 Неприкосновенность сняли в рамках закона, а придраться к чему-нибудь всегда можно, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что нет… я считаю, что мы выдержали процедуру", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады.

При этом он отметил, что всегда можно найти какой-то пункт, по которому можно будет возвратиться и сказать, что он "не совсем отвечает, не в полном объеме был выполнен".

"Но если мы идем по общим процедурам, которых мы придерживались при рассмотрении этого закона, то я уверен, что решение о его принятии полностью отвечает действующему законодательству и политически, и юридически", - добавил спикер.

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.