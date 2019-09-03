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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23505) ЦИК (3294)

 ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов. ФОТО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 7 августа по результатам тендера заказала ООО "Герольдмастер" депутатских значков на 1,69 миллиона гривень.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші Гроші" со ссылкой на информацию из системы Prozorro.

Отмечается, что до 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-булавку, а второй - две застежки-бабочки. Один комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 гривень. А один значок стоит 1 800 гривень.

Закупку провели со второй попытки, потому что первые торги отменили из-за недостатка участников.

Фирма "Герольдмастер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик. Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,40 миллиона гривень.

Напомним, депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой своей партии вместо стандартных.

ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов 01
ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146124
 
 
 Топ комментарии
 
Дети в школу покупают за свои деньги форму, тетради, даже книжки. А депутаты не смогли купить себе значки? Позор!!!
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С какого х... значки из серебра и с позолотой? Или для этих "слуг" простые материалы не комильфо?
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Нащо тобі Петя?
Шо без Петі значка не купиш?


Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.
https://ua.heroldmaster.kiev.ua/product-category/deputy_icons/
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маленькие значки.. потеряются на слугах.. ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 8150
ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 9943
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Ти глянь, як це ж їм вдалося так добре відкормились за часів зубожіння Порошенка?
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А, спомнив, то вони вопрєкі Порошенку. То наріт™ їх відгодував.
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это было актуально для них, когда они под заказ, гадили Порох и Украине....
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расстрелять прям на Майдане. вот сволочь, забыл. нет, зебил.
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на днях Беня сказал, что вымерли они( алигархи)....как клас!
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Думал татуировки на лоб, но ваш вариант дешевле. )
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себестоимость какая?? разницу куда дели?? а?
вычесть из зарплат депутанов и поросенковского цика))
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а цена, как за золотой. 3755 грн. за штуку.
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Зебил, владелец магазинов "Золотой век".... кто там сейчас "хозяин" не важно и так все понятно....
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китайцы смогли бы похожие значки с латуни сделать за 20 грн.
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Ну і:
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн.

https://ua.heroldmaster.kiev.ua/product-category/deputy_icons/

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Зебил распродался - он владеет брендом "Золотой Век"... по любому там была отличная схема...
мрази, а из железки значки сделать было нельзя, обязательно из серебра?!....
в воюющей, не богатой стране, которую Порох в денежном плане начал потихоньку вытаскивать из омута, тратить такое бабло на цацки?!....
просто твари!... ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 1770
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И раньше не бесплатно. Но внимание робратили только сейчас.
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С какого х... значки из серебра и с позолотой? Или для этих "слуг" простые материалы не комильфо?
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порохобот! а при пете в виригах ходили??
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нєрусскій, нє ковєркай русскіє слова, єслі нє знаєшь, как пишется слово вЄрігі...
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порохнявый! по сути есть что сказать? нет? ну тогда - ПНХ.
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это что бы навечно сохранились....
Умрет депутат - похоронят вместе с значком....
Через 1000 лет откопают, найдут археологи и сделают вывод.... - "Богатая страна была на этой территории, наверное переживала свой Золотой Век..., раз для простых значков не скупилась на злато-серебро.. ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 4588
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Дети в школу покупают за свои деньги форму, тетради, даже книжки. А депутаты не смогли купить себе значки? Позор!!!
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дело не в том, что депутанам кто то хотел сделать подарок, а в том, что деньги выделили из бюджета, и их распилили..
правильно будет, если стоимость вычтут из зарплаты, а деньги вернут в бюджет..
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Так ви ж самі хотіли, що б депутати працювали безплатно, не за гроші?
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Бедные дети...Што ш ты делаеш, мародьор! ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 9638
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Аллюминевые значки когда закончилась эпоха бедности...это не по феншую.....а золотые слугам урода показалось слишком вызывающе...
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Один комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 гривень. А один значок стоит 1 800 гривень. Источник: https://censor.net.ua/n3146124

470 комплектів....
Скільки це мінімальних пенсій ?
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470.... ЦИК потратила 1,69 млн на нагрудные значки для депутатов - Цензор.НЕТ 3928

А еще вопрос..а зачем 470 комплектов..если депутатов сего 424??
На случай если кто то из зеленого стада по пьяне потеряет ему бесплатно выдадут новый???
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Вот уже твари зеперахнутые. Когда уже подавитесь этими значками? Почему из зарплаты не вычтена цена значков? Может им еще проституток оплатить?
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а зачем 470 комплектов? их же там всего около 420(просто не знаю точно, сколько не хватает до 450 из за Крыма и Донбасса)
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Ну, дык, "слугам" не кошерно носить значок из другого материала, кроме как серебряный с позолотой.... "Слуги" - они такие слуги...
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Eto konecno tolko odin pokazatel rostrat partiji sluga naroda,ix budet znacytelno bolse.Tolko mastaby rastrat uze poniatny
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это было чье распоряжение? Зеленского или цика? пусть цик и отвечает..
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Не скажіть:
Депутатські значки - купити в Києві за ціною від 120 грн від ...
https://ua.heroldmaster.kiev.ua/product-category/deputy_icons/
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Так тож алюминий,а тут серебро с позолотой
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"цензору" и порохоботам на заметку -
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Положении об удостоверении народного депутата
Украины и нагрудном знаке "Народний депутат України"
Верховный Совет Украины постановляет: ...
Описание
нагрудного знака народного депутата Украины
Нагрудный знак народного депутата Украины представляет собой стилизованное изображение Государственного флага Украины.
Основа нагрудного знака народного депутата изготовляется из серебра, поверхность знака покрыта синей и желтой эмалями, края знака выполнены под золото.
На синем поле размещено выполненное под эмаль позолоченное изображение малого Государственного герба Украины: справа от герба выполненная под золото надпись в три строки: "Народний депутат України".
На оборотной стороне знака указан номер созыва Верховного Совета Украины и номер избирательного округа, от которого избран депутат.
Нагрудные знаки народного депутата Украины изготовляются с винтовым и булавочным креплениями.
Размер нагрудного знака 28х20 мм.
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Если поделить стоимость значков на 450 то выходит один значок стоит 3755 грн!?

Прахоботы, захлебнитесь своими соплями, выродки!!!
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Значок весит 10,37 грамм. Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро перепадает примерно 115 гривен, или 6%, а остальные 1685 гривен, или 94% - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и т.п.
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Да ты шо?? А вот значек за 120 грн....в котором тоже есть эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка....
Выходит что позолота стоит 1600 грн??
ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 7201
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Що скажешь, тупой зебобік? Відчуваєшь різницю?
1. "края знака выполнены под золото..." - ні золоті, а під золото

2. "Размер нагрудного знака 28х20 мм" - размер 35х36 мм.
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стыдоба какая-то, ну разве что в счет их зарплат, но сомневаюсь, больше про власть знать нечего
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дИбилы - а че, нельзя было эти значки за счет депутатов купить? а они потом могли их продать последующим))) как в школе учебники и пособия покупают)))
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Все норм. Епоха бідності скінчилася же.
Зебіли скинуться на значки.
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Хтось порахує скільки державі коштує при Зебілі утримувати одного народного обранця хоч на значках? ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 729 Де Бігус? Де Мосійчук? ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 729
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Мосийчук занята...ходит по рынкам и считает цену борщевого набора.... ЦВК витратила 1,69 мільйона на нагрудні значки для депутатів - Цензор.НЕТ 9650
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