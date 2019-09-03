 Нападение секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста переквалифицировали в хулиганство, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Следователями Бориспольского отдела полиции расследуется уголовное производство в отношении нападения секретаря на общественного активиста в здании Бориспольского горсовета, открытое 29 августа по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о переквалификации производства на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас материалы указанного уголовного производства направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщения о подозрении правонарушителю.

Накануне, секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".