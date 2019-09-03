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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) закон (2618) Луценко (7607) неприкосновенность (920)

 Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко поддерживает отмену депутатской неприкосновенности, однако считает недопустимым внесение изменения в Закон о статусе депутата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отмену депутатской неприкосновенности поддерживаю. Давно пора отказаться от феодального по сути права избранных иметь отдельный кастовый суд для своих. Привлекать депутата к ответственности, выбирать ему меру пресечения должен суд. Как и всех остальных граждан", - написал он.

В то же время Луценко отметил, что считает недопустимым вносить изменения в Закон о статусе депутата, которые позволят обыски и прослушивания депутатов: "Это - конец демократии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы лишились неприкосновенности

"Напомню, что именно ВР уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры. Доказано Революцией на граните, Украина без Кучмы и двумя Майданами", - резюмировал экс-генпрокурор.

Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146116
 
   
 Топ комментарии
 
вот из-за такого кафна как это алкашное, Украина и сидела в заднице
оно считает, что всех обыскивать и прослушивать можно, а касту избранных нет )))
на свалку, животное!
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А чего бояться то слугам народа? Они же бюджет не пилят, бабло не растаскивают, тендеры не выигрывают. Честному человеку, который пошел в Раду, согласно декларируемой цели - принести пользу своей стране, бояться нечего. Ну или нечего становиться публичной персоной.
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Ну хорошо хоть кружка у Югика уже имеется ,дырочку в ней сделает и можно смело заезжать на вторую ходку - всё вполне демократично ...
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Алкоголик Луценко, который не расследовал убийства на Майдане и не посадил ни одного крупного коррупционера учит новую власть демократии?) Геть, нечисть!
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Точно, даже больше - это просто кидок "Честных Депутатов". Сначала сняли неприкосновенность, а теперь еще и следить, чтоб не воровали собираются!!!
Беспредел! Полный беспредел!
Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 2677

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Два патрона невозможно подкинуть депутату !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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не мешайте Зебене узурпировать власть!
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он наверное кинофильм "Бункер"... не смотрел.... однако все Сваты Наполеон... а печалька однако.... Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 4784
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Не узурпировать, а отодвигать от корытца предыдущих присосавшихся свинюшек. Да, с их визгом, да, иногда будет больно. Но отодвигать будут уверенно.
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был бы ты из Украины, я бы посоветовал посмотреть тебе твою платёжку на коммунальные за сентябрь
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Бляху-муху будут слушать! Вынесли козла нафиг!
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А чего бояться то слугам народа? Они же бюджет не пилят, бабло не растаскивают, тендеры не выигрывают. Честному человеку, который пошел в Раду, согласно декларируемой цели - принести пользу своей стране, бояться нечего. Ну или нечего становиться публичной персоной.
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А що, у чесної людини, немає сім'ї, дітей?
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слугам народа бояться нечего только потому, что они тупо давят на кнопки по указке хозяина.
как только начнут думать своей головой и перестанут голосовать не читая законы, так тут же уголовные дела появятся.
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агония мародёров радует. значит всё правильно.
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Тепер ж можна Шуфрича ******* на вулиці. Офіційно. Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 6581 та слуг урода зе Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 6581
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Ага,херов как дров ,меня мусора уже больше года слушают по кляузе одного из членов соевой ОПГ ,теперь пусть вас уродов послушают ...
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"Напомню, что именно ВР уже 30 лет является единственным предохранителем против диктатуры. Доказано Революцией на граните, Украина без Кучмы и двумя Майданами", - резюмировал экс-генпрокурор."

Именно эту функцию Рады Зеленский последовательно устраняет. догадаетесь, для чего.
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Югик, снятие неприкосновенности с депутатов было одним из требований Майдана. Забил, дурилка? Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко - Цензор.НЕТ 3820
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дело в том что они не смогут жить по другому и поэтому такой визг и истерика. вор должен сидеть в тюрьме.
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боиться луцик за свою бабу Ягу луценчиХУ
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Шонибудь, по телефону, лишнее ляпнет и будет юрасику опять передачки носить
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Еще крыса одна зашевелилась. Я стесняюсь спросить, а что депутату- тоесть народному избраннику и честному открытому человеку скрывать от общественности? Депутат у нас прировнен к спецслужбам или разведчикам? Чем депутат лучше обычного гражданина? Наоборот, депутат должен быть еще больше быть открытым чем обычный гражданин.
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Особенно бывших в "режимной" строгости
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Парочку...десятков посадить потом задумываться будут.Может быть.
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говно картавое, теперь не будут ворюги, бандиты, мародеры прятаться за мандатом-
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Юга путает развитой неофеодализм с демократией..
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Все должны быть равны, а как вести дело если невозможны обыски и прослушка.
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У всех барыжных ублюдков одна и таже песня.Куплеты разные - "без меня всё пропало и солнце не взайдёт,доллар по 100,дефолт,конец демократии.
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да, Йурик, хорошо вам, прокурорским, судейским, депутатским было чувствовать себя полу-богами. надеюсь, наконец вас опускают на землю, хотя лучше - мордой в асфальт.
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Гениальный пьякукгог бзднул....
Жопа в очках.
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эх жалко нима ляшка клоуна, ну правда.
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а ты не воруй, говори и делай то что и заявляешь.
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Алкаш немного путает демократию с беспределом депутатских с корочкой Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 8911
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а этот алкаш откуда вещает почему не на нарах
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И чего ему бежать? Бабломойский же не бежит.
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О как подгорает у свиней, визжат во весь "голос"
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Осталось принять Закон о единомыслии.
Парламент не место для дискуссий.
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"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал Зеленский.
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какой ужас, монокоалиция, диктатура... В США, две партии, и чаще всего, одна из них контролирует и конгресс и сенат, вот самая диктатурная страна в мире!
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Теперь у нас все будет как в Кацапии.Раду теперь можно не слушать и не смотреть. Эта гилка влады уже ничего из себя не представляет. Обезличенные овцы-кнопколавы.
Ждем отключения трансдяции. Вова прикажет отключить
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перефразувати покійного соєвого троля-сраколиза грізодубо треба всих цих ********* сокирою по тєм'ячку...
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буду діду буду...тільки спершу шкільне завдання вивчі і шмарклі витри...
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"ВивчІ? тЄм'ячку, *********" Спочатку грамоті вивчись, катюго. А то ти як нова безграмотна керівниця міністерства освіти
А шмарклі мені витирати нічого - не хворію.
І доречі, Коломойському, Хорошковському будеш голови рубати?
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Да слушали их всех, но не афишировали. Изредка в прессе попадались записи разговоров депутатов. И весь этот шабаш Луценка про демократию - фейк.
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Теперь будут слушать, но уже без шабаша Луценка? А чей шабаш будет?
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Т.е. граждан можно прослушивать и обыскивать, а депутатов "зась"? Внесення змін до Закону про статус депутата, що дозволяють обшуки і прослуховування, - кінець демократії, - Луценко - Цензор.НЕТ 7917
Может это заставит их принимать законы в защиту украинцев.
А за нарушение ПДД, заставлять депутатов пользоваться общественным транспортом на месяц.
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Козлодоев заговорил о демократии. Значит уже попался на воровстве.
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телепень, тепер любий з команди "прібліжонних" до сцаря може творити все, що йому заманеться...Сиди вже, де сидиш, за бугром...та не гакай! Подобається демократія та єврорівень життя там??? Так чого ж ти бажаєш кріпацтва у зєлєбобіків для українців? От же мурло...Саме користується всіми благами, а нам- кріпацтво?
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так зєлєзомбакам, як мазохістам, подобається диктатура...Щоб їх чморили, як кріпаків! Аби тільки при цьому когось саджали за грати,- це їм, як бальзам до дупи....Та аби жрачка в холодильнику була..."Щастя" для недоумків, в яких немає людського стрижня та любові до волі!
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