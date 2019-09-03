EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  459  11
Все про:банкротство (280) Зеленский (2678) Кабмин (11150) Prozorro (94)

 Зеленский обязал правительство продавать предприятия-банкроты только через ProZorro

Президент считает коррупционными аукционы, на которых продается имущество компаний-банкротов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру юстиции Денису Малюське и министру экономического развития и сельского хозяйства Тимофею Милованову до 2020 года внедрить продажу имущества в процедуре банкротства через систему электронных торгов ProZorro. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Обязать внедрить продажу имущества по процедуре банкротства через систему электронных торгов ProZorro, а не через коррупционные разные другие аукционы", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года

Источник: https://censor.net.ua/n3146085
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а того кто умышленно обанктротил, наградить?
 показать весь комментарий
 
 
В такому випадку у Ахметки буде вся грудь в орденах.
 показать весь комментарий
 
 
Прозорро...уже все "успешно" научились обходить, это структура для легализации сомнительных тендеров, сделок. Чуть что..так через Прозорро же!!!
 показать весь комментарий
 
В свое время потужный Петя и его ришучий подельник Гонтарева такую отличную схему провернули - закрыли и продали себе же за бесценок на аукционах имущество десятков банков. Теперь похоже лавочка прикрывается. Зрада!
 показать весь комментарий
 
 
Вовік все ставить на свої місця. Схеми мародера Порошенка нищаться під пень.
 показать весь комментарий
 
 
А тех кто эти предприятия довёл до банкротства - наградить? Это борьба с коррупцией такая? Придёт народ к власти и всё украденное (приватизированное) вернет, а расхитителей народного достояния перевешает, то бишь довершит то, что не довершил Майдан 2014. Так будет.
 показать весь комментарий
 
 
а резве прозоро не детище барыжномародерской системы? или то до выборов была, а сейчас гуд, как ротердам+?
 показать весь комментарий
 
 
а может просто барыги пришли?
прям как на донбассе: напугали баранов правым сектором, а те поверили и пустили казачков в свой дом для защиты, теперь стонут.
 показать весь комментарий
 
Только дебил дебилу, чтобы он понял, может объяснить, что ProZorro это, как оказывается, - достижение.
 показать весь комментарий
 
 
это сейчас оно достижение, а раньше фу-фу-фу, прям как ротердам+.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх