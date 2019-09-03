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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) КС (1365) неприкосновенность (920) Оппозиционная платформа - За життя (4)

 Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности

Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За життя" намерены инициировать обращение в Конституционный суд Украины для отмены принятого парламентом закона о внесении изменений в Конституцию, который ограничил неприкосновенность парламентариев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будем… Думаю, на следующей неделе", - сказал нардеп из ОПЗЖ Василий Нимченко в кулуарах парламента после позитивного голосования за окончательное одобрение законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

Он выразил убеждение, что помимо членов фракции ОПЗЖ под обращением подпишутся и другие народные депутаты.

Нимченко также спрогнозировал, что до января 2020 года, когда начнет действовать закон о неприкосновенности, Конституционный суд предоставит свое решение.

Читайте также: Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3146134
 
 
 Топ комментарии
 
А что КС уже вынес решение об отмене этого закона?
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Я ж говорил что так и будет! ))) ахахаха
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Чего и следовало ожидать.....
Но зебобики своего достигли...попиарились....на славу...
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Я ж говорил что так и будет! ))) ахахаха
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Вотэто правильно!!! Нечета народников лишать неприкосновенности. Не для этого они места в Раде Покупали. Попахивает кидаловом!!!
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в нашей стране 1 судья может умножить на 0 370 депутатов...
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Чего и следовало ожидать.....
Но зебобики своего достигли...попиарились....на славу...
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А что КС уже вынес решение об отмене этого закона?
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А зажиддя уже подало обращение в КС..??
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одна надежда на самый реформированній суд в мире и бизнес партнера петю
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ЗаЖиддя очухалося.....курви кацапські!!
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Пускай ОПЗЖ обратиться в лигу сексуальных меньшинств
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А суд возьмёт и отменит. Во зеля обгадится!
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Как он может отменить, кто такие зажопники сегодня, никто.
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Він розпусте суд,як розпустив ВР,рішення підадуть сумніву і оголосять новий відбір суддів КС.
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Конституционный суд пошлёт вас, сами знаете куда.
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Слуги в паре с экс-рыгами работают, одни зебилам кость бросают другие отбирают
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нужно этим "депутатам" собрать тысяч сто народа и устроить "коридор позора"! что б запомнили на всю жизнь - кто они такие и кому служат!
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Я думаю это Петро Алексеевич, ну что б не палиться, сказал своим партнерам Мертвечуку, что б те подали иск на отмену закона про отмену неприкосновенности. А сами проголосовали за нее для отвода глаз. Вот жеж коварный этот барыга-мародер...
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Так они и были против но потом поняли что голосов все равно хватает и решили голосовать за.
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не рви зебилам шаблоны. у них и так с мозгами не густо.
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Короче зебобики вас развели как лохов.
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и в январе кс, в холодном помещении, с паром из рта вынесет вердикт
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иди покушай анализов свыни и успогойся
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А хто би то мав сумнів, що так станеться? Просто черговий розвід зє-лохів "слугами урода" 😀😀😀
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В чем развод соевое? КС уже одобрил этот закон и Зажиття пошлют нахрен.
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И как и с роспуском рады будут посланы на юг
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це для того шоп закрити тєму окончатєльно - КС признайє і більше не повертатиметься до питання... аж поки новий КС не перегляне з політичних міркувань
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Хтось сумнівається у рішенні КС? Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3849

Не надійтесь порохоскоти і їм подібні!
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зелемрази, как же вы любите ванговать. Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 4657
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Нимченко и примкнувшие к нему шуфро-князе-власо-рахманы...
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Да подождите, чий не розумныкы у опЖО. Тоже ворюг море.
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Позорище просто какое-то.
Не хотят некоторые рудименты жить в одинаковом правовом поле с народом. Законы пишут исключительно для нас, сами же предпочитают быть безнаказанными
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Кто говорит про нарушения и хочет отмены закона: ЗаЖоп и ПЕС.
Делайте выводы.
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а у тебя снова мухи с котлетами, да? Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 9489 ты, наверное, и селёдочку с молоком *********?
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О...это им дорого будет стоить Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності - Цензор.НЕТ 3106 придется обращаться в мацковский суд, ибо наш их к ипеням пошлет..... Порохнявым остается падать на колени и просить ***** ввести вайска.... по самые гланды!
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Неприкосновенность - это проверка на вшивость.

Смотрите как подгорело и лопнуло у пороха и Рабиновича.

Геращенко сегодня визжала, что не смогут они защищать права заключенных, которыми станут в очень коротнкий срок.
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красти будуть хитрішими способами..не для того вони на вибори таке бабло кидали.щоб просто так гріти зади
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Під верховною Радою напевно черга зібралась--кого би в дупу копнути
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И в центральную прачечную не забудь обратиться.
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Сколько депутанов заплатили миллионы за место в списках и по округах за - НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ! А ее куяк и смыло Я, еще на работу надо ходить иначе увольнение ! Это класс ! Плач Еремии.
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"...если вьі не отзоветесь,
мьі напишем в Спортлото".
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Ты ху-ло рЫговское уже будешь обращаться к патологоанатому, тварюка зэко-жи-овская.
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