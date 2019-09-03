 Оккупанты "национализировали" более 4 тыс. украинских предприятий в Крыму, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

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