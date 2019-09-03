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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2678) Гончарук_Алексей (44)

 Зеленский - идеальный координатор, умеет слушать и принимать аргументы, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал правительство и президента Владимира Зеленского "монолитной командой" и заверил, что сотрудничество ветвей власти останется в рамках Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил в эфире ICTV.

Отвечая на вопрос, не изменилась ли в Украине форма государственного правления на президентскую республику, если президент дает поручения правительству и Верховной Раде, Гончарук ответил, что "нет оснований считать, что модель политического устройства изменилась, если в Конституцию не было внесено изменений."

"Господин Зеленский объективно лидер команды, которая сейчас пришла, предложение возглавить правительство мне сделал президент, поэтому я и люди все там присутствующие отождествляют себя с президентом и считают его частью команды", - заявил Гончарук. В то же время, отметил премьер, "надо работать в границах закона, Конституции". Он сказал, что не видит никакой проблемы в том, что Зеленский, являясь де-факто лидером политической силы, которая собирается "коренным образом изменить ситуацию в стране", старается координировать процессы таких изменений. "У меня нет ни малейшего дискомфорта", - заявил Гончарук.

По мнению Гончарука, Зеленский - "идеальный координатор", умеет слушать и принимать аргументы. "Нет этой истории, что я самый умный и слушайте все меня", - рассказал премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3146086
 
   
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Давай...давай....хвалебные оды! Говрили же не надо "тёплой ванны"...Опять придворные лизожопы.
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"Камертон" да Гончар? Лизнул так лизнул. Твой "камертон" Конституцию не пробовал открывать?Полномочия преза например. А то разбежался давать поручения ВР, комитетам ВР, правительству.Основания какие? Зеленский - идеальный координатор, умеет слушать и принимать аргументы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8020
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Я не понял, зебилоид ты что перекрасился за ночь?!
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Гугл при пошуку "наркоман" видає першою картинку Зе. Совпадение -не думаю Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3624 Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1395
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Вы, главное, работайте. А уж мы оценим. Утром деньги, вечером стулья.
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а гончарук в курсе,что руководить правительством не входит в обязанности преЗедента?зато входит в обязанности гончарука...
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Камертон-координатор....?? Это круто.... Зеленский - идеальный координатор, умеет слушать и принимать аргументы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5981
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да он вообще идеальный. во всем. но диллер добкина ему не подходит...надо сменить.
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Есть старый забытый анекдот советских времён.
Брежнев и Черненко.
Б -Костя, представляешь, какать не могу.
Ч -?????
Б -У меня ануса нет.
Ч -???!!!???
Б -Зализали.
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Есть еще один...и тоже в тему...

Первоклассник спрашивает у учительницы:
- А Владимир Александрович Зеленский тоже какает, как и мы?
После минутного раздумья:
- Какает, конечно, но как-то честнее, добрее что ли
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Взаєморозуміння це головне в будь яких відношеннях))
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И снова в Украине культ личности? А как без этого?
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Был у нас один Виктор Федорович с культом имени себя.
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ну лизнул
кто без греха - киньте в него
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раньше говорили "опг", а сейчас, вишь ты, "камаааандааа"
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Сколько дней Гончарук уже премьер? Та и по Конституции он фигура не менее важная, чем презик, не надо так отлизывать...
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-ой мамо ,як нас люди хвалять,,,
-та хто ж нас донечко так хвалить???
- я Вас,а Ви мене,,,якщо ідеальний- чекати українському народу ідеального життя... Зеленський - ідеальний координатор, вміє слухати і приймати аргументи, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5076
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Ну и? Что в этой информации "такого"? Ничего. Но мародёровцам достаточно бросить под стол кость или даже крикнуть "На!" - чтоб поднялся голодный лай и лихорадочная возня. ))))
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"Гол с подачи Блохина забивает Балтача, - это личная заслуга Леонида Ильича!!!" (актуальная на сегодня шутка времён СССР)....
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