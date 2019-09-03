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 Общество
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Все про:лотерея (114) игра (62)

 Крупнейшая европейская лотерея "ЕвроМиллионы" сегодня разыгрывает €127 миллионов

Сегодня вечером общеевропейская лотерея EuroMillions (ЕвроМиллионы) проводит розыгрыш 127 миллионов евро, это крупнейший джекпот из разыгрываемых в Европе на этой неделе.

По результатам предыдущего тиража, который состоялся в минувшую пятницу, ни один из участников лотереи не угадал всю выигрышную комбинацию, вследствии чего джекпот аккумулировал – сейчас на кону 127 миллионов евро.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража: 25, 27, 45, 46, 49 и звездные номера 4, 6.

Международный лотерейный сервис TheLotter.com предлагает жителям Украины и других европейских стран официально принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и попытаться сорвать 100 миллионов евро или один из второстепенных призов.

Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один - два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и всегда становится громким событием.

Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com

Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.

Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Приобрести билеты лотереи ЕвроМиллионы онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.

Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3146128
 
 
 Топ комментарии
 
С проституткой у нас нельзя, а вот с женой пожалуйста Крупнейшая европейская лотерея "ЕвроМиллионы" сегодня разыгрывает €127 миллионов - Цензор.НЕТ 8581
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тьфу..ти.... прочитав ---еврейська лотарея...ну думаю..де евреї там і лотерея Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 3403
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О рекламка лохотрона от Цензора пошла. Видно от минстеця финансирование того...
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Уже в очереди стоит. И это гнус с ним, который в Праге фальшивые евро совал...
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жлоби налітай, пеця вже там в саіскатєлях
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Ето где же столько лохов в одном месте собрали? Вы же и пишите, что шанс выиграть 1 к миллиарду
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Казино у нас незаконно, вот лотерея пожалуйста. Конопля у нас вне закона а вот водка и сигареты пожалуста жри сколько влезет. Мак у нас вне закона а вот клей и ацитон пей сколько влезет. Ну не страна дебилов?
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С проституткой у нас нельзя, а вот с женой пожалуйста
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С секретаршей даже можно и с любовницей. Главное ей деньги не платить ато посадят как с проституткой. Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 6395
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Там ще вистачить на оту хрінь, від якої пивне пузо кудись зникає...

Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 7217
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тьфу..ти.... прочитав ---еврейська лотарея...ну думаю..де евреї там і лотерея Одна із найбільших європейських лотерей "ЄвроМільйони" сьогодні розігрує € 127 мільйонів - Цензор.НЕТ 3403
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127 млн. євро... це ж скільки можна купити отих стимуляторів, від яких пивне пузирло перетворюється на кубики пресу...
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Туго мабуть у цензора з грошима, раз такий шлак вже розміщують.
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