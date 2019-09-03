 "Это отказ от спектаклей", - Кулеба о закрытии заседаний Кабмина для журналистов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Министры должны работать, а не играть на публику. Мы не закрываемся, потому что после каждого заседания журналисты могут пообщаться с министрами и задать любые вопросы. Но разыгрывать эти все спектакли, когда злой премьер-министр воспитывает всех, а потом камеры выводят: ну слушай, давай продолжай работать. Вот этого мы хотим избавиться ", - сообщил Кулеба.
По его его словам, министры хотят быть честными с людьми, хотят говорить друг с другом.
"Вчера было первое заседание, была первая дискуссия, то есть мы принимали решение не автоматически, поднимая руки, а дискутируя. А потом мы выходим и докладываем обществу, что мы приняли, поэтому я не думаю, что это закрытость, это отказ от спектаклей", - объяснил вице-премьер.
Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.
Кстати, Польша, Сингапур и Япония тоже поднимали экономики. Последняя в G7 сейчас сидит.
Себастьян Хэффнер, влиятельный немецкий журналист и историк, который был также ярым критиком Третьего Рейха и его идеологии, рассмотрел жизнь и деяния Гитлера. Хотя его изображение немецкого лидера в "The Meaning of Hitler" - довольно резкое, автор все равно пишет:/46
"Среди этих положительных достижений Гитлера есть один, затмевающий все другие - его экономическое чудо". В то время как остальная часть мира была все еще в экономическом параличе, Гитлер сделал "Германию островом процветания". В течение трех лет, Хаффнер продолжает, " Беспомощность и безнадежность уступили место уверенности . Еще более удивителен был тот факт, что переход от депрессии до экономического бума был достигнут без инфляции при полностью стабильной заработной плате и ценах …, Соответственно благодарное изумление, с которым немцы реагировали на то чудо, которое явил Гитлер, переориентировало немецких рабочих от социал-демократов и коммунистов к Гитлеру и после 1933 года. Это изумление полностью доминировало над настроением немецких масс и во время периода 1936 - 1938 года …"
«Масштаб нацистского успеха в развитии экономики не должен быть недооценен», завершает Найэл Фергюсон, преподаватель Гарвардского университета истории. «Это было реально и очень впечатляюще. Никакая другая европейская экономика не достигла такого быстрого восстановления...Volksgemeinschaft [национальное сообщество] было большим, чем простой риторикой; это означало полную занятость, более высокую заработную плату, стабильные цены, исчезающую бедность, дешевые радиоприемники (Volksempfänger) и отпуска. Слишком легко забыто, что в Германии было больше баз отдыха, чем концентрационные лагерей между 1935 и 1939 годом. Рабочие стали лучше обучены, фермеры видели, что их доходы повысились. И при этом иностранцы не были не впечатлены тем, что происходило. Американские корпорации включая Standard Oil, General Motors и IBM стремились, чтобы вложить капитал непосредственно в немецкую экономику»./47
Джоаким Фест, другой выдающийся немецкий журналист и историк, рассмотрел жизнь Гитлера в приветствуемой и всесторонней биографии. "Если бы Гитлера убили или он погиб в результате несчастного случая в конце 1938 года", написал он, "его бы называли одним из самых великих немецких государственных деятелей в истории Германии". /48
https://reich-erwacht.livejournal.com/120075.html
Кстати, в Германии в госучреждениях кабинеты все открытые - типа гласность и открытость. Только вот люди они закрытые, не пробьёшь.
ну сам порох то упоминал этого деятеля
на голодоморе и гулаге...
можешь готовиться
Як казав відомий режисер - " Не верю !" 😃
а это конечно, действительно дно!...
Никто не хочет и так спектаклей, тем более мы: украинцы. Не создавайте спектакли и никто их и не покажет. Просто работайте. И раз вы уже работаете, то я, лично, очень хочу знать, как вы работаете и точно ли там НЕТ спектакля.
Это очень плохая практика. Еще одно обещание "открытости политики" провалено.
Хотя, мне ж никто ничего не должен... Тем более, политики. Так ведь?
закрытие заседаний - это открытость политики
шуфрич это свобода слова
продолжать?
А рассказать сказки на камеру после обсуждения и принятия предательских решений - это не сложно.