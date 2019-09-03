 С начала суток ранен один украинский воин. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, сегодня российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

"С 05:30 утра с направления от оккупированного пгт Калиново враг выпустил 5 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам н.п. Троицкое.

С 07:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия с направления от пгт Донецкий по защитникам Крымского", - сказано в сообщении.

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В Минобороны также отметили, что при возникновении угрозы жизни, украинские воины несколько раз вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения и подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала этого периода получил ранения один наш защитник. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.