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 Политика Украины
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 Нардепы предлагают Раде обязать операторов продавать sim-карты по паспортам и разрешить блокировать "серые" телефоны

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1083 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, документ предлагает ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в частности возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов и разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр. Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь

Источник: https://censor.net.ua/n3146097
 
   
 Топ комментарии
 
Ви зробили це разом, молотці. А ну бігом реєструвати телефони і сім-картки, зебіли!!!
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То, мабуть, Хорошковський вже встиг підказати, він повернувся в офіс президента з цінним досвідом
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Соя взвыла про рашку, но молчат что в ЕС давно уже так сделали.
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это делают все спецслужбы в мире. Стотвый телефон для них идеальный инструмент. Тут вопрос не этом, а в том что в Украине сотовые операторы имеют российские корни, а страна в состоянии войны именно с рф.
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Так націоналізувати всіх операторів нафіг!!!!! Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 273
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где именно с фактами о мудрый земби шаман Нардепи пропонують Раді зобов'язати операторів продавати sim-карти за паспортами і дозволити блокувати "сірі" телефони - Цензор.НЕТ 1645
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Порохоскот от ПЕС задвинул эту тему , а валят на Зе . Иногда лучше молчать чем говорить
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А также хотелось на каждую как там (группу ) и индуапа оставить фамилия и код доступа о том на чём ездит скем спит за что приобрёл и тд всё по чесночку не вопрос.
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