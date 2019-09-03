 Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной. - Ред.) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.
Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное... и сейчас продолжается".
Ведь границы с рашей нет и поэтому закрыть ее нельзя.
Приходится с Украиной закрывать.
Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО
Думаешь у них оружия нет?
Формально оно с Украины.
Даже конференции по видеозсвязи проводят.
Колхозный бык тебе брат, раб мокшанский!
Это мы должны прикрывать свою границу из-за возможного вторжения с твоего ************ округа, чмо усатое.
Вот тебе и пример.
Разве это не националистические требования?
"Однажды баба заказала мне сазана.
Как никогда вдруг натянулася блесна.
Со дна я вытащил живого партизана.
Не знал он бедный, что закончилась война" (с) В. Токарев