 Петровскис – провокатор и сепаратист, который прилюдно оскорбил меня и мою страну, - секретарь горсовета Борисполя Годунок о потасовке с активистом. ФОТО

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
"Он уже на протяжении нескольких лет провоцирует патриотов, атошников. Работал главой райадминистрации на Луганщине, возил титушек на Майдан", - рассказал секретарь Бориспольского горсовета.
По словам Годунка, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.
Кроме того, он добавил, что это не первый случай, когда его провоцирует данный человек.
По его словам, община Борисполя неоднократно обращалась к нему по поводу действий Петровскиса.
Годунок также предоставил материалы, доказывающие украинофобские взгляды Петровскиса.
Ранее в полиции сообщили, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.
Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".
За Зелемойского все сепаратисты голосовали
я не писал, что все, кто проголосовал за Зелемойского - сепары.
я написал, что все сепары, которые голосовали, проголосовали за Зелемойского.
Гасударство їму далжно !
олігофрени.
бо у другому турі їх в бюлетені не було.
Стаття про добровільний вихід з СРСР була прописана в Конституції СРСР
Педебилы головой вообще не думают, когда изрыгают посты...
Надюха вообще то то же самое говорила.
Так чем он от вас отличается?
Тем что не в том месте родился?
Разумеется, нет.
Враг в Киеве сидел для сторонников Мертведчука и только. Сейчас к сторонникам Мертведчука добавилась самая упоротая часть порохоботов. Ну и Лахта вроде тебя - как орала, что в Киеве враг, так и продолжает по сути тоже самое орать с несколько изменившимися тезисами - теперь у вас не "барыга, наживающийся на войне", а "зебил и кловун, сдающий нас путину". Но в остальном суть та же - подстрекания украинцев против украинской власти.
Сколько процентов населения захлебывалось от восторга по Наденьке которая покажет пете козу?
И что разве какие то выводы были сделаны после этого?
Донбасит средгестатистический умнее зебота в несколько раз это факт.
Там хоть поняли что их кинули и уже ничего не ждут.
А зебота можно кидать бесконечное количество раз.
"Сколько процентов населения захлебывалось от восторга по Наденьке которая покажет пете козу?"
Сколько и по какому поводу? Опросы были? Нет? Так откуда данные по процентам могут быть?
И погугли значение слова ФАКТ - оно не имеет ничего общего с тем, в каком значении ты его лепишь к тезисам своей новой лахтинской методички.
И это есть факт.
Про отсутствие официальных опросов по теме всенародной любви к Наде ты то же погорячился.
Они есть.
Ты их не видишь потому что не хочешь видеть.
То что Наденька совместный проект Медведчука и кремля то же давно известно.
Поэтому не вам рассуждать об уме.
Я нет, я не писал про Савченко ничего хорошего даже в 2014м - когда стало известно, при каких обстоятельствах она попала в плен, так что опять мимо, лахтинец
Чуть позже где то к зиме вас днем с огнем не сыщещь кто за них голосовал.
Лахта уже тогда ее получила на вооружение, а самые тупые из порохоботов тоже подхватили.
Воняет от это фразы непониманием украинского политикума аж за версту, ибо ваших, про-кацапских тут 15% и это ваш потолок - больше вы не получите, хоть из штанов выпрыгивайте.
Это украинская традиция такая.
Так было со всеми президентами.
Сначала рвали рубаху а потом как ты отказывались от того что за них голосовали.
Поэтому гуляй мимо лахта и отключи прокси.
Я прекрасно помню, за кого и когда я голосовал и никогда от этого не отказывался:
в 2004м - за Ющенко, в 2010м - 1тур за Гриценко и 2 тур за Юльку, 2014 - за Гриценко, 2019 - 1тур за Гриценко, 2 тур - вычеркнул обоих.
Зато у нас есть традиция рубить голову олажавшимся гетьманам, даже если мы и сами ранее выбрали.
Но твоему Зе нужно помнить об этой традиции.
73 процента в Украине имеют точно такие же взгляды и только на этого козляру обратили внимание.
Это дискриминация по месту проживания.
Любой зебот при пети писал про поход на Киев армии где окопался враг и они уважаемое большинство.
Стоит только сепару с лугандонии то же самое сказать сразу ничинается черти что.
Как их вообще отличают кроме места проживания?
Если бы 73% в Украине были сепарами - Украина бы не пережила 2014й год - это же очевидно для любого человека, имеющего мозг.
А так же грамотной внешней политики.
Остальное болото только кушает.
Поэтому его и взяли на обещание халявы так же как и донбаситов в свое время.
Кстати донбаситы все равно умнее зеботов.
Они поняли свою ошибку хоть и молчат об этом.
А зеботы продолжают верить
При Януковиче его в Киеве не было и все его устраивало.
Так что сиди жди.
Скоро каждому из вас подвезут денег.
Каждому по камазу.
Или по-твоему в 2014м в Раду выбрали БПП + НФ + Самопомич + Батькивщину сепары??
А половина ВСУ на передовой, проголосовавшие против Порошка - сепары? И как это армия, половина которой сепары, умудряется сдерживать противника, еще и урон ему наносить?
А давай добровольцев вспомним? Кто из них за Порошенко был? Айдар? Да никогда в жизни.
Азов? Не смешно даже. Донбас? Ничего подобного. Днепр-1,-2? Тут как-то даже смешно.
Или может быть Правый Сектор когда-либо поддерживал Порошка? Тоже нет.
Так может быть не надо брехать и связывать все патриотические силы с Порошком?
Важен результат.
Как вы визжали про узурпацию петей власти и превращении нас в рашу.
Теперь вас расширении полномочий зе устраивает?
И это только результат вашего выбора который мы имеем за половину сегодняшнего дня.
Если перечислять все то не хватит букв.
И вас все теперь устраивает.
Я понимаю что признать простую вещь что вас кинули это сложно.
Но только после этого признания вы начнете делать какие то выводы.
Ты написал столько же. Или писать для тебя легче, чем читать?
"Как вы визжали про узурпацию петей власти и превращении нас в рашу."
Не мы, а вы. Лахта как была против украинской власти, так и осталась. 15% 5й колонный как были против украинской власти, так и остались. Раньше этим группам вторили попавшая под их влияние одна часть патриотически настроенных украинцев, которых вы впоследствии назвали "зебилами" (не 73%, разумеется и даже не 34%, значительно меньше), сейчас - другая - самые упоротые из порохоботов (тоже не 24, не 17 и даже не 8%, а самые тупые).
"Я понимаю что признать простую вещь что вас кинули это сложно."
Последним, кто меня кинул - был Ющенко - с тех пор президентом Украины ни разу не становился мой кандидат.
Нет никаких мой кандидат.
Есть два кандидата во втором туре из которых выбирают.
Слабая у тебя отмазка.
Кто-то - против одного, кто-то против второго, а 2% проголосовали против обоих, да, испортив бюллетень, но не выбирая одно из зол.
Ни за Порошка, ни за Зелю я не голосовал ни разу. Что за дерьмо из себя представляет Порошок - я знал и в 2014м, а голосовать за кота-в-мешке Зелю - спасибо, не собирался.
Спасибо, цензор.
Гатовся-Труба завёт...🧐
Он не прячется за вышиванкой.
Палишься, лахта.
Кто же спорит с зебилом?
Это трата времени впустую.
Ты из той компании что пять лет засирала цензор дешевыми лахтинскими агитками против пети и направляла толпу на обожествление Нади и Михо.
А так же призывала к третьму майдану.
Так чего ты теперь отнекиваешься?
Обычные будни малоросов.
В 90-х за такое ...