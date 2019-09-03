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Все про:Минобороны (5914) обстрел (8190) операция Объединенных сил (1560)

 С начала суток ранен один украинский воин. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - Минобороны

Сегодня, 3 сентября, враг уже 4 раза осуществил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, сегодня российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

"С 05:30 утра с направления от оккупированного пгт Калиново враг выпустил 5 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам н.п. Троицкое.

С 07:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия с направления от пгт Донецкий по защитникам Крымского", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли населенные пункты Хутор Вильный и Троицкое из 82-мм минометов, - СЦКК

В Минобороны также отметили, что при возникновении угрозы жизни, украинские воины несколько раз вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения и подавляли вражескую вооруженную активность.

"По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала этого периода получил ранения один наш защитник. Воина эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3146146
 
 
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Стреляйте, парни. Стреляйте. Не позволяйте падали безнаказанно вас обстреливать!
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вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения Источник: https://censor.net.ua/n3146146 против минаметов ,крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.Источник: https://censor.net.ua/n3146146????????
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По мнению команды Зе! адеватный огонь - это что-то типа такого:
С начала суток ранен один украинский воин. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4717
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Суки позорные...автоматами против мин и снарядов Від початку доби поранено одного українського воїна. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2645 Пускай Хомчак смокчет струк...скоро на Ростов.Вслед за Лебедевым из Батькивщини.
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