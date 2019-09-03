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 Политика Украины
  20230  372
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 Нардепы лишились неприкосновенности. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 373 парламентария.

Читайте также: Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин

Перед принятием решения народные депутаты провели длительное обсуждение законопроекта.

В частности, президент Владимир Зеленский выступил с трибуны парламента, напоминая, что нардепы не будут нести ответственность за политические решения, выступления, а исключительно за уголовные правонарушения. "Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность", - сказал Зеленский.

Нардеп от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец отметил, что если законопроект примут с нарушениями регламента, то его потом обжалуют в Конституционном суде. По его словам, комитет заседал и рекомендовал законопроект 2 сентября - в межсессионный период, а закон запрещает проведение заседаний комитетов в это время. По мнению Лубинца, это может быть основанием для обжалования законопроекта.

В ответ представитель комитета по правовой политике, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря напомнила, что во время всеукраинского референдума в 2000 году 90% граждан выступили за снятие неприкосновенности с народных депутатов. "Докажите, пожалуйста, что для вас законом есть воля единственного источника власти в Украине - украинского народа. И докажите своим голосованием, что статья 5 Конституции Украины чего-то стоит в этой стране", - заявила Совгиря.

Смотрите также: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал, - Зеленский о снятии неприкосновенности. ВИДЕО

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

Источник: https://censor.net.ua/n3146113
 
   
 Топ комментарии
 
Браво! Нардепы лишились неприкосновенности - Цензор.НЕТ 9348
Эта рада за неделю работы уже сделала больше, чем все предыдущие за 28 лет.
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Так проблема не в юристах. а комітетах ВР. Уявляю як довго будуть закони проходити через нинішні комітети.
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Вы это Конституционному суду скажите, у которого чуть ли не год ушёл на его рассмотрение.
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Там весь законопроект - убрать одно предложение из Конституции. Даже без замены его другим предложением. Естественно, что на доработку этого законопроекта у соевого ворья ушли годы.... И еще бы ушел не один год, если бы мародер был избран на второй срок
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У порохоботов-опарышей диссоциативное расстройство идентичности. Слуга народа и ПЕС проголосовали за закон инициированный Порки, а внесённый на голосование Разумковым! Змея укусила себя за хвост.)
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дєфлорацію прінялі, мір установілі, зємлю продалі, поліцайскій надзор установілі... а шо на завтра останєца???
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Порохня возмущается и накидает зраду. Но как-то несмело и малоубедительно.
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Ага. Смятение в их рядах. Одни накидают зраду, другие - принятие закона ставят в заслугу Порки, мол это его закон, а Зеленский только лавры срубил))) Жалкие недограждане и недоумки. 8%.
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Классное историческое решение , наконец то !
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Нардепы лишились неприкосновенности. А заодно лишились смысла пребывания в Раде.

Зачем они там будут - только для нажимания кнопок?
Отменить вообще все. Переименовать преза в царя, а Украину переименовать в Малороссию да и все. Зачем рабам дары свободы (от царя)?
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Дед, увеличь дозу таблеток. Ахинею пишешь. Попроси бабку, чтобы надавала тебе тумаков. Вот умные люди с возрастом становятся мудрыми. А вы?
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Что ты имеешь ввиду? Что это не депутаты, а кнопкодави? Есть монофракция кнопколавов и остальные лишенные прав, а вкуче все ненужные. Что они решают? Что прикажут?
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==Зачем они там будут

А щоб довго не шукати деяких, а зразу із ради в буцигарню.
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Так может сразу всех сразу и в буцегарню, для прфилактики. Чтоб боялись и чтоб вольнодумием не занимались. А кстати где закон об импичменте? Уже много поводов для применения накопилось. Обещал же принять первым
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Можно сделать в ВР единую кнопку для Разумкова, а остальных Зе!слуг распустить по домам.
Хотя, к черту Разумкова, протянем провод в ОПУ!
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Це ж треба - полум'яні революціонери другий десяток років тягнули шмарклю з відміною недоторканності, а зе-шмаркля на другий тиждень зробив!
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Тепер на черзі скасування адвокатської монопольки.
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Правильно, и адвокатов нафиг. Зачем они вообще? Тройки пора узаконить.Шоб все по быстрому решалось.
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Выполнили обещания петиных революционэров гыдности, которые якобы хотели принять этот закон первым , а как дорвались до кормушки, все забыли.
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Вони 4 роки його розробляли. а зебілам залишилось тільки кнопки натиснути. велике діло.
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4 роки розробляли закон про просте вилучення з Конституції одного речення??? Нічого не заваджало мародеру та його камарильї прийнятий цей закон у будь-який час, інша річ, що даний законопроект був внесения лише для розвішування локшини на вуха недалеких порохососів
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Зеленский очень ловко потролил блохастую мразь. Теперь у порохососов когнитивный диссонанс - вроде бы нужно априори обсирать все, что делает Зе и его команда, тем более что снятие неприкосновенности не сулит ничего хорошего соевому ворью, а с другой стороны не с руки критиковать законопроект, внесенный их дурно пахнущим божком
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Ой, ой,ой... Ну сняи с Розенблата еще два года назад, и что? Теперь узаконят копанки и Авакову игорный бизнес? Сам то на каких потоках сидишь, большой гешефт ожидаешь?
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...и уголовные преступления "слуг народа"с возмужанием, возможно, будут плавно переходить в политические.Нардепы в союзе с правоохранителями такие мастера...
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А это даже не сомневайтесь, есть люди бооольшим опытом.
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А политические в уголовные, как карта ляжет.
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Гарна новина!
Тепер на черзі - арешт бариги та основних підбарижників.
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Сьогодні не можна. Він трішечки обісравсь. Нехай перевдінеться хочаб
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А как Юля с Власом себя чухают, полет нормальный?
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Придется подождать, годика три - четыре устоит?
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Гей! Тепер кожному колишньому депутату, теперішньому та майбутьньо треба вибить зразу передні зуби..для уроку...Почали)))))))
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Я видел два дня работы новой Рады. Впечатления очень положительные. Тихо, конструктивно, всё по делу. А вспомните, как при Парубию было) Пустой зал, гул, каждый занимается какой-то хнёй, никто не слушает ни докладчика, ни спикера, Парубий восемь раз ставит какие-то маркерные голосования бубня своим логопедическим сленгом, а пианисты бегают по рядам. Тьху!
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Наконц стали выполнять все Петины обещания. Зачит скоро его фабрики продадут.
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Обязательно продадут, только уже с аукциона и без его согласия
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Ни х..Нестору гаплик....Нестор покупай капу..Хоча від бити тебе вона не спасе
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Тепер зелених трелобітів можна буде годувати цим законом ще рік а то й два, бо жерти щось інше зелене бид.о просити не буде.
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Угораю від стада - зебіли радіють тому, що їх розвели як лохів
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Луценко ещё с 2006 года эту самую тему вёл, как главную на своих выборах, потом забывал о ней удивительным образом. Все время какие- то помехи, враги, попередники, магнитные бури мешали принять этот закон.
Впервые нам не солгали. И это обнадеживает
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_Или солгали в малом чтобы поверили гораздо большей и значимой лжи. Во всяком случае возврат человекообразных дегенератов януковеча типа портнова, богатырёвой и кабинет хорошковскому в ОПе... это симптомы вовсе не проукраинской власти, а действующей в интересах врага. Плюс готовится атака на анонимность мобилок. Это - не слишком хорошие вещи, за которыми последуют ещё худшие. Если вчера где-то начали сжигать книги, то завтра там будут сжигать людей. (аналогия).
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Я так понял теперь можно делать "отстрел" крыс. Ггг
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чого ж це зелебобіки так збудились? )) Коли потрібно зняти недоторканість - її знімають більшістю голосів нардепів. І відбуваються процесуальні дії. Чи зелебобіки сподіваються що тепер нардепів можна буде пи%%дити пряпо по вулицях?? То навіщо ж ви за тих нардепів тоді голосували, якщо так мрієте їх лупцювати ))) ?
Як кістку дебілкуватому суспільству кидають те "зняття недоторканості", а дебілкувате суспільство навіть не розуміє що то недоїдок з панського столу і значення такому "рішенню" - копійка.
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Ну вот есть у народа бескорыстная любовь к избиению власти. А то как в расие путлеризм и фашизм заводится.
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Я рад за вас зедибилов . это у вас на языке зе -зе - зе . Вы и есть зедибилная порохосрань - секта гомосеков .
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Пепе деапться некуда, от него ничего не зависит. Пять лет от этом бубнел....
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скажіть ще що "это историческое событие" Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 2275
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Люди в экстазе)))))) ""самая лучшая партия за всю историю" , "эта рада сделала больше чем за 28 лет".... о как!!! Те есть депутатская неприкосновенность для вас важнее Томоса , которого мы добивались 450 лет!!! Важнее Армии которую разваливали 28 лет, безвиз, который открыл и сблизил нас с европой, а это сделал один человек!!!! И ни слова благодарности, только дерьмом поливать!!!! Вот такие вы патриоты оказались, плевать вам на Украину!!! Раз для вас неприкосновенность важнее понастоящему важных достижений)))!!! Зебилы - малороссы!!!!!
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Депутатская неприкоснваннсть важнее Томоса, Безвиа, Яыка и Армии всесте взятые. Потому что это тот камень, на котором строится государство. Из-за него в депутаты лезли только ворье, что бы срптсья от правосудия как твой Петя. Сейчас этогоне будет.
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Игорешка, у СН есть 254 голоса, которых достаточно (необходимо 226 голосов), чтобы снять неприкосновенность с любого народного депутата в любой момент, но тебе же об этом не рассказали, да?
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Ты Зеленскому не доверяешь, порохобот?
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Идиот, что поменялось после принятия твоего Томоса??? Хоть одна православная церковь признала ПЦУ? Нет. Церковь московского патриархата куда-подевалась? Нет. ПЦУ сохранила статус Патрирхата, который имела украинская церковь при Филарете? Нет. ПЦУ сохранила статус независимой, который имела украинская церковь при Филарете? Нет.
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Не нужно метать бисер перед свиньями. Тем более, если они 450 лет боролись за томос) А слово такое узнали лишь в этом году.
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Вася, почитай ниже, там, Ан Мур запостил спич твоего одного человека. Этот спич никак не вяжется с твоим. В общем, подосрал ты ему в очередной раз... Для него тоже это важное событие, да и закон его! Тебя нужно уволить за несоответствие занимаемой должности.
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Теперь любого Депутата можно торкнуть! Нардепи втратили недоторканність - Цензор.НЕТ 4411
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Під час виступу у Верховній Раді п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що «Український народ довгих 25 років чекає на скасування "касти
недоторканих" і перші важливі кроки в цьому напрямку були зроблені за
попередні п'ять років.»

"Сьогодні, 3 вересня, насправді дуже важливий день для України. Не буду повторюватися, що український народ довгих 25 років чекає на скасування "касти недоторканих". Перші важливі кроки в цьому напрямку були зроблені за попередні п'ять років. Ще раз наголошую, вісім тисяч суддів, які мали абсолютну недоторканність і які майже не проходили через Верховну Раду щодо зняття з них недоторканності, були позбавлені її в попередні 5 років. Я хочу подякувати парламенту за те, що в якості законопроєкту по змінам до Конституції, був узятий саме мій законопроєкт з моїм підписом. Хочу наголосити, що я завжди був і залишаюся прихильником скасування депутатської недоторканності", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що в цих умовах усі спільно несуть відповідальність за те, щоб забезпечити незалежність парламенту. Бо парламент - це окрема гілка влади, і необхідно захистити парламент від будь-якого політичного тиску, не залежно від того правоохоронних, судових чи будь-яких інших органів.
"Хочу наголосити, що вимоги Революції Гідності полягали саме в тому, щоб скасувати конституційну реформу 1996 року і позбавити президента частини повноважень і повернутися до парламентсько-президентської республіки. Я твердо переконаний, що ми маємо залишатися саме в цих рамках. Не можу підтримати позицію, що висновки Венеціанської комісії враховано. З точністю навпаки. Чому це так важливо? Бо Венеціанська комісія - це єдиний орган Ради Європи Європейського Союзу, який проводить адаптацію національного законодавства вимогам ЄС", - додав Порошенко.
Він наголосив, що якщо всі будують дорогу до членства України у Євросоюзі, то це є зобов'язання влади узгоджувати національне законодавство і адаптувати його до законодавства країн ЄС.
"В іншому випадку це означає, що ми рухаємося в інший бік. Абсолютно важливо! Бо демократія - це є дотримання процедури. Не можна проводити комітети, не можна в не сесійний період, не можна позбавляти депутатів права внесення альтернативних законопроєктів. Не можна цього робити. Конституція має нас об'єднувати. Саме для цього і в цьому є її мета. Але, розуміючи важливість цього кроку, фракція "Європейської солідарності" буде голосувати "ЗА" законопроєкт по скасуванню депутатської недоторканності. Законопроєкт, за який я пишаюся, що внесений саме мною. В той же час хочу наголосити, що ми будемо дуже уважно розглядати інші законопроєкти. Вони викликають суттєві сумніви. І я наполегливо радив би не прискорювати цей процес. Дайте можливість депутатам спільно сформувати єдину позицію. Ми маємо унікальну можливість об'єднувати зал", - зауважив Порошенко. https://prm.ua/ya-zavzhdi-buv-prihilnikom-skasuvannya-nedotorkannosti-poroshenko/
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1732796710188047

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Верховної Ради щодо скасування депутатської недоторканності.
"Верховна Рада прийняла закон про скасування депутатської недоторканності. Фракція Європейська Солідарність підтримала законопроект, тому що у цих умовах ми несемо спільну відповідальність, щоби забезпечити незалежність парламенту.
Ані мені, як п'ятому президенту України, ані "Європейській Солідарності" нічого боятися. Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді lХ скликання - рух країни до ЄС та НАТО. А це і означає верховенство права і рівність усіх перед законом!", - написав п'ятий президент у Facebook.
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_Сняли? Хорошо коли так. Наверное... Ибо может по всякому обернуться, как на пользу Украине, так и к диктатуре. Ожидаю уголовных дел против врагов Украины вроде медведчука. И, главное, изоляции оных в тюрьме надолго. Лучше навсегда. Да? Вот и ладненько. Поглядим.
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Оптимістично...
Схоже на друге:
Тепер красти будуть тільки свої! Іньшим лягти під Беню та тремтіти, щоб не використали як цапа відбувайла задля чергового піар-шоу.
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Пэдра проси друга Валодю ввести войска ! А то путина нападет , зрада !
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Вам вже ввели Авакова по самі гланди, щоб Петро не напав
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Авакова ввели всем , Аваков это гнида как и Пепа , прийдет время выведем эту суку .По шажочку , по шажочку ..
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Недоторканих в Україні не має бути в принципі. Всі мають бути рівними перед Законом!
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Ну все!!! Теперь их можно "законно" "пистить" на улице за ....
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