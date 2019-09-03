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 Политика Украины
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 Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков уверен в соблюдении процедуры при голосовании за окончательное одобрение законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады.

При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".

"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146140
 
   
 Топ комментарии
 
Я думаю это Петро Алексеевич, ну что б не палиться, сказал своим партнерам Мертвечуку, что б те подали иск на отмену закона про отмену неприкосновенности. А сами проголосовали за нее для отвода глаз. Вот жеж коварный этот барыга-мародер...
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А чего порохососы 5 лет не могли снять неприкосновенность, а сейчас завыли что что-то им не так?
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баригу - підарешт! Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков - Цензор.НЕТ 7720
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Я думаю это Петро Алексеевич, ну что б не палиться, сказал своим партнерам Мертвечуку, что б те подали иск на отмену закона про отмену неприкосновенности. А сами проголосовали за нее для отвода глаз. Вот жеж коварный этот барыга-мародер...
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Тебе сколько платят что бы ты эту вонь тут писал? Надеюсь что достаточно, а если нет, то ты темный дурак у которого слишком много свободного времени.
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Написав вишкварок з ніком море лаптєвих, морем яке омиває береги росісі.
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У них всегда есть возможность сказать, что они паашутили...
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Цілком підтримую!

баригу - підарешт! Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков - Цензор.НЕТ 7720
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Що показово в цій ситуації так це те як звиваються підбарижники і їм подібні скоти.
Всі обіцяли зняти цю довбану недоторканність, а коли її зняли - тепер зчинили лемен що це "не законно". Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков - Цензор.НЕТ 278
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До нового року і суддів люструют.
Так що баризі з підбарижниками - доведеться сидіти.
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Та будь-ласка. Але навряд чи "новиє ліца" в судійській системі, будуть блюсти інтєрєси України та простого наріда.
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Так сложно просто делать все по инструкции? Боже... Неужели самый важный закон даже умудрились засрать.. Теперь жопоблок радостно, в подпрыжку поскачет вмКС.
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по инструкции написанной дефективными менеджерами, которые превратили страну в самую нищую территорию Европы?
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Бери лопату, довбень и "превращай, ее в оазис. Шо, не получается? Тогда завали рот дерьмом и жуй его, молча. ЭкпЕрд.
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Какой инструкции чукча ты дурнуватый, клин млять клином вышибают! Побороть все это дерьмо, не нарушив что то, просто не возможно! Ты просто не сталкивался с системой, так что возьми эту лопату и ****** ею ущербный!
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Поверь если стоит задача придратся к мелочам то таковые найдутся. А вот когда при пустом зале Парубий голосовал по много раз и депутаты жали за себя и всех кого нет то это законно было.
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Давайте уже Богдана с его коронным "парахоботіки, узбагойтесь" и можно начинать посадки.
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****! Зрада за зрадою. Порошенко з своїм блоком до такого не міг-би допустити... але 8% це мало.
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Почему Разумков не ГУНДОСИЛ. Нарушение регламента.
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Да посылайте всех нахрен, вся Рада проголосовала ЗА кроме рыгов из Зажиття.
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А чего порохососы 5 лет не могли снять неприкосновенность, а сейчас завыли что что-то им не так?
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нельзя было. потому-что путин мог напасть
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так могут рассуждать только агенты кремля.
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Придирки и оставили, шоб вроде сняли - для картинки, а как коснётся - так и не сняли вовсе. У нас такие реформы уже от потрошиной гниды были - САП, НАБУ, ГБР, НАЗК, ПРОЗОРО, СБУ, МВД, ГПУ, суды всех рангов, куча антикоррупционных законов, а розенблаты и насировы только крепче и наглее становятся, и на всех телеканалах учат украинцев жить, а не стоят у стенки с конфискацией. ***** - вся полнота власти и то не могут принять стопудовые законы.
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первым посадят Прубия, на нем проверим, потом петю.
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А у Кучмы с Ахметкой и Пинчуком отсосете?
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Після чергового виправдання чергового "слуги урода" стало зрозуміло, що історія з "депутатською недоторканністю" це лише черговий жарт від 95 кварталу і не більше того. Зєбіли можуть тішитися, як знов лоханули 😕
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Уже третий зебобик оправдывается..... Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 6494
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кидай палити це лайно, рештки мозку собі знищиш
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ПЕС проголосовал ЗА, так что не гавкай. Соя совсем охренела, уже Зажиття поддерживают.
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С какого будуна тебе зебобику пришла в голову такая идиотская мысль..что кто то поддерживает за жиддя??
Речь идет о том что зебобики дали шанс .тому зажиддя оспорить этот закон.... вот о чем идет речь....
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Можно узнать, в чём была нарушена процедура, как считают из ЗаЖОПа?
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Петя не хотел. Теперь ему нужно отдвать бабло своим новым лицам.
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чуствую епоха бєднасті уплила Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3067 с прінятіям етава закона
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Цензор превратился в помойку. Тупости модератора нет предела!) ты ,дурачок, так и не понял'очень простой истины-КАЦАПЫ ВСЕ ВОКРУГ ПРЕВРАЩАЮТ в ДЕРЬМО! Или в отстой, как это ресурс! Buy losers!)))
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Слуги Урода все сделали так, что бы неприкосновенность отменил КС, и все полетело сначала. В осеннюю сессию уже нельзя, начнут с зимней, с февраля, а второе чтение через год, и к тому времени Буратину будут ненавидеть 99% биомассы, как ненавидели через год Кучму, Юща, Януковича, Сеню, Петю и т.д. 254 шестерки разбегутся кто куда, кто к Ахметову, кто к Порошенко, кто к Медведчуку... Странно, что карликовый игрок на детском пианинЕ возомнил из себя дирижёра. Помрачение!
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Признаешь что ты дебил если КС пошлет нахрен протесты Бойко?
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А почему Порошенко не снимал неприкосновенность?Ведь он же обещал
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А за чей закон сегодня проголосовали?? Кто автор ты не в курсе??
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Понятие процедура принятия закона... тебе тоже наверное не ведома...да..??
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И кто такой «Слава»?! Ты теперь сам даёшь имена?! Меня зовут Мирослав, дебилко!
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- Вы, как бы, нарушили Закон.
- Хватит придираться! Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 2189
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Поспіх потрібен у двох випадках - ловля блох, **** чужої дружини. Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 426

Тепер виявився третій - "руки *********".
Невже обов'язково було проголосувати саме у такий термін? Адже у зебіків достатньо голосів, аби провести все за процедурою, а не поспіхом - "доки не оговталися"
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У яких деталях ви бачите порушення процедури?
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Снять то сняли,а вот будет ли он действовать и в чьих интересах
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В КС тоже сидят не Боги, могут и подвинуть. Как по мне не рискнут.
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Зелохи, а вы у кого защиту будете просить когда Беня на вас нападет?
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-где текст закона?
-ну чего вы придираетесь? голосуйте так!
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Я бачив все, але щоб комік який грав х@єм на піаніно виконував за лічені дні обіцянки які не міг виконати за п'ять років сівий мародер, бачу вперше. Ну Зеленський, ну і фокусник.
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порохоботскому скоту на память - "Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал «балаболами» народных депутатов, которые обвиняют его в организации многократных переголосований."
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И правильно....значит придет время и зебобик разумков ответит за нарушение регламента при голосовании....
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правильно ли я понял - для парубия оно уже пришло?
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С*Цар-ампіратор Зюзя Перший Квартально-Гопницький.
Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков - Цензор.НЕТ 5783
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самое интересное, что ни от кого не услышал конкретно, как нарушена законность. даже проффесссор пока не назвал нынешнюю Раду нелегитимной.
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мы сделаем как попало, но если херня - то вы придираетесь.
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