 Суд продлил арест подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха

Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости".
"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
Если Нидерланды подозреваеют это животное в причастности это их проблема.
Тут все прекрасно.
А катастрофа произошла по халатности?
віпадково ******-донбасюк натиснув на кнопку "пуск".
А якщо без жартів, то зараз головне ***** мокшанське почне тиснути, вимагаючи обміну саме цього цемаха.
І там ще невідомо, чи буде обмін, чи ні.
Это был нещасный случай на производстве.
Именно по этой статье прокуратура Нидерландов и расследует.
Вы письмо родственников пассажиров читали к путину?
Там они как раз и требуют что бы путин извинился за допущенную халатность.
Сам факт тайной переправки БУКа для ведения агрессивной военны против Украины они преступлением не считают.
Так зачем они нам нужны?