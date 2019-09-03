 Украинское правительство - самое молодое в Европе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

"Когда старожилы немецкого правительства уже начали партийную карьеру или даже работали в Бундестаге или на госслужбе, новый украинский премьер еще даже не родился. 35-летний Алексей Гончарук ровно на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель и на четыре года моложе "юного дарование" ее правительства - 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана. Именно 39 лет - средний возраст украинского правительства, что почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег", - пишет издание.

Проанализировав состав правительств десятков европейских стран, "DW" пришла к выводу, что новое правительство Украины - самый молодой на континенте. Похожий по среднему возрасту - около 40 лет - состав действующего правительства в Армении. Но украинские чиновники на шесть - десять лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии. Во Франции средний возраст - 56 лет. Это вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника - вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Вместе с ровесником, эстонским министром экономики Виргиниус Синкевичусом, 28-летний Федоров является самым молодым министром Европы.

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