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 Общество, Технологии
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 ВСУ строят на Львовщине полигон для обучения личного состава ведению боевых действий в условиях города, - Генштаб

Для обучения личного состава ВСУ ведению боевых действий в условиях города в с. Старычи (Яворовский р-н, Львовская обл.) возводится имитирующий городскую местность полигон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook, об этом на брифинге в Информагентстве АрмияInform рассказал первый заместитель начальника Главного управления подготовки Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян.

По его словам, также украинских военнослужащих будут обучать боям в условиях города.

"Важный вопрос - применение подразделений на урбанизированной местности. Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающие из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую ​​местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе. У нас где-то около 40% готовности этого объекта в Старычах. На следующий год предусмотрены серьезные капиталовложения для того, чтобы завершить к 2021 году его оборудование", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018-м интенсивность подготовки ВСУ выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом, - полковник Подолян

Вместе с тем, Подолян сообщил, что отныне на подготовку отдельных подразделений к действиям ночью тратят 70% учебного времени.

"В этом направлении были проблемы. И сегодня решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющей соответствующее оборудование для обучения ночью. Распределение учебного времени в них составит 30/70. То есть 70% общего времени будет тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью", - отметил офицер.

ВСУ строят на Львовщине полигон для обучения личного состава ведению боевых действий в условиях города, - Генштаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146087
 
   
 Топ комментарии
 
При Пєтьї такого не було,мабуть він і не збирався визволяти міста.
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а для чого їх визволяти? зрівняти всю лугандонію з землею і засадити лісом
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При Пєтьї такого не було,мабуть він і не збирався визволяти міста.
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а для чого їх визволяти? зрівняти всю лугандонію з землею і засадити лісом
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в Мариуполе можно потренироваться..там еще остались)
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Реформируют армию без солнцеликого гетьмана-батька нации, а нам говорили что это невозможно, и вообще - будут сливать Украину через коалицию с ЗаЖопом.
Опять порохоботы наврали, что-ли... ВСУ строят на Львовщине полигон для обучения личного состава ведению боевых действий в условиях города, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8132
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Кремліни й кацапи самі себе скоро визволять від Росососісії лиш треба ще парочку "буревісників" випробувати.
Якби хоч було визволено те що втрачено в 2014 році.
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Макет чтоб максимально был похож на Горловку/Донецк....
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Олежка, здесь вотки нет. Забирай свои лапти и балалайку та й звездуй за паребрик.
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а шо не в грибовичах макет строят? там ведь зарыта вся сакральная мудрость нации и от помощи матери-земли еще никто не отказывался
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Є такий анекдот...Ганзю,приходь ввечері до стодоли,буду тя грати!..Намьок пойняла - приду!..От і ми,львівяни,намьок поняли...Тільки от чи зрозуміли його наші зверхники,які від нашого імені лізли у владу?Львівян маю на увазі,станнього - Богдана...
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В совке вообще не учили правилам ведения боевых действий в условиях города...там надо мозги прикладывать и действовать нестандартно...а у генералов в мозгах одна кость и людей которые мыслят нестандартно в армии особо не приветствовали....
В тоже время половина боев во Вьетнаме были в городах...А сам совок имел опыт сталинграда, кенигсберга и берлина...
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