 Новый Кабмин переименовал четыре министерства и создал два новых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №829 от 2 сентября.

Отмечается, что переименовано Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий.

Министерство экономического развития и торговли переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министерство экологии и природных ресурсов Кабинет министров переименовал в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство по делам ветеранов теперь Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также Кабмин создал два новых министерства: Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и положив на него задачи и функции, ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта; Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Кроме того, Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.

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