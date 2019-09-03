 Секретари СБ Беларуси, Польши и Украины обсудили с Болтоном предложения по повышению эффективности переговоров в "нормандском формате"

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась журналистам во вторник в Минске.

"Безусловно, мы обсуждали эту тему. Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это (конфликт на Донбассе) существенно влияет на безопасность всего нашего региона", - сообщил он.

По словам Зася, обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в нормандском формате.

"В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь по присоединению к переговорному процессу США", - добавил он.

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Госсекретарь также отметил, что эта встреча "полностью вписывается в нашу минскую инициативу по расширению международного диалога с целью обеспечения международного мира и безопасности".

"Я хотел бы сразу отметить, чтобы вы не искали в этой встрече каких-то скрытых смыслов или тем более не выстраивали конспирологические теории об интригах, заговорах, это, конечно, полная чушь", - сказал Зась.

Как сообщалось, Болтон в минувшую пятницу в Варшаве провел переговоры c представителями Беларуси, Польши и Украины.

Минск на встрече представил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась. Также в ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.