 Нардепы предлагают Раде обязать операторов продавать sim-карты по паспортам и разрешить блокировать "серые" телефоны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1083 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, документ предлагает ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в частности возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов и разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр. Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

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