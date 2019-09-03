 ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Дело открыто по ч.4 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса", - отметили в ГБР.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

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