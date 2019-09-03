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 Политика Украины
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Все про:земля (1509) земельная реформа (103) Гончарук_Алексей (44) рынок земли (1)

 Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук

Земельная реформа, над которой работает правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября в эфире канала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

По словам премьера, совместно со Всемирным банком было оценено 25 сценариев проведения земельной реформы.

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"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", - сказал Гончарук.

Де-юре доступ к праву покупки земельного участка будут иметь украинское физлицо и украинское юрлицо, то есть украинские компании, уточнил глава правительства.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земли не менее выгодные, чем у крупных компаний и иностранцев.

"Кредиты в принципе станут дешевле, но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для личных нужд, для его обработки, для того, чтобы украинец, наш фермер, был в более выгодных условиях, чем его потенциальный иностранный конкурент", - пояснил глава Кабмина.

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Премьер отметил, что окончательные параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.

Источник: https://censor.net.ua/n3146112
 
   
 Топ комментарии
 
руснявым мышебратьям я так полагаю без очереди?
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НУ ШО ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК Я И ПИСАЛ - ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ )))))))
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Третій Майдан буде земельний. А "слугам урода" вже час готуватися гризти землю, яку вони так хочуть розпродати за безцінок іноземцям
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хм.. воно то так, але якого милого мають страждати нормальні люди?
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а можна конкретно, що поганого було зроблено за 5 років? відкрили ринок землі іноземцям? звільнили купу сєпарів?
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Він поки воєнком дружіні повістку вручав, сидячи в неї під спідницею обісрався і так чотири рази. Тому Іловайськ, він Соєвому баризі ніколи не пробачить
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Я не суддя у справах військових, де не брав участі особисто. І нікому того не раджу. Облишимо пікіровки на цю тему.
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Вбили віру у населення в можливість змін в країні без "радикальної зміни" правлячої верхівки... Дякувати виборам - не дійшло до "румунського варіанту" в умовах війни з москалями.
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тобто ви визнаєте, що в бажанні "радикально змінити правлячу верхівку" ви обрали відвертих дегенератів і українофобів, які тепер радикально змінять країну шляхом її знищення і віддачею на поталу росії
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І населенню і Ыліті потрібні такі показові "штучні кризи" для щеплення. Ви ж "24%-розумовтй квіт нації"??? Били себе п'ятою у груди, що без вас і курка не знесеться, бо нема пасіонаріїв окрім вас??? Ну, і які ваші дії?
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ідіоти зебільні, беріть перекладайте слово в слово польський закон про землю і приймайте.....
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Облиште українські землі у спокої доки не запрацює НОРМАЛЬНА Судова система...
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Ви у своєму розумі? А як тоді банда Бєні її розпиз.дить?
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І це питання від фахівця з юриспруденції?
Краще загострить увагу на різниці у термінах "володіння" і "використання", бо немає і не буде сенсу в правильних законах без дієвого механізму контролю за їхнім дотриманням. А з цім в нас давня біда.
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Про які нормальні суди ви говорити, після того, як Зеленський незаконно розпустив Раду, викликав у ночі голову КСУ і продавив рішення цього суду?
Ви бачили десь лисицю яка їсть лишень білих курей? Це ментальна прірва. Людина яка продемонструвала (вже неодноразово) свою зневагу до Закону - НІКОЛИ не зробить "нормальної судової системи", бо нормальна це не вибіркова. Він зробить систему для себе, але чим це відрізняється від того що є?
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А що вас так роздратувало? Вам нагадати з історії можливі методи боротьби невдоволених народних мас з саботажем істеблішменту? Ви на яке вирішення протистояння розраховували?
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А вы уверены, что будет нормальная? Нормальная это какая? Для своих?
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Они все на ветке о так называемом снятии депутатского иммунитета. Оргазмируют...
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А где Юлия Батьковна с истошными воплями про грабёжь народу? Она там ещё дыхае? Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3966
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это решение правильное... нех.й на ахметовых работать за гроши.
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продавать можно, но нельзя запускать иностранные лица, а тем более, иностранные кампании... какие будут ограничительные методы, чтобы избежать монополии?!
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Порохоботы сейчас повзрываются от бессильной злости) вам же тупицам написали, что купить землю смогут лишь компании зарегистрированные в Украине.
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А выводить деньги будут в оффшоры. Толку, что кто-то будет здесь зарегистрирован. Приватизированные предприятия тоже зарегистрированны здесь.

И я не порохобот если чё. Порох был и естьтоже за продажу земли в мутной воде, что уже много говорит об этом не рынке, а отжатии территории.

Еду теперь нам тоже будут продавать как захотят, особенно, когда в мире засухи начнутся. Мы здесь будем никем.

Шило-мыло. ВЫ ХУЖЕ ПОРОХА, вы убиваете страну быстрее.
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Блаженний, хто вірить... А як активи українських стратегічних підприємств потрапляють до власності московитів під час війни?
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У России 1 процент пахотной земли, от ВСЕЙ территории, а у Украины - 60 процентов. Вот и делаем выводы, кому, в первую очередь, нудна наша земля.
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Ти чи наївний, чи просто тупий--є десятки схем які дадуть можливість іноземцям керувати НАШОЮ ЗЕМЛЕЮ. Ти пустий балаболка.
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Самый нормальное предложение по продаже было у Гройсмана ящитаю, не более 200Га в одни руки и только гражданам Украины
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Без законов, которые действуют это такое же наперсточничество
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для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", - сказал Гончарук.

......а также выводять прибыль из Украины


последний и самый ценный ресурс Украины - ПРОДАНО !
русским, китайцам, европейцам, израильтянам.... да кому угодно, но только не украинцам



на модели фермерского сельского хозяйства с работой и обеспеченной жизнью сельских жителей поставлен КРЕСТ !


ЗЕбилы, вы сделали себя и Украину разом
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Это не рынок. Это отжатие земли, хитрым манипулятивным шантажом, без войны. Какое отношение к этому имеет коммунизм? Кроме того, что земля это часть территории, она стратегически важна и в нормальных странах фермер не распоряжается своей землёй. В Израиле коммунизм, в Канаде, во Франции, в Монако, в Дании???
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Какого хрена один человек решает, распродать территорию с молотка? Это гос измена.
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Посмеет рашка вторгаться в Одесскую область из пмр, если землица там будет не украинская, а арабская, израильская и китайская?
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а зачем тогда украинцам нужна своя чужая земля ?
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Ну и пусть, ну и пускай, мы настолько много должны западу, что когда объявим о нашей неспособности выплатить долги, можем спокойно национализировать иностранное имущество. Ведь что терять?
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До чого іноземні компанії на українській землі?
Украінців 40 млн, іноземців 7 млрд!!!
А українцям щось зостанеться?
Китай з Еміратамі нас так пучком куплять....
Вон приклад Польщі, земля тільки полякам і нічого справляються без іноземців.
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Ринок землі відкрити треба було- для обміну між власниками, подарунку дітям та іншим родичам за життя і т.д. Але ніяк не продажу іноземцям, це абсурд, в аграрній країні продавати іноземцям найцінніший ресурс. Це як в приказці - віддай жінку дяді, сам іди на ***..і.
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Вот так россияне и китайцы с евреями и скупят украинские земли.
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Прискорбно, но зе-команда не видит людей, она рассуждает только с позиций эффективности продаж, продолжая политику тихого геноцида, развязанную Порошенко-Яценюком. Социальные интересы, возможное развитие социальной инфраструктуры, рассматриваются только под призму как можно более высокой маржи от продажи ресурсов. По факту это поддержка интересов мизерного процента населения. Такое впечатление, что украинцев, проживающих в сельской местности, ставят перед выбором, в итоге: или превратиться в городских бомжей, или передохнуть. Но в любом случае, сдрыснуть с этой территории, освободив место для более богатых, хитрых и беспринципных интернациональных транскорпораций, для галочки открывших украинское представительство. Это дно. И не понятно как с этим бороться? Ведь избиратели подержали это безоговорочно.
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Ну от і про#бали останній ресурс, тепер українцям тут дійсно робити нічого.
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Так починалась держава Ізраїль в Палестині, де спочатку євреї скуповували землі в арабів.
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Міняємо землю на зняття недоторканності та іньшу х#ню яка нам "так потрібна"...
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Геть спекулянтів-окупантів з України. Українці - єднайтесь. Не віддали Україну *****, не віддамо і на продаж зебілам!
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