 Пренебрежение регламентом - путь в никуда, - Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо относительно реализации запроса на справедливость от народа Украины... Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить Гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс", - написала Айвазовская.

Она отметила, что европейские практики предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет, а не полное его отсутствие. В частности, парламентарий может быть задержан на месте преступления, или в течение следующего дня после его совершения без разрешения парламента, однако для совершения следственных действий, прослушивания и т.д. нужно обращаться в парламент.

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"Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента", - подчеркнула Айвазовская.

Она добавила, что речь идет не о конкретных избирательных циклах, большинство конкретного созыва ВРУ, а в целом системе: "У наших политиков очень малый горизонт планирования, поэтому история накладывается только на текущее состояние дел. Представьте, что через демократический институт выборов приходит к власти партия, которая не имеет никакого интереса продвигать верховенство права, уважать меньшинство. "Красные папочки" будут лежать на каждого для удержания на коротком поводке. Лучше же иметь зашкваренных, но послушных депутатов, чем самодостаточных политиков, которые действительно представляют весь народ, а не обслуживают интересы третьих лиц".

По ее словам, "пренебрежение регламентом, который является таким же законом Украины, как и любой другой, является путем в никуда".

"У меня флэш-бэк, потому что каждое большинство копает яму оппонентам, а попадает преимущественно в нее сама", - резюмировала Айвазовская.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.