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 Политика Украины
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 Если законопроект о снятии депутатской неприкосновенности не примут, то повторно его можно рассмотреть только через год, - Вениславский

Если за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности проголосуют меньше 300 депутатов, то парламент сможет вернуться к его рассмотрению не ранее, чем через год.

Об этом заявил народный депутат, представитель Президента Украины Федор Вениславский на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня этот законопроект должен быть поддержан голосами не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины. За этот законопроект должны быть представленны 300 и более голосов народных депутатов. Если этого не произойдет, то повторно такой законопроект может быть внесен в парламент не раньше, чем через год", - отметил Вениславский.

"Сегодня этот законопроект должен быть поддержан голосами не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины. За этот законопроект должны быть представленны 300 и более голосов народных депутатов. Если этого, не дай Бог, не произойдет, то повторно такой законопроект может быть внесен в парламент не раньше, чем через год", - отметил Вениславский.

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146114
 
 
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Так вы же не для того что бы его приняли все это затеяли...а для пиара....какая вам разница...примут не примут...??
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Вам же четко и ясно сказали...нужно привести текст закона в соотвтествие с решением Конституционного суда...а потом его голосовать....тогда он будет принят..
Но вы ради пиара...решили голосовать его без изменений...
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не депутаты должны голосовать..а народ на вече...собраться на майдане и поднять руку и на хрен всех этих подлецов..никогда эта шайка не проголосует))
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20 миллионов избирателей...ты на каком майдане разместись собрался??
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Примут закон...зебобики будут орать что это их заслуга...не примум...зебобики будут орать вот мы хотели..а они не проголосовали..
Пиар обеспечен в любом случае....
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Главный зебил решил депутатов к ногтю, а сам царем остаться))) думаю даже зебилы-депутаты понимают, что такой закон принимать опасно для здоровья
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