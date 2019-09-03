 Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Нет никаких нарушений в принятии изменений в Конституцию... Вы что, думаете, что мы такие глупые, чтобы допустить нарушения во время голосования за одно из ключевых обещаний народу? Мы все проверяли три раза", - заявил он.

Арахамия признал, что не сомневается "в подаче представления в Конституционный Суд от ОПЗЖ для отмены этих изменений".

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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