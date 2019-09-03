EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  353  15
Материалы по теме:
Все про:Крым (21796) национализация (156) Россия (73746)

 Оккупанты "национализировали" более 4 тыс. украинских предприятий в Крыму, - прокуратура

Прокуратура Автономной Республики Крым располагает информацией, что Россия после оккупации полуострова незаконно присвоила более 4 тысяч украинских предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В прокуратуре собраны доказательства незаконной "национализации" Российской Федерацией более чем 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 4 года оккупации в Крыму осудили почти 60 человек за отказ служить в российской армии

Источник: https://censor.net.ua/n3146098
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заводт фірташа, потрошенка і проч нечісті --не в статистиці
 показать весь комментарий
 
Необходим ответный шаг национализации кацапских предприятий в Украине.
 показать весь комментарий
 
У нас 1 зеленый оккупант в стране враг державы № 1. Уже и симки по паспрту с имеями хочет ввести Оккупанты "национализировали" более 4 тыс. украинских предприятий в Крыму, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6888
 показать весь комментарий
 
це нормально. всяка кацапня не буде нічого мінувати
 показать весь комментарий
 
кацапня з росиси позвоныть. шо далі?
А про вас, особисто Аваков, буде знати все... хочете?
 показать весь комментарий
 
национализация есть, нации - нет. бурятская помесь с кавказцами и прочие ерзя, меря и еще сотни пород скота)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
да куда там жалким зеленым человечкам до авторитетого зеленого чувака с булавой
 показать весь комментарий
 
Так судіться, відсуджуйте те, що в Україні мають....
 показать весь комментарий
 
А потрошиная гнида за 5 лет не национализировала ничего оккупантского в Украине - ноль. И мне доказывают, что потрошиная гнида патриот, а не холуй *****.
 показать весь комментарий
 
Чувак, Зеленая Сопля вообще войска отводит и запрещает отвечать огнем на огонь. Это по-твоему, как, нормуль?
 показать весь комментарий
 
Так откуда у ЛИШНЕ хромосомной нечести более 100 убитых и раненых за август?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх