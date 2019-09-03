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 Политика Украины
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Все про:Парубий (2007) уголовное дело (2298) ГБР (525)

 ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования экс-председателем Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Дело открыто по ч.4 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса", - отметили в ГБР.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146119
 
 
 Топ комментарии
 
а начался он в Луганске на Народном трибунале

ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 396
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не понял это по поводу лугандонии ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 6471 здобули зебилы ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права - Цензор.НЕТ 4619
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Парубий он такой, скрытый враг человечества, Портнов с Шарием херни не скажут...
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Очень много тут понаписывали, даже не зная- о чем речь? Кто заявление писал о внесении в реестр, кто в суд жаловался? Если подонок ********** портнов, то все и так ясно.
Как по мне, то ГБР в нынешних реалиях - орган лишний и никто даже не удивится, если ему ТРУБА наступит...
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Власть выскочек, придурков и предателей - это сегоднешняя власть.
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А от минула влада-то влада принців у білих шатах,на білих конях,з білими торбами та жирними мордами,які мало не всю остатню, після прахвєсара Україну примудрилося до цих тор запхати
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насейчас, ДБР - филиал ФСБ, под решаловом портного..
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