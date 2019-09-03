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 Политика Украины
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 "Слуга народа" допустила ошибки при принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, - Герасимов

Нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов считает, что "Слуга народа" не соблюдала процедуру при принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня как раз и не хватало профессионализма", - сказал Герасимов.

Он отметил, что "ЕС" поддерживала и поддерживает снятие депутатской неприкосновенности.

"Но когда говорят о процедуре, то мы видели неоднократно, как отменялись законы. К сожалению, сегодня несмотря на профессиональные предупреждение от многих фракций монобольшинством власть сделала эти ошибки. Сейчас будем делать все для того, чтобы неприкосновенность оставалась отмененной и не дать ни одного шанса тем, кто хочет ее вернуть", - сказал Герасимов.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал, - Зеленский о снятии неприкосновенности. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3146127
 
 
 Топ комментарии
 
для него плохо. для Украины хорошо.
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У этих олухов было пять лет, что-бы сделать так, как они считают правильным. Но что-то не сложилось. Несмотря на профессиональные предостережения от многих фракций власть сделала эти ошибки, - Герасимов об отмене депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 2099
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відповідати? ты сперва подозрение объяви. не нарушай процедуру...
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За нарушение регламнта можно обжаловать все без исключения законы принятые Парубием.
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Скільки ще палок в колеса отримає нова ВР від цієї "Недоєвропейської солідарності".
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а сколько еще нарушений сделает СН? думаю, число совпадет.
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Самое главное, ищите и считайте нарушения,не отвлекайтесь.
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это называется словом "контроль". не вижу в этом ничего плохого.
вы же не станете нарушать технологию (процедуру) приготовления борща? или для вас "борщ за 10 минут" тоже борщ? почувствуйте разницу...
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За 10 минут из борща могут получиться только щи. "Слуга народу" припустилася помилок під час ухвалення законопроєкту про зняття депутатської недоторканності, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2936
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Так у наших депутатов понятие "контроль" предполагает обосрать,поторговаться,выйти во всём белом и тд,на этом контроль заканчивает свою деятельность и начинается обычный трудовой день депутатов-"ты мне ,я тебе".
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На выходе из рады Му-Му (герасима) можно поздравить десятком сырых яиц по морде...и сорвать бурные аплодисменты! Его Бог простит за 5 лет мародерства, а на земле петюшки должны ответить!!!!!!!!!!!!!!!!
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Компаньон Безлера - уважаемая личность этот Герасимов, как-никак...
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Ух ты ж кот помойный. Что не хочется в тюрьму?
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Ошибка это друг Беса-безлера Герасимов с подельниками!
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И родятся ж такие пройдысвиты, як Герасимов. Паскуднэ твориння.
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Так , так . В злодіїв і хабарників - біда .
Зе- команда , МОЛОДЦІ .
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На Майдане все наши палатки смели бы менты в первый час, если бы на них не было написано-депутатская приемная. Кернес снес бы волонтерскую палатку на главной площади по щелчку пальцев, если бы не было того же самого. Ясно что быдлу, которое сидит на кухне, нажрется кислых кацапских щей и пердит, боится выйти на улицу, только сериалы и пиво, ему оно и не надо.
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Смотрел вчера "Свободу слова",был премьер и несколько министров.Абсолютно вменяемые,вопрос-ответ моментальные,нет размазывания темы,всё конкретно и понятно.
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Ошибку сделал сам Герасимов, кода заплатит Пепе кучу бала за депутский значек, что бы купить неприкосновенность.
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Артурчик совершил более страшную ошибку, ПОЯВИШИСЬ НА СВЕТ!
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