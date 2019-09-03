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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (593) избиение (9326) хулиганство (260) Годунок Ярослав (1)

 Нападение секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста переквалифицировали в хулиганство, - полиция

Следователь Бориспольского отдела полиции Киевской области в ходе расследования уголовного производства относительно нападения секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка на общественного активиста в здании горсовета вынес постановление о его переквалификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Следователями Бориспольского отдела полиции расследуется уголовное производство в отношении нападения секретаря на общественного активиста в здании Бориспольского горсовета, открытое 29 августа по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о переквалификации производства на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция. ФОТО

Сейчас материалы указанного уголовного производства направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщения о подозрении правонарушителю.

Накануне, секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".

Источник: https://censor.net.ua/n3146121
 
 
 Топ комментарии
 
Разбой был раньше, когда Годунок в органах работал.
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Совет форумчанПравила форума
 
Умеют бориспольчане избирать себе во власть бандитов - психопатов и ждать от них "покращення". Люди, о чем думали, когда голосовали и есть ли у вас мозг? Заметила, что многие идут голосовать совершенно в прострации, не зная кандидатов, не понимая за кого они голосуют. Наверное по советской привычке.Не нужно голосовать в таком случае. Не берите грехи на свою душу.
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зато против барыг голосуют...это правильно или нет?
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а каломойський, по твоєму, чесний бізнесмен, а не пархатий барига?
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переквалификация серьезная.значит будут садить
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а где разбой- вовка ведь орал разбойник Нападения секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста переквалифицировали в хулиганство, - полиция - Цензор.НЕТ 7387
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Разбой был раньше, когда Годунок в органах работал.
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он в органах не работал. это тупарылый мясник-вымогатель. Жаль что этому скоту срок не влепили. А ведь скот на десятку наколядовал.
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так Глав Дебил похвалил своего коллегу
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Поросятки як завжди на боці нелюдів та злочинців,і це не дивно.
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