 Будем обращаться в Конституционный суд, - нардеп от ОПЗЖ Нимченко о снятии неприкосновенности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будем… Думаю, на следующей неделе", - сказал нардеп из ОПЗЖ Василий Нимченко в кулуарах парламента после позитивного голосования за окончательное одобрение законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.
Он выразил убеждение, что помимо членов фракции ОПЗЖ под обращением подпишутся и другие народные депутаты.
Нимченко также спрогнозировал, что до января 2020 года, когда начнет действовать закон о неприкосновенности, Конституционный суд предоставит свое решение.
Но зебобики своего достигли...попиарились....на славу...
Не надійтесь порохоскоти і їм подібні!
Не хотят некоторые рудименты жить в одинаковом правовом поле с народом. Законы пишут исключительно для нас, сами же предпочитают быть безнаказанными
Делайте выводы.
Смотрите как подгорело и лопнуло у пороха и Рабиновича.
Геращенко сегодня визжала, что не смогут они защищать права заключенных, которыми станут в очень коротнкий срок.
мьі напишем в Спортлото".