 Новый Кабмин переименовал четыре министерства и создал два новых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №829 от 2 сентября.
Отмечается, что переименовано Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий.
Министерство экономического развития и торговли переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Министерство экологии и природных ресурсов Кабинет министров переименовал в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
Министерство по делам ветеранов теперь Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Также Кабмин создал два новых министерства: Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и положив на него задачи и функции, ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта; Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления.
Кроме того, Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
а на этих просто посмотрим
а не из предполагаемого будущего
И это неплохо. Создать и положить - чем не реформа?
В Канаде вроде 6 министров и нормально живут. А тут только еще осталось создать Министерство по поддержке бабушек на лавочках и Министерство по разведению верблюдов)
Тепер перейменували Адміністрацію Президента в Офіс Президента, на черзі дуже багато нових назв і перейменувань... Навіщо? Та це ж нові бланки, нова документація, а якщо згадаємо про друк нових паспортів від Арахамії, то стає зрозумілим, що корупційний спрут, консорціум ЄДАПС, що під новою вивіскою IIG ЗеКо повертає в Україну, буде завантажений по повній.
IIG буквально повторило обіцянку президента Володимира Зеленського про цифровізацію держпослуг. Але, як виявилося, під новою вивіскою ховається старий корупційний спрут - консорціум ЄДАПС. А ті, хто обіцяють українцям цифрове майбутнє, упродовж багатьох років значно завищували ціни на документи, збирали зайві мільярди гривень і навіть стали фігурантами корупційного розслідування США. Зараз же їх активно лобіює один із найближчих соратників глави держави.
Зв'язок між IIG і ЄДАПС довести нескладно. І ось чому:
Члени IIG - колишні власники ЄДАПС;
У ЄДАПС та IIG один і той же фактичний власник - Юрій Сидоренко;
Двома компаніями керує одна людина - Ірина Обиденко;
Серед членів ЄДАПС і IIG одні і ті ж люди - зокрема й племінник Сидоренка.
Детальніше https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/v-ukrainu-povertaetsya-koruptsijnij-sprut-chim-***********-novi-pasporti-vid-arahamii.htm
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Ну хоть это уже начали правильно делать.
уже до абсурда доходит и не хватает названий...
например, были земресурсы, налоговая, милиция, - всем было понятно..
теперь - теперь так закрутили, как вместо доярка - оператор машинного доения..