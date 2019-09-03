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 Политика Украины
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 Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал, - Зеленский о снятии неприкосновенности. ВИДЕО

Украинские депутаты изобрели "вечный двигатель политической жизни", который работает последние 20 лет, но пришло время с ним покончить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой метафорой описал президент Владимир Зеленский депутатскую неприкосновенность, снятие которой сегодня во втором чтении будут рассматривать парламентарии.

"Сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает, а на следующих выборах у кандидатов снова есть, что обещать... Этому гаджету пора отправиться на свалку истории", - сказал глава государства с трибуны Рады.

Зеленский сообщил, что вчера были попытки отдельных нардепов сорвать голосование и уточнил, что их имена вскоре станут известны: именно они проголосуют против снятия неприкосновенности.

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При этом он напомнил, что снятие неприкосновенности не подразумевает ответственность за любые политические решения и публичные выступления. Речь идет о разрешении привлекать за уголовные правонарушения: от совершения ДТП до крышевания незаконной добычи янтаря.

"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений.

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

Источник: https://censor.net.ua/n3146104
 
   
 Топ комментарии
 
Главное что бы дтп не совершали по политическим мотивам) Зеленский о снятии неприкосновенности: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал - Цензор.НЕТ 8878
Ну или - крышевал добычу янтаря из-за не согласия с политикой президента Зеленского)))
Зеленский о снятии неприкосновенности: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал - Цензор.НЕТ 342
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Он про купол вспомнил, парламентский... Ох, не к добру... Надя встрепенулась, испуганно. Зеленский о снятии неприкосновенности: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал - Цензор.НЕТ 7940
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Так ничего же не меняется в принципе. Єто не полное снятие неприкосновенности. Вот скажите, кто кроме Пашинского которий в ного стрєлял, вчинял криминальніе преступления. Не путайте з економіческімі злочінами. От назвіть пару прізвищ
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Зебобиков снова нае#али и они это поддерживают.
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ахахахаха, Порошенко не посадят, он на мокруху не ходил. хотя зебилы писали что он брата своего убил
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Он не ходил, а вот вы пЭбилы соевые ради него пойдете. Свыни 25%-ЫЕ
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не приживается спущенное на тебя из кремля "пЭбилы" ))))))))))))))))
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Посадят, посадят не за мокруху а за мародёрство.
К примеру за "боевой разведывательный противолодочный сейнер" за 20 млн. баксов наших денег. Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал, - Зеленский о снятии неприкосновенности - Цензор.НЕТ 7706
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это не криминальное правонарушение, а экономическое. Заплоит шраф и делов, то. И то если виноват Зеленський про зняття недоторканності: Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал - Цензор.НЕТ 9812
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Ничего он не заплатит.....он не управлял своим бизнесом....если кто и ответит...то те кто заключали контракт....
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Экономические преступления тоже уголовно наказуемы, особенно совершённые по предварительному сговору, с группой лиц и в особо крупных размерах
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в том числе и мошенничество ?

группой лиц по предварительному сговору
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Пеце всё равно гоплык, или посадят, или финансово отмудохают, или ещё что. Слишком уж токсичен и одиозен.
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Скорее всего "или еще что"....повоняют и отстанут....
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Иловайск,Дебальцево,ДАП. Для него найдётся много "макрушных" статей.
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Та да.... хомячОк иловайский должен ответить за содеянное...а на в кресле начальника ГШ сидеть...
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А кто такой порошенко? Пи ДО рошенко это знакомо всем!!!
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Порошенко не убивал брата,а бизнес брата перешел к нему совершенно случайно,совпадение? Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал, - Зеленський про зняття недоторканності: - Цензор.НЕТ 3727
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Коц, ты перепутал, это ваш )(уйло убил твоего брата
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как это говорится девственность сохранят, а честь потеряют или наоборот Зеленский о снятии неприкосновенности: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал - Цензор.НЕТ 5347
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был бы человек а дело пришьется...особенно такими как друх Зельцмана Авакян
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Главное что бы дтп не совершали по политическим мотивам)
Ну или - крышевал добычу янтаря из-за не согласия с политикой президента Зеленского)))
Зеленский о снятии неприкосновенности: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал - Цензор.НЕТ 342
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Он про купол вспомнил, парламентский... Ох, не к добру... Надя встрепенулась, испуганно. Зеленский о снятии неприкосновенности: Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал - Цензор.НЕТ 7940
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Уявіть за "героя" України проголосувало лише 6 люду......це ціла палата!
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И только порохосрань не поддавалась.... упорно продолжала жрать кактус. Депутаты сохранят политический иммунитет, но будет ответственность за криминал, - Зеленский о снятии неприкосновенности - Цензор.НЕТ 1513
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осталось только декриминализировать наезд на пешеходов для слуг народа и нарід можно считать опрокинутым как блинчик.
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Политический иммунитет понятие эфемерное. Какой-нибудь переворот, и через день ты уже кровавый пожиратель детей, укравший половину галактики, находящийся в розыске. Так что с этим поосторожней господин президент.
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Так пи доро шенко с гросей и парубиём 5 лет убирали неприкосновенность !
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Да-да... "Кому нести, чего-куда"(с). Помню эту дурку.
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тобто до депутанів можна буде торкатися?
Добре! І по пиці їм можна буде дати, тільки без телефона, щоб зразу не впіймали))
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Порохоботы, не расстраивайтесь, ваш кумир тоже будет голосовать за снятие, торжественно объявил,потому что он внес этот законопроект и очень этим "пишаэться".
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Лукавит гутман Зеленський про зняття недоторканності: Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал - Цензор.НЕТ 1749. А где политика, а где криминал будут решать самые "честные" украинские судьи, или зебобики в Раде сами все порешают Зеленський про зняття недоторканності: Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал - Цензор.НЕТ 6445? И зачем шобле из "СП" политическая неприкосновенность? У них же как у большевиков - вся власть.
Зеленський про зняття недоторканності: Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал - Цензор.НЕТ 8632
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чергова порця сечі в очі Зе білятам! аве Вова, сци не шкодуй! вони ще не скоро прокинуться. а коли прокинуться то поймуть що їх мало того що наї..ли, так ще виграли Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал, - Зеленський про зняття недоторканності: - Цензор.НЕТ 9128
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Доброго дня , Україно без порошенка і януковича !
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А война пусть продолжается,да? путлер я так понимаю ,тебе в Украине не мешает ,все зло от Порошенко,при котором ввели санкциипротив янукодла,а "добро " от Зе при котором сняли санкции. логика и зеадепты - несовместимы.
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Да пошел твой Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал, - Зеленський про зняття недоторканності: - Цензор.НЕТ 3849порошенко вместе с свиносворой и прохоботами 5 раз на хрен.
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Не ,зелюк,это твой Коломойша ,послал туда Семенченко спасать свое имущество,которого вынуждены были выстаскивать ВСУ ,не ищи дурнее себя, зебоба. .
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Дивлюсь на цей цирк у ВРУ під час розгляду питання про зняття недоторканності, і розумію, що ці всі ГРУБІ порушення регламенту під час розгляду ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ робляться спеціально. Для того щоб отримати політичні бали, а потім КСУ скасує ці зміни саме через грубі порушення. Депутати збережуть політичний імунітет, але буде відповідальність за кримінал, - Зеленський про зняття недоторканності: - Цензор.НЕТ 1619
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Сотрясание воздуха, зе говорит как всегда то что нарид желает услышать, 199 серия " слуга удода" .Зачем судить, например, депутана за сепаратизм ,даже при снятии неприкосновенности ,если будет амнистия для всех кто посягал на целостность государства ? Одной рукой угрожает ,другой прячет от ответственности,95 квартал продолжается.
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От это точно, математика в действии ,от премены слуги результаты не меняются.
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я вот слушаю главПЕСа портшенко - он "за". слушаю его порохоботов на сайте - они "против". КТО ЖЕ ИЗ НИХ БРЕШИТ?
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Да мы не против , то чем ты слушаешь зеля на пианино играет, мы смеемся потому что на одну полу меру ,зе команда придумает десять контр мер.Зе -птица говорун,он много чего говорит,но делает по своему,,он великий импровизатор ,конечно.,артист ,что тут скажешь..
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