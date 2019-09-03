 Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября в эфире канала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
По словам премьера, совместно со Всемирным банком было оценено 25 сценариев проведения земельной реформы.
"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", - сказал Гончарук.
Де-юре доступ к праву покупки земельного участка будут иметь украинское физлицо и украинское юрлицо, то есть украинские компании, уточнил глава правительства.
При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земли не менее выгодные, чем у крупных компаний и иностранцев.
"Кредиты в принципе станут дешевле, но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для личных нужд, для его обработки, для того, чтобы украинец, наш фермер, был в более выгодных условиях, чем его потенциальный иностранный конкурент", - пояснил глава Кабмина.
Премьер отметил, что окончательные параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.
Краще загострить увагу на різниці у термінах "володіння" і "використання", бо немає і не буде сенсу в правильних законах без дієвого механізму контролю за їхнім дотриманням. А з цім в нас давня біда.
Ви бачили десь лисицю яка їсть лишень білих курей? Це ментальна прірва. Людина яка продемонструвала (вже неодноразово) свою зневагу до Закону - НІКОЛИ не зробить "нормальної судової системи", бо нормальна це не вибіркова. Він зробить систему для себе, але чим це відрізняється від того що є?
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко.
И я не порохобот если чё. Порох был и естьтоже за продажу земли в мутной воде, что уже много говорит об этом не рынке, а отжатии территории.
Еду теперь нам тоже будут продавать как захотят, особенно, когда в мире засухи начнутся. Мы здесь будем никем.
Шило-мыло. ВЫ ХУЖЕ ПОРОХА, вы убиваете страну быстрее.
......а также выводять прибыль из Украины
последний и самый ценный ресурс Украины - ПРОДАНО !
русским, китайцам, европейцам, израильтянам.... да кому угодно, но только не украинцам
на модели фермерского сельского хозяйства с работой и обеспеченной жизнью сельских жителей поставлен КРЕСТ !
ЗЕбилы, вы сделали себя и Украину разом
Украінців 40 млн, іноземців 7 млрд!!!
А українцям щось зостанеться?
Китай з Еміратамі нас так пучком куплять....
Вон приклад Польщі, земля тільки полякам і нічого справляються без іноземців.