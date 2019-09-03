 Пренебрежение регламентом - путь в никуда, - Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо относительно реализации запроса на справедливость от народа Украины... Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить Гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс", - написала Айвазовская.
Она отметила, что европейские практики предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет, а не полное его отсутствие. В частности, парламентарий может быть задержан на месте преступления, или в течение следующего дня после его совершения без разрешения парламента, однако для совершения следственных действий, прослушивания и т.д. нужно обращаться в парламент.
"Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента", - подчеркнула Айвазовская.
Она добавила, что речь идет не о конкретных избирательных циклах, большинство конкретного созыва ВРУ, а в целом системе: "У наших политиков очень малый горизонт планирования, поэтому история накладывается только на текущее состояние дел. Представьте, что через демократический институт выборов приходит к власти партия, которая не имеет никакого интереса продвигать верховенство права, уважать меньшинство. "Красные папочки" будут лежать на каждого для удержания на коротком поводке. Лучше же иметь зашкваренных, но послушных депутатов, чем самодостаточных политиков, которые действительно представляют весь народ, а не обслуживают интересы третьих лиц".
По ее словам, "пренебрежение регламентом, который является таким же законом Украины, как и любой другой, является путем в никуда".
"У меня флэш-бэк, потому что каждое большинство копает яму оппонентам, а попадает преимущественно в нее сама", - резюмировала Айвазовская.
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Эвклид .
Скоро во всех телевизорах страны!!!
православный шоле?
народ нарешті вибрав того кого треба
це не потужні балоболи яким для успішного завершення реформ не вистачило якихось 20--30 років
Мудрому и простому нариду нахрен вперлась та демократия....
Мудрый и простой нарид хочет крови панов, зрелищ и дешевого пива....
Зняття депутатської недоторканності, це - вірно! І - крапка!
Пока все на это очень и очень похоже, обильно сдобренное речами, что все это во благо, естественно.
Поглядим куда это все заведет, выбора особо уже и нет.
В своем заключении они указали, что в стране, где молодая демократия, нет правосудия и коррумпированные силовики, депутатская неприкосновенность - это иммунитет страны против авторитаризма
Айвазовська ВСЕ правильно каже - вона ж не депутат , що б триматись за недоторканість !
Поки не реформована СУДОВА система знімати недоторканість з депутатів НЕМОЖНА !
Такі висновки і Венеціанської комісії ! І недоторканість в різних ступенях ІСНУЄ у ісіх
цивілізованих країнах !!
?
Источник:https://censor.net.ua/n3146138"
Уже радует, что они что-то начинают понимать, а не в тупую предлагают изменения...
Может и не только у Венецианской комиссии наступит прозрение и количество зерады на порядки уменьшится?
Зебилы, это и вас тоже - не только о трускавецких.