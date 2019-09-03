Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.
Оккупанты "национализировали" более 4 тыс. украинских предприятий в Крыму, - прокуратура
Прокуратура Автономной Республики Крым располагает информацией, что Россия после оккупации полуострова незаконно присвоила более 4 тысяч украинских предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
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