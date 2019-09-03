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 Политика Украины
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 Суд продлил арест подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха

Суд продлил арест арест бывшего "начальника ПВО" наемников РФ Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат.

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О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146107
 
   
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вовремя нидерланды по голове постучали зелюкам.
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Вот и именно что это плохо.
Если Нидерланды подозреваеют это животное в причастности это их проблема.
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Подозреваемого в причастности к катастрофе свидетеля.
Тут все прекрасно.
А катастрофа произошла по халатности?
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звичайно. це було по необрежності, тобто без умислу.
віпадково ******-донбасюк натиснув на кнопку "пуск".
А якщо без жартів, то зараз головне ***** мокшанське почне тиснути, вимагаючи обміну саме цього цемаха.
І там ще невідомо, чи буде обмін, чи ні.
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И не говорите.
Это был нещасный случай на производстве.
Именно по этой статье прокуратура Нидерландов и расследует.
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Какие тут жарты?
Вы письмо родственников пассажиров читали к путину?
Там они как раз и требуют что бы путин извинился за допущенную халатность.
Сам факт тайной переправки БУКа для ведения агрессивной военны против Украины они преступлением не считают.
Так зачем они нам нужны?
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