 Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
Нет никаких нарушений в принятии изменений в Конституцию... Вы что, думаете, что мы такие глупые, чтобы допустить нарушения во время голосования за одно из ключевых обещаний народу? Мы все проверяли три раза", - заявил он.
Арахамия признал, что не сомневается "в подаче представления в Конституционный Суд от ОПЗЖ для отмены этих изменений".
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Стаття 80.Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Оце ******** варіант.
Але радіти зарано, тому що незабуваймо той сумнозвісний закон про е-декларування, який через два роки після прийняття був визнаний судом неконституційним. А чому? А з формальних підстав, бо була порушена процедура його прийняття і в мене нема сумнівів, що ця процедура була порушена навмисно і свідомо, таким чином депутати спеціально залишили такий собі гачок, щоб за потреби звести дію закону нанівець. Але ж перед ЄС відрапортували, безвіз отримали.... Тепер щоб не було подібного, щоб не було це тільки піаром зєлємойськіх по виконанню обіцянок і із законом про відміну депутатської недоторканності. Бо все що нашвидкоруч клепається і лише для галки та для піару, то потім так і виходить, як і з законом про е-декларування.
ВСЕ И ТАК ЗНАЮТ