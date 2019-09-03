 На пост языкового омбудсмена претендуют 14 кандидатов. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил главный специалист департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Андрей Гнаповский.

"Прием документов завершился 30 августа, конкурс состоится завтра, 4 августа, и будет проходить в течение всего дня. Претендуют на должность языкового уполномоченного 14 конкурсантов", - сказал он.

Гнаповский отметил, что со списком кандидатов на должность можно ознакомиться на сайте на сайте омбудсмена.

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Он также добавил, что после объявления результатов конкурса Уполномоченный будет подавать свою кандидатуру в Кабинет министров Украины.

"Уполномоченный по защите государственного языка будет руководствоваться законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и будет делать все, что указано в законах и в Конституции Украины", - сказал Гнаповский.

Полный список кандидатов, опубликованный на сайте омбудсмена:

Жолдак Тарас; Новоженец Ростислав; Мамалыга Андрей; Паскевская Юлия; Черкас Антон; Маснюк Валерий; Рыбчинский Євгений; Ильченко Владимир; Коверзнева Катерина; Креминь Тарас; Бойко Наталья; Крысанов Юрий; Дорошенко Андрей; Делюста Марина.

Как сообщалось, Верховная Рада 25 апреля приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. 16 июля документ вступил в силу.

Законом предусмотрено представление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет министров Украины кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50).