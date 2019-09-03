 Нардепы лишились неприкосновенности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 373 парламентария.
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Перед принятием решения народные депутаты провели длительное обсуждение законопроекта.
В частности, президент Владимир Зеленский выступил с трибуны парламента, напоминая, что нардепы не будут нести ответственность за политические решения, выступления, а исключительно за уголовные правонарушения. "Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность", - сказал Зеленский.
Нардеп от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец отметил, что если законопроект примут с нарушениями регламента, то его потом обжалуют в Конституционном суде. По его словам, комитет заседал и рекомендовал законопроект 2 сентября - в межсессионный период, а закон запрещает проведение заседаний комитетов в это время. По мнению Лубинца, это может быть основанием для обжалования законопроекта.
В ответ представитель комитета по правовой политике, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря напомнила, что во время всеукраинского референдума в 2000 году 90% граждан выступили за снятие неприкосновенности с народных депутатов. "Докажите, пожалуйста, что для вас законом есть воля единственного источника власти в Украине - украинского народа. И докажите своим голосованием, что статья 5 Конституции Украины чего-то стоит в этой стране", - заявила Совгиря.
Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.
Зачем они там будут - только для нажимания кнопок?
Отменить вообще все. Переименовать преза в царя, а Украину переименовать в Малороссию да и все. Зачем рабам дары свободы (от царя)?
А щоб довго не шукати деяких, а зразу із ради в буцигарню.
Хотя, к черту Разумкова, протянем провод в ОПУ!
Тепер на черзі - арешт бариги та основних підбарижників.
Впервые нам не солгали. И это обнадеживает
Як кістку дебілкуватому суспільству кидають те "зняття недоторканості", а дебілкувате суспільство навіть не розуміє що то недоїдок з панського столу і значення такому "рішенню" - копійка.
недоторканих" і перші важливі кроки в цьому напрямку були зроблені за
попередні п'ять років.»
"Сьогодні, 3 вересня, насправді дуже важливий день для України. Не буду повторюватися, що український народ довгих 25 років чекає на скасування "касти недоторканих". Перші важливі кроки в цьому напрямку були зроблені за попередні п'ять років. Ще раз наголошую, вісім тисяч суддів, які мали абсолютну недоторканність і які майже не проходили через Верховну Раду щодо зняття з них недоторканності, були позбавлені її в попередні 5 років. Я хочу подякувати парламенту за те, що в якості законопроєкту по змінам до Конституції, був узятий саме мій законопроєкт з моїм підписом. Хочу наголосити, що я завжди був і залишаюся прихильником скасування депутатської недоторканності", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що в цих умовах усі спільно несуть відповідальність за те, щоб забезпечити незалежність парламенту. Бо парламент - це окрема гілка влади, і необхідно захистити парламент від будь-якого політичного тиску, не залежно від того правоохоронних, судових чи будь-яких інших органів.
"Хочу наголосити, що вимоги Революції Гідності полягали саме в тому, щоб скасувати конституційну реформу 1996 року і позбавити президента частини повноважень і повернутися до парламентсько-президентської республіки. Я твердо переконаний, що ми маємо залишатися саме в цих рамках. Не можу підтримати позицію, що висновки Венеціанської комісії враховано. З точністю навпаки. Чому це так важливо? Бо Венеціанська комісія - це єдиний орган Ради Європи Європейського Союзу, який проводить адаптацію національного законодавства вимогам ЄС", - додав Порошенко.
Він наголосив, що якщо всі будують дорогу до членства України у Євросоюзі, то це є зобов'язання влади узгоджувати національне законодавство і адаптувати його до законодавства країн ЄС.
"В іншому випадку це означає, що ми рухаємося в інший бік. Абсолютно важливо! Бо демократія - це є дотримання процедури. Не можна проводити комітети, не можна в не сесійний період, не можна позбавляти депутатів права внесення альтернативних законопроєктів. Не можна цього робити. Конституція має нас об'єднувати. Саме для цього і в цьому є її мета. Але, розуміючи важливість цього кроку, фракція "Європейської солідарності" буде голосувати "ЗА" законопроєкт по скасуванню депутатської недоторканності. Законопроєкт, за який я пишаюся, що внесений саме мною. В той же час хочу наголосити, що ми будемо дуже уважно розглядати інші законопроєкти. Вони викликають суттєві сумніви. І я наполегливо радив би не прискорювати цей процес. Дайте можливість депутатам спільно сформувати єдину позицію. Ми маємо унікальну можливість об'єднувати зал", - зауважив Порошенко. https://prm.ua/ya-zavzhdi-buv-prihilnikom-skasuvannya-nedotorkannosti-poroshenko/
П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Верховної Ради щодо скасування депутатської недоторканності.
"Верховна Рада прийняла закон про скасування депутатської недоторканності. Фракція Європейська Солідарність підтримала законопроект, тому що у цих умовах ми несемо спільну відповідальність, щоби забезпечити незалежність парламенту.
Ані мені, як п'ятому президенту України, ані "Європейській Солідарності" нічого боятися. Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді lХ скликання - рух країни до ЄС та НАТО. А це і означає верховенство права і рівність усіх перед законом!", - написав п'ятий президент у Facebook.
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Тепер красти будуть тільки свої! Іньшим лягти під Беню та тремтіти, щоб не використали як цапа відбувайла задля чергового піар-шоу.