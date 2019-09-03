 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", сказал Рахманин на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник.

Он подчеркнул, что если депутаты не бояться отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.

По словам Рахманина, внесенный в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти.

"Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул он.

Рахманин также подверг критике президентский пакет законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил Рахманин.

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