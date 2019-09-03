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Все про:ВР (23505) законопроект (2108) неприкосновенность (920) Арахамия (38)

 Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уверен, что нарушений процедуры во время принятия изменений в Конституцию по отмене неприкосновенности не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Нет никаких нарушений в принятии изменений в Конституцию... Вы что, думаете, что мы такие глупые, чтобы допустить нарушения во время голосования за одно из ключевых обещаний народу? Мы все проверяли три раза", - заявил он.

Арахамия признал, что не сомневается "в подаче представления в Конституционный Суд от ОПЗЖ для отмены этих изменений".

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" допустила ошибки при принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3146131
 
 
 Топ комментарии
 
Если приняли закон с нарушениями, потом его любой суд, даже криворожский отменит, на то и расчет Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1048
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Думаете, мы такие глупые?

Именно!!! Но не думаем, а знаем это наверняка.
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Соевые с марта своими "гарантиями" все ветки засрали...одной больше одной меньше Жодних порушень процедури під час скасування недоторканності немає. Гадаєте, ми такі дурні, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2851
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Герасимова в суд, но не в коституционный.
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Та ні ви як раз і "не глупиє", а ось зебіли які вас обрали такі і є - вони лохторат, який ви розвели, навішашви лопшину на вуші про "свєтлоє будущіє"! Зебіли навіть не питають чому повністю не знята недоторканість - вони просто радіють ще одному розводняку від зевлади!
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Риторичне запитання. але якщр виявиться. що є порушення і ЖОПЗ доведе це в КС. то шпиняти будуть як раз Слуг Народу.
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Чхали они на Конституцию. Они уже столько раз её нарушили, что одним разом больше или меньше - без разницы.
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Нормы Конституции - это нормы прямого действия, никакой закон не может сужать права гарантированные Конституцией. Такие требования закона будут признаны некоституционными
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А її не відміняли. тільки внесли зміни.
Стаття 80.Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Оце ******** варіант.
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Прийняли закон, ну то й добре.
Але радіти зарано, тому що незабуваймо той сумнозвісний закон про е-декларування, який через два роки після прийняття був визнаний судом неконституційним. А чому? А з формальних підстав, бо була порушена процедура його прийняття і в мене нема сумнівів, що ця процедура була порушена навмисно і свідомо, таким чином депутати спеціально залишили такий собі гачок, щоб за потреби звести дію закону нанівець. Але ж перед ЄС відрапортували, безвіз отримали.... Тепер щоб не було подібного, щоб не було це тільки піаром зєлємойськіх по виконанню обіцянок і із законом про відміну депутатської недоторканності. Бо все що нашвидкоруч клепається і лише для галки та для піару, то потім так і виходить, як і з законом про е-декларування.
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Тепер красти будуть тільки свої! Іньшим лягти під Беню та тремтіти, щоб не використали як цапа відбувайла задля чергового піар-шоу.
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Вы не только тупые, но и очень хитрые. Не нравится мне этот гусь - Ахерения.
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"Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия" ми не думаємо, ми бачимо.
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Сбываются народные чаяния, депутаты теперь ответственны перед гражданами страны.
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"Никаких нарушений процедуры при отмене неприкосновенности нет. Думаете, мы такие глупые? - Арахамия" - были бы умные, землю не продавали бы, а сделали как в Израиле и не думали, что Аваков вас спасёт. - В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства.
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Я думаю да.Или специально так приняли что бы Конституционный суд отменил.
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