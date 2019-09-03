 ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші" со ссылкой на информацию из системы Prozorro.
Отмечается, что до 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-булавку, а второй - две застежки-бабочки. Один комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 гривень. А один значок стоит 1 800 гривень.
Закупку провели со второй попытки, потому что первые торги отменили из-за недостатка участников.
Фирма "Герольдмастер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик. Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,40 миллиона гривень.
Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой своей партии вместо стандартных.
Шо без Петі значка не купиш?
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.
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вычесть из зарплат депутанов и поросенковского цика))
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мрази, а из железки значки сделать было нельзя, обязательно из серебра?!....
в воюющей, не богатой стране, которую Порох в денежном плане начал потихоньку вытаскивать из омута, тратить такое бабло на цацки?!....
просто твари!...
Умрет депутат - похоронят вместе с значком....
Через 1000 лет откопают, найдут археологи и сделают вывод.... - "Богатая страна была на этой территории, наверное переживала свой Золотой Век..., раз для простых значков не скупилась на злато-серебро..
правильно будет, если стоимость вычтут из зарплаты, а деньги вернут в бюджет..
470 комплектів....
Скільки це мінімальних пенсій ?
А еще вопрос..а зачем 470 комплектов..если депутатов сего 424??
На случай если кто то из зеленого стада по пьяне потеряет ему бесплатно выдадут новый???
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн від ...
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Положении об удостоверении народного депутата
Украины и нагрудном знаке "Народний депутат України"
Верховный Совет Украины постановляет: ...
Описание
нагрудного знака народного депутата Украины
Нагрудный знак народного депутата Украины представляет собой стилизованное изображение Государственного флага Украины.
Основа нагрудного знака народного депутата изготовляется из серебра, поверхность знака покрыта синей и желтой эмалями, края знака выполнены под золото.
На синем поле размещено выполненное под эмаль позолоченное изображение малого Государственного герба Украины: справа от герба выполненная под золото надпись в три строки: "Народний депутат України".
На оборотной стороне знака указан номер созыва Верховного Совета Украины и номер избирательного округа, от которого избран депутат.
Нагрудные знаки народного депутата Украины изготовляются с винтовым и булавочным креплениями.
Размер нагрудного знака 28х20 мм.
Прахоботы, захлебнитесь своими соплями, выродки!!!
Выходит что позолота стоит 1600 грн??
1. "края знака выполнены под золото..." - ні золоті, а під золото
2. "Размер нагрудного знака 28х20 мм" - размер 35х36 мм.
Зебіли скинуться на значки.