EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  648  25
Материалы по теме:
Все про:ВР (23505) импичмент (352) Рахманин (11) Голос партия (66)

 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин считает целесообразным процедуру импичмента президента закрепить в Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", сказал Рахманин на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник.

Он подчеркнул, что если депутаты не бояться отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.

По словам Рахманина, внесенный в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти.

"Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул он.

Рахманин также подверг критике президентский пакет законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил Рахманин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Они голосуют за несуществующие законопроекты", - фракция "Голос" покинула зал заседаний ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3146110
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
 показать весь комментарий
 
 
ВО ИМЯ ЧЕГО СПРАШИВАЕТСЯ ОН СТОЛЬКО ПРЫГАЛ СКАКАЛ ХАМИЛ МОЧУ НЕ СДАВАЛ ШАУРМОЙ УДАВЛИВАЛСЯ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4536 ЧТОБЫ ЕГО ПОД 5 ТОЧКУ Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7379 НУ КА ВЫКУСИТЕ ЛОХОКРАТ... Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5843
 показать весь комментарий
 
 
"Красавец, молодец": Поветкин поддержал решение Усика не драться с россияна
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
 показать весь комментарий
 
в законе "об импичменте" от шмаркли - только одна статья: "1. вова хороший, импичмент - бяка, низя!" Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2784
 показать весь комментарий
 
Разманин прекрасно знает, что для изменения надо 300 голосов депутатов, которые вряд ли удастся собрать в ближайшее время. Это такое толстое Трололо?
 показать весь комментарий
 
Я полагал 2/3 депутатов, то есть 300 из 450, разве нет?
 показать весь комментарий
 
а разве у зеленой глисты не чмонобольшинство в раде?
 показать весь комментарий
 
хорошо вас сделал Зеленский до сих пор в себя прийти не можете
 показать весь комментарий
 
Ба прокинувся! в нас през сцикло. який збільшує штат охорони, який боїться армії та міфічного пєціного путчу. і народ дебіл, який вірить в будь які обіцянки, головне шоб звучало як халва халва
 показать весь комментарий
 
Мовчки сприймати ЗЄбєлізм у ВР означає бути співучасником. Браво, Рахманін!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сталінську конструкцію .відбудовують Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2345 Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин - Цензор.НЕТ 2345
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх