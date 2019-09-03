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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2447) Кабмин (11150) СМИ (3220) Кулеба Дмитрий (154)

 "Это отказ от спектаклей", - Кулеба о закрытии заседаний Кабмина для журналистов

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, зачем глава правительства решил проводить заседания в закрытом режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Министры должны работать, а не играть на публику. Мы не закрываемся, потому что после каждого заседания журналисты могут пообщаться с министрами и задать любые вопросы. Но разыгрывать эти все спектакли, когда злой премьер-министр воспитывает всех, а потом камеры выводят: ну слушай, давай продолжай работать. Вот этого мы хотим избавиться ", - сообщил Кулеба.

По его его словам, министры хотят быть честными с людьми, хотят говорить друг с другом.

"Вчера было первое заседание, была первая дискуссия, то есть мы принимали решение не автоматически, поднимая руки, а дискутируя. А потом мы выходим и докладываем обществу, что мы приняли, поэтому я не думаю, что это закрытость, это отказ от спектаклей", - объяснил вице-премьер.

Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146084
 
 
 Топ комментарии
 
странно...так шо,95 квартал шел во власть,шоб отказаться от спектаклей? "Это отказ от спектаклей", - Кулеба о закрытии заседаний Кабмина - Цензор.НЕТ 8624
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Они боятся сразить избирателей перлами трускавецкого образования.
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А что мешает не устраивать спектакли и просто работать перед журналистами? Министры стесняются СМИ или что? Вот она, "эпоха прозрачности" от зе-манды...
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Двоякое мнение, вроде бы и ДА, но вот как же с обещанной открытостью?!
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так же как со статистами в нынешней Раде - и не груби мне - я понимаю ,шо уже начал, шо то понимать, о своем выборе - злись на себя)))
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отдыхай....просто угомонись мне стучатся. Мне Зе пофиг....я за себя и свою семью.
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ты как немцы в 1933 и как цапы при нынешнем фюрере ихнем - так же закончат - когда людей лишают прав и свобод ради каких то сегодняшних плюшек - завтра они и их потеряют и право жить как люди .свободные люди
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хоть не смеши людей.Если бы ты за свою семью, ты бы не тянул за Зе дерьмо на выборах. Теперь хавай-бачили очи,що купували їжте хоч повилазьте. "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів - Цензор.НЕТ 1729
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Открытость - она только для народа. Она будет, когда в центре Разумкова (и не только) сопоставят данные регистраций сим-карт и IMEI телефонов с результатами анонимных ( "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну - Цензор.НЕТ 5014) опросов. Обхохочетесь.
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странно...так шо,95 квартал шел во власть,шоб отказаться от спектаклей? "Это отказ от спектаклей", - Кулеба о закрытии заседаний Кабмина - Цензор.НЕТ 8624
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ага ,заметно "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну - Цензор.НЕТ 7852.просто они не хотят ,шоб ты видел закулисье и кто у кого на какой палец нанизан.а то у тебя испортится впечатление от представления
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Да мне хоть самого гыга сразу на кулак нанижут - без разницы, лишь бы ощутимый результат был. "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну - Цензор.НЕТ 8398
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Ну, как только вас нанижут - так сразу результат и почувствуете.
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я то прогнозпровал,как будет происходить правление зесопли и чем закончится.а вот тебя ждут захватывающие открытия и приключения .а уж сколько раз переобуешься-то подсчитать не хватит пальцев на руках и ногах
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так уже ж в декабре и закончится правление зе, после путча, забыл уже? "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів - Цензор.НЕТ 1457
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Закрытость овоща привела к Майдану, ибо не было обратной связи. Поэтому правильно вы решили прятаться от народа - теперь вы априори равны огвощу и судьба вас не менёт та же.
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Они боятся сразить избирателей перлами трускавецкого образования.
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А что мешает не устраивать спектакли и просто работать перед журналистами? Министры стесняются СМИ или что? Вот она, "эпоха прозрачности" от зе-манды...
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может многие министры не знают нормально мовы?понятно, что журналиги быстро бы такую зраду разнесли "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну - Цензор.НЕТ 9782
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Кулеба прекрасный дипломат, его словам можно доверять. Главное, чтобы экономика Украины росла, а как этого достичь, пусть хоть на макушке балет танцуют.
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гитлер и путин то же поднимали экономики - очень похожи методы - вы не находите?
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Поднимали, параллельно с зомбированием народа национальной идеей и расовой чистотой? Давайте обойдёмся только сухой экономикой без национализма.
Кстати, Польша, Сингапур и Япония тоже поднимали экономики. Последняя в G7 сейчас сидит.
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а вы почитайте как и главное какими методами поднимали Сингапур - вам сейчас дают модель диктатуры - убирая демократию - статисты в Раде - абсолютная власть - все как у цапов и белорусов было - мне такого не надо - а Вам? (Польша и Япония не по нашей, ныне предложенной схеме, развивались )
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давайте подождём и посмотрим. Главное, чтобы не нарушались права людей.
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ну вот первое - вы верите, шо это не провокация - Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция. ФОТО, а детки которых за плакат, против зеленского - забирают в полицию - но это все цветочки - опять возврат прокуратуре надзора - вы понимаете, шо такое было, только у сов прокуроров и в дикторских режимах присутствует и много уже звонков - может конечно я и ошибаюсь и сгущаю краски - такое то же может быть - но я 5 лет гордился своей страной - хотелось бы и дальше сохранить это чувство - а деньги кто умеет зарабатывать,зарабатывает не смотря не на шо ,а кто не умеет ему все мешают - как то так
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и оба пользувались(и пользуются) большой подержкой населения...ошибка гитлера---что пошел воевать с европой, если бы просто узурпировал власть и внутренними делами занимался, то еще со знаком плюс в историю вошел бы..ну а особых реформ куйла мы не видим, но народу пока достаются какие то крохи с барского стола, то он и доволен
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Он не мог не пойти воевать с европой...вся его экономика была заточена на войну....и без войны она бы потерпела крах....так что ни в какую историю он бы не вошел.....
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Джон Лукэкс, американский историк венгерского происхождения, книги которого удостоились похвалы многих его коллег, написал: "Успехи Гитлера, внутри страны были экстраординарными …, Он принес процветание и уверенность немцам, процветания, которое является результатом уверенности. Тридцатые годы, после 1933 года, были одними из лучших годов для большинства немцев;"./45

Себастьян Хэффнер, влиятельный немецкий журналист и историк, который был также ярым критиком Третьего Рейха и его идеологии, рассмотрел жизнь и деяния Гитлера. Хотя его изображение немецкого лидера в "The Meaning of Hitler" - довольно резкое, автор все равно пишет:/46

"Среди этих положительных достижений Гитлера есть один, затмевающий все другие - его экономическое чудо". В то время как остальная часть мира была все еще в экономическом параличе, Гитлер сделал "Германию островом процветания". В течение трех лет, Хаффнер продолжает, " Беспомощность и безнадежность уступили место уверенности . Еще более удивителен был тот факт, что переход от депрессии до экономического бума был достигнут без инфляции при полностью стабильной заработной плате и ценах …, Соответственно благодарное изумление, с которым немцы реагировали на то чудо, которое явил Гитлер, переориентировало немецких рабочих от социал-демократов и коммунистов к Гитлеру и после 1933 года. Это изумление полностью доминировало над настроением немецких масс и во время периода 1936 - 1938 года …"
«Масштаб нацистского успеха в развитии экономики не должен быть недооценен», завершает Найэл Фергюсон, преподаватель Гарвардского университета истории. «Это было реально и очень впечатляюще. Никакая другая европейская экономика не достигла такого быстрого восстановления...Volksgemeinschaft [национальное сообщество] было большим, чем простой риторикой; это означало полную занятость, более высокую заработную плату, стабильные цены, исчезающую бедность, дешевые радиоприемники (Volksempfänger) и отпуска. Слишком легко забыто, что в Германии было больше баз отдыха, чем концентрационные лагерей между 1935 и 1939 годом. Рабочие стали лучше обучены, фермеры видели, что их доходы повысились. И при этом иностранцы не были не впечатлены тем, что происходило. Американские корпорации включая Standard Oil, General Motors и IBM стремились, чтобы вложить капитал непосредственно в немецкую экономику»./47
Джоаким Фест, другой выдающийся немецкий журналист и историк, рассмотрел жизнь Гитлера в приветствуемой и всесторонней биографии. "Если бы Гитлера убили или он погиб в результате несчастного случая в конце 1938 года", написал он, "его бы называли одним из самых великих немецких государственных деятелей в истории Германии". /48
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"Никакие объективные наблюдатели не могли отрицать значительные деяния Гитлера", отметил американский историк Джон Толэнд. "Если бы Гитлер умер в 1937 на четвертой годовщине его прихода к власти …, то он, несомненно, стал бы одной из самых великих фигур в немецкой истории. Всюду по Европе у него были миллионы поклонников"./49
https://reich-erwacht.livejournal.com/120075.html
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в мире не чего лучше демократии не выдумали - у нас пример этих успешных стран - и пример автократии - то шо у нас сейчас начинается - ну вам лично все равно наверное - Свобода ,для вас не так важна ,как и многим и не только у нас
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Ну смотря что понимать под свободой. Вы просто нечасто были в России, я в этом году был дважды в Москве (пришлось по проекту посетить). Это просто самая херовая страна из всех, где я только был. Я думаю в Крыму и Донбассе людей зомбировали, ну не могут они хотеть в такое говно переходить. Я был почти во всей Европе и так прикольно, как в Киеве, сейчас практически нигде. А Зеле делать что-то похожее на Рашу никто делать не даст.
Кстати, в Германии в госучреждениях кабинеты все открытые - типа гласность и открытость. Только вот люди они закрытые, не пробьёшь.
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еще раз - вы проголосовали за Абсолютную власть - такого не было даже у яныка - не ужели не доходит - такая власть портит даже очень,очень хороших людей - эх, ну почему, не кто не хочет ,идти по эволюционному и демократическому пути - все надо делать или революционно или в надежде на хорошего (царя и т.д.)
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В 90 процентов случаев да, но может нам повезло попасть на 10) ну тот же Ли Куан Ю действительно не скурвился.
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его пиндосы за яйца держали оккупационными войсками... и японцев тоже. только поэтому
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при красных экономика шикарно росла,
на голодоморе и гулаге...
можешь готовиться
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Это те же пугалки из разряда доллар по 40. Ну не даст никто такое делать в Украине, не даст... люди тут нетерпеливые. Давайте не будем драматизировать раньше времени
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билеты теперь будут платные. 5000 грн за самое дешевое место, как на концертах 95-го картавла
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Перефразовуючи відомий вираз можна сказати - Клоуни проти спектаклю.
Як казав відомий режисер - " Не верю !" 😃
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Да оно и понятно....за закрытыми дверьми легче бюджет Украины дерибанить...это тебе...это тебе...это мне...это опять мне.....это снова тебе...
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им еще и стыдно показывать свою работу и общение "депутатов" трускавецких....
а это конечно, действительно дно!...
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Ну якщо вони вважають засідання уряду спектаклем...Хоча погоджуюсь...З нинішнім то складом!!!
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Странное обьяснение.
Никто не хочет и так спектаклей, тем более мы: украинцы. Не создавайте спектакли и никто их и не покажет. Просто работайте. И раз вы уже работаете, то я, лично, очень хочу знать, как вы работаете и точно ли там НЕТ спектакля.
Это очень плохая практика. Еще одно обещание "открытости политики" провалено.
Хотя, мне ж никто ничего не должен... Тем более, политики. Так ведь?
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это, отказ от свободы слова.... у Шуфрича спросите...)
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назвать то, что происходило во время "заседаний" гнойсмана с его "правительством" спектаклем - сделать этому действу огромный комплимент.
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война это перемирие
закрытие заседаний - это открытость политики
шуфрич это свобода слова
продолжать?
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Да это понятно, что сливать ***** Украину удобнее без свидетелей.
А рассказать сказки на камеру после обсуждения и принятия предательских решений - это не сложно.
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В сравнении с этими в Янукович, действительно, может показаться профессором.
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так зеленый клоун и его зеленое болото создали КабМин для спектаклей??? Очень по-клоунски
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