 Наемники РФ обстреляли населенные пункты Хутор Вильный и Троицкое из 82-мм минометов, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook со ссылкой на данные СЦКК.

"Вчера, 2 сентября, в период с 20:40 до 21:25 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Хутор Вильный. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Золотое-5, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин).

Сегодня, 3 сентября, в период с 5:30 до 5:50 противник совершил очередной обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Калиновое, применив при этом минометы 82-го калибра (5 мин)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 15 обстрелов, враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, - штаб

Как подчеркнули в СЦКК, вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.