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 Наемники РФ обстреляли населенные пункты Хутор Вильный и Троицкое из 82-мм минометов, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики НВФ РФ активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты, что является "недопустимыми фактами подлого и коварного нарушения режима прекращения огня".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook со ссылкой на данные СЦКК.

"Вчера, 2 сентября, в период с 20:40 до 21:25 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Хутор Вильный. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Золотое-5, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин).

Сегодня, 3 сентября, в период с 5:30 до 5:50 противник совершил очередной обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Калиновое, применив при этом минометы 82-го калибра (5 мин)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 15 обстрелов, враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, - штаб

Как подчеркнули в СЦКК, вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

Наемники РФ обстреляли населенные пункты Хутор Вильный и Троицкое из 82-мм минометов, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146108
 
 
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Надеюсь, нашей армии разрешают ответные обстрелы этих ублюдков.
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И не дайбог кто-то откроет ответный огонь (с) Зеленский
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