EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  9782  34
Все про:Беларусь (2865) граница (3244) Лукашенко (1706) оружие (3749)

 Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной. - Ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.

Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное... и сейчас продолжается".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3146099
 
 
 Топ комментарии
 
А бацька впевнений що саме з Україною йому треба перекрити кордони від потоків зброї?
Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО
Беларусь вынуждена наглухо закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4166
 показать весь комментарий
 
Ну впринципе и правильно. Закрыть и с нашей стороны наглухо. Нахрена нам граница со странной которая приютила мокшинскую армию. Заодно и молочку с продуктами перекрыть. Своя есть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть закрывает наглухо, чтобы кацапские танки не поперли с территории Беларуси на Украину. И пусть наши депутаты вводят визовый режим с Беларусью и тем более с агрессором. То что не сделали идиоты прошлой Рады нужно исправлять.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно.
Ведь границы с рашей нет и поэтому закрыть ее нельзя.
Приходится с Украиной закрывать.
 показать весь комментарий
 
 
А на самом деле "обычным людям" нельзя оружие, а то еще против Бацьки восстанут Беларусь вынуждена наглухо закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2818
 показать весь комментарий
 
 
Зато у нас війна і прохідний двір! Де візовий режим з окупантом та його сателітами?
 показать весь комментарий
 
 
спитай у Грін філмс. Вони знають за те як окупантом поводитись.
 показать весь комментарий
 
Та ні я бачу що 6 років політикани загралися в голубів миру, хоча є військовий статут!
 показать весь комментарий
 
Уже не первый раз хитрозачёсанный говорит о потоке оружия с Украины. Так покажи задержанных с оружием, имена, фамилии, гражданство??? Похоже от ***** получил ЦУ
 показать весь комментарий
 
 
Батька пригрел у себя боевиков раши.
Думаешь у них оружия нет?
Формально оно с Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Они это не скрывают.
Даже конференции по видеозсвязи проводят.
 показать весь комментарий
 
"...и особенно ... националистически настроенных - жиды терроризма"??????????
 показать весь комментарий
 
 
Мы вынуждены были со своими братьями Источник: https://censor.net.ua/n3146099\\\\\\\\\\\

Колхозный бык тебе брат, раб мокшанский!
Это мы должны прикрывать свою границу из-за возможного вторжения с твоего ************ округа, чмо усатое.
 показать весь комментарий
 
 
Брешет замполит ! Пограничньій режим со стороньі Беларуси всегда бьіл жестким , и до 2014г. Кто ездил туда с Украиньі , тот подтвердит.
 показать весь комментарий
 
 
Ну впринципе и правильно. Закрыть и с нашей стороны наглухо. Нахрена нам граница со странной которая приютила мокшинскую армию. Заодно и молочку с продуктами перекрыть. Своя есть.
 показать весь комментарий
 
 
Картофельная ботва, как насчет нашего Павла Гриба? Ж@полиз под)(уйловский.
 показать весь комментарий
 
 
терроризма надо ждать там, где ***** у власти, а он тут какой-то национализм приплетает не к месту. хоть один факт терроризма на почве национализма пусть приведет
 показать весь комментарий
 
 
Донбаситы за кокошники свои сколько людей убили?
Вот тебе и пример.
 показать весь комментарий
 
там не национализм и не терроризм, а захватническая война роисси и великоимперский шовинизм
 показать весь комментарий
 
 
Тогда для чего донбаситам дается автономия с правом носить кокошники и разговаривать на русском языке?
Разве это не националистические требования?
 показать весь комментарий
 
 
Ну он бы мог ИРА, например, вспомнить. Только все это херня.
 показать весь комментарий
 
а причем тут ИРА к национализму? ИРА боролась за независимость Северной Ирландии. национализмом там и не пахнет
 показать весь комментарий
 
Еще как пахнет. Если бы северные ирландцы считали себя одной нацией с англичанами, то зачем им отделяться?
 показать весь комментарий
 
Идиот, раша в открытую туда поставляет, а он боится с Украины.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, что давно пора заварить эту дыру, от наплыва контрофактной картошки, и уплыва черной икры на кацапстан с переклейкой этикетки--выросло в белоруси
 показать весь комментарий
 
 
теперь к бацке даже черт зеленый не проскочит
 показать весь комментарий
 
" там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма" та да . это чудило никогда не слышало о Швейцарии ? оружие на руках у людей . и Родину они любят . но вот терорюг среди них не много
 показать весь комментарий
 
 
Оружие с Украины к беларусам не попадает. Да и раньше не попадало, что бы Цыган не варнякал. А коровы в беларуских колхозах все равно продолжают сраться. От страха штоле?
 показать весь комментарий
 
 
Лука, если Украина закроет для твоих внаглую перефасованных "биларузьке" креветок и прочего хлама, то взвоешь уже ты.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и чудненько, будет аккумулироваться в Украине до часа "Ч". Вчера на 112-м некто Червоненко очень переживал за то, что преЗЕдент представитель одной с ним неназванной национальности и в результате ЗЕрешений могут начаться погромы... Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 741
 показать весь комментарий
 
Бедная Беларусь Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8703! Из Украины - оружие, из параши - зеленые ихтамнеты. Нема батьки когда и беларусскими креветками торговать
 показать весь комментарий
 
 
У них там самих по лесам столько партизанских схронов с оружием можно накопать после отечественной! Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2587
"Однажды баба заказала мне сазана.
Как никогда вдруг натянулася блесна.
Со дна я вытащил живого партизана.
Не знал он бедный, что закончилась война" (с) В. Токарев

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх