 Нардепы лишились неприкосновенности. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 373 парламентария.

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Перед принятием решения народные депутаты провели длительное обсуждение законопроекта.

В частности, президент Владимир Зеленский выступил с трибуны парламента, напоминая, что нардепы не будут нести ответственность за политические решения, выступления, а исключительно за уголовные правонарушения. "Речь идет о разрешении на привлечение к уголовной ответственности. Если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность", - сказал Зеленский.

Нардеп от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец отметил, что если законопроект примут с нарушениями регламента, то его потом обжалуют в Конституционном суде. По его словам, комитет заседал и рекомендовал законопроект 2 сентября - в межсессионный период, а закон запрещает проведение заседаний комитетов в это время. По мнению Лубинца, это может быть основанием для обжалования законопроекта.

В ответ представитель комитета по правовой политике, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря напомнила, что во время всеукраинского референдума в 2000 году 90% граждан выступили за снятие неприкосновенности с народных депутатов. "Докажите, пожалуйста, что для вас законом есть воля единственного источника власти в Украине - украинского народа. И докажите своим голосованием, что статья 5 Конституции Украины чего-то стоит в этой стране", - заявила Совгиря.

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Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.