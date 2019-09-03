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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) неприкосновенность (920) ОПОРА (160) Айвазовская Ольга (90)

 Пренебрежение регламентом - путь в никуда, - Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности

Председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская считает, что снятие неприкосновенности с нардепов - это попытка "рубить Гордиев узел", а не решить проблему, сохраняя баланс".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо относительно реализации запроса на справедливость от народа Украины... Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить Гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс", - написала Айвазовская.

Она отметила, что европейские практики предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет, а не полное его отсутствие. В частности, парламентарий может быть задержан на месте преступления, или в течение следующего дня после его совершения без разрешения парламента, однако для совершения следственных действий, прослушивания и т.д. нужно обращаться в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности

"Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента", - подчеркнула Айвазовская.

Она добавила, что речь идет не о конкретных избирательных циклах, большинство конкретного созыва ВРУ, а в целом системе: "У наших политиков очень малый горизонт планирования, поэтому история накладывается только на текущее состояние дел. Представьте, что через демократический институт выборов приходит к власти партия, которая не имеет никакого интереса продвигать верховенство права, уважать меньшинство. "Красные папочки" будут лежать на каждого для удержания на коротком поводке. Лучше же иметь зашкваренных, но послушных депутатов, чем самодостаточных политиков, которые действительно представляют весь народ, а не обслуживают интересы третьих лиц".

По ее словам, "пренебрежение регламентом, который является таким же законом Украины, как и любой другой, является путем в никуда".

"У меня флэш-бэк, потому что каждое большинство копает яму оппонентам, а попадает преимущественно в нее сама", - резюмировала Айвазовская.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Пренебрежение регламентом - путь в никуда, - Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146138
 
   
 Топ комментарии
 
скоро на екранах " петя свинтус.повернення на ридну марбельщину"
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гром соевых и медвечуковских пердаков слышен даже во львове.
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рыговская консерва вскрылась
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Ой даладно без регламента потом легч будет Зелю просто повесить или расстрелять а что сам ведь пример подает как срать на ЗАОКНЫ НА СВОИ ЖЕ ОБЕЩАНИЯ НА КОНСТИТУЦИЮ а чем воно шмаркля лучше что обрезанный еврей и что..где у него и главное от кого привелеги то...такое же смертельно обреченное как все на этой грешной Земле....
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То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств.
Эвклид .
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Владимир Зеленский. Путь на Ростов.
Скоро во всех телевизорах страны!!!
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скоро на екранах " петя свинтус.повернення на ридну марбельщину"
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Народ любит орать "распни его !". Две тысячи лет ничего не поменяли в психологии человечества.
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а пренебрежение украинским народом депутанами и вытирание о него ног это по феньшую?
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А кто этих депутатов выбирал? Не украинский народ?
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чому петя за 5 років депутатську недоторканість не зняв?
народ нарешті вибрав того кого треба
це не потужні балоболи яким для успішного завершення реформ не вистачило якихось 20--30 років
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Народ. Но народ у нас хочет "чудесов" и быстро, а их не бывает. Народ недоволен
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Ну пока что в власти пришли именно потужни балаболы. А дальше будем посмотреть
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гром соевых и медвечуковских пердаков слышен даже во львове.
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Без толку всё то что мы пишем.Это генетика. Точка.
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Это у зедебилов перекатывается с грохотом высохший мозг в черепе.
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Лучше высохший мозг, чем сто грамм барбарисок
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Ты уже все попробовал. Ума только у тебя больше не стало.
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Это Вы про себя? Самокритично!!
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Закон принят на основе законопректа Порошенка. Просто Петро не мог так нагибать как Зюзя
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Как Парубий голосовал по 15 раз то это нормально, а тут начались крики о регламенте.
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5 ЛЕТНИЕ ПРАВИЛЬНИКИ решили обсуждать регламент. А шо там по этому вопросу рассуждает Парубийко?
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слишком тонко и заумно....
Мудрому и простому нариду нахрен вперлась та демократия....
Мудрый и простой нарид хочет крови панов, зрелищ и дешевого пива.... Пренебрежение регламентом - путь в никуда, - Айвазовская об отмене депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7669
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Muron - само собой..., но что бы соседа поймали на трех колосках ... и расстреляли..
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Но по итогу не получает ни второго ни третьего, а кровь льется исключительно мудрого и простого нарида.
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Та пішли ви всі нах**.......... зі своїми "розумними" речами!
Зняття депутатської недоторканності, це - вірно! І - крапка!
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Даже у самых упоротых зедебилов иногда при пробуждении остатков разума возникают сомнения. Не волнуйся, это не надолго.
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Кто-то может внятно объяснить - в ст80 Конституции изменения внесли в части порядка ареста/задержания народного депутата?
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Еврей Коломойский через еврея зеленского делает диктатуру в Украине. Я не ошибаюсь?
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нет- все правильно, они ж по своей натуре социал-националисты, и движение это исключительно их придумка
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В Дании я не вижу в социал-националистах евреев, может они скрытие , но в местных нацистах есть откровение евреи
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Вони знають те що нічого не знають, а розумові потуги в таких, призводять до послаблення кишечника, не більше...
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Едва ли.
Пока все на это очень и очень похоже, обильно сдобренное речами, что все это во благо, естественно.
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Многим не верится. Может потому, что есть хороший пример прямо под боком и далеко ходить не нужно. ВВХ, когда власть подгребал, тоже о благе народа вещал, заботе о безопасности и прочем. Да в принципе все диктаторы исключительно "о народе заботились". А искушение уж слишком большое.
Поглядим куда это все заведет, выбора особо уже и нет.
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Я согласен с вами . И ещё скажу , что когда власть не хочет диктатуры, она инвестирует в человеческий капитал, что бы было свободное общество
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А что веницианская комиссия говорит о рейтинге коррупции рядом с Гондурасом ? И коррупцию все эти годы как раз патронировали "неприкосновенные".
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Вы с Гондураса? Почему вас эта страна интересует? Множите обьяснить ?
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Венецианская комиссия не рекомендовала Украине отменять депутатскую неприкосновенность.
В своем заключении они указали, что в стране, где молодая демократия, нет правосудия и коррумпированные силовики, депутатская неприкосновенность - это иммунитет страны против авторитаризма
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ГДЕ Ж ТЫ БЫЛА, ПРОКЛАДКА ПОРОШЕНКОВСКАЯ, КОГДА ПЯТЬ ЛЕТ ИЗ ГОДА В ГОД НАСИЛОВАЛИ КОНСТИТУЦИЮ И РЕГЛАМЕНТ, ПРИНИМАЯ С ВОПИЮЩИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗАКОНЫ??? И ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ - "ЗАКОНЫ" ПРИНЯТЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ(ТАКИХ 100%) НИКЧЁМНЫЙ И ИХ НЕ НУЖНО ИСПОЛНЯТЬ?????
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Ваша фамилия Регламент? Орете как изнасилованный неестественным способом.
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игорек! если ты не заметил - насилуют "неестественным способом" всех нас и уже много лет!
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Скільки розвелося контор, клерків, які вони всі "розумні"!!! Більше двадцяти років розуміють тихенько розтягуючи бюджет.Вперше в державі появився позитив, а тут забули в цих нікчем запитати що і як. Давно пора розігнати цих тунеядців..
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Можете назвать этот позитив ? Обоснуйте , что за позитив вы имеете ввиду
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Можу на цілу сторінку!! Ну соєвим це що горохом об стінку. Марна трата часу очевидне розжовувати! Пів року чую від них відповідь на рівні "сам дурак". "Інтелектуали" недороблені.
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по айвазовской - снятие неприкосновенности это хуже девятого вала )
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Зебілам хоть " кол на голове теши ! - вони ж ДУМАТИ не вміть !
Айвазовська ВСЕ правильно каже - вона ж не депутат , що б триматись за недоторканість !
Поки не реформована СУДОВА система знімати недоторканість з депутатів НЕМОЖНА !
Такі висновки і Венеціанської комісії ! І недоторканість в різних ступенях ІСНУЄ у ісіх
цивілізованих країнах !!
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Судебная система Украины реформирована, не все этапы реформирования судов пройдены...
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Зебильный, может скажешь, что Антикоррупционный суд Зелемойский создал, если он начнёт работу 5 сентября?
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Антикоррупционный суд требовлМВФ и ЕС имнно при Пете, потмоу что все остальные КОРРУПЦИОННЫЕ! Сегодня в этом не будет необхдимости.
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То детали, смысл, что судами при желании можно управлять как угодно.
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Слушай миша, не трындел бы ты о том, о чем ни сном ни духом. Иди реформируй судовую систему, когда ее защищает иммунитет. И что бы ты понял, у более развитых стран чем наша, такого звиздеца нету и близко, а у тех, как ты сказал, у которых есть иммунитет, то эти страны куда ниже в рейтинге цивилизованных стран.
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Як можна залізти в ВР на брехні,нічого для людей,які вас вибрали не робити і прикрившись недоторканісттю КРАСТИ,КРАСТИ І КРАСТИ. Ви і совість свою загубили і порядність.
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регламент не джем, он говно на палочке. мутный мутный как и прошлые депутаты брехуны. Слава Господу услышал нас и помог преодолеть всю эту пену на гребне волны 91 года. надеюсь белое будет белым и черное самим собой. политика должна быть белой как первый снег.
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Куры разволновались, а бошки то полетят теперь ойойой! Хороший знак.
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А если завтра твоя? Или кого из родни? Вдруг в ДДП попадёшь с новым чиновником? Думаешь такого не может случится? Кому жаловаться будешь? Вся власть в одних руках.Исполнительная, законодательная, судебная.
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Закон принят на основе законопроета Порошенка и вступит в силу с 2020-го года
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Именно так определяются порохососы. Нормалные принимают законы, а они ищут оправдания что бы этого не делать.
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Насосался зеленых шмарклей и на философию потянуло?
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Ты даже не может объяснить , что такое нормальные законы ! Так зачем ты тут бздиш
?
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те что нужны людям, а не казнокадам как петя.
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Объясни что ты имеешь ввиду и наведи пример этому
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""Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что "в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента", - подчеркнула Айвазовская.
Источник:https://censor.net.ua/n3146138"

Уже радует, что они что-то начинают понимать, а не в тупую предлагают изменения...
Может и не только у Венецианской комиссии наступит прозрение и количество зерады на порядки уменьшится?
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со страх потерявшими депутатами только такая диктатура и нужна...с демократией привыкли жить нагло и вечно...
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Наконец депутаты займутся судами, потому что они такие же смертные.
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*** , ты откуда такой тупой ? Какие депутаты ? Карманные зелинского ? Будут проводить реформы судов против того самого зелинского и компании ? Боже , дай ему разума
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Ти маєш на увазі, що срачка на зеботів? Нехтування регламентом - шлях у нікуди, - Айвазовська про скасування депутатської недоторканності - Цензор.НЕТ 5304
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Хорошо сказано:"У наших политиков очень малый горизонт планирования" Источник: https://censor.net.ua/n3146138
Зебилы, это и вас тоже - не только о трускавецких.
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