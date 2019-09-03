 "Слуга народа" допустила ошибки при принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, - Герасимов

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня как раз и не хватало профессионализма", - сказал Герасимов.
Он отметил, что "ЕС" поддерживала и поддерживает снятие депутатской неприкосновенности.
"Но когда говорят о процедуре, то мы видели неоднократно, как отменялись законы. К сожалению, сегодня несмотря на профессиональные предупреждение от многих фракций монобольшинством власть сделала эти ошибки. Сейчас будем делать все для того, чтобы неприкосновенность оставалась отмененной и не дать ни одного шанса тем, кто хочет ее вернуть", - сказал Герасимов.
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
вы же не станете нарушать технологию (процедуру) приготовления борща? или для вас "борщ за 10 минут" тоже борщ? почувствуйте разницу...
Зе- команда , МОЛОДЦІ .