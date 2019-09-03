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 Политика Украины
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Все про:Берлин (166) нормандская четверка (635)

 Конкретная дата саммита "нормандской четверки" на встрече в Берлине согласована не была, - Чеснаков

Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине не согласовали дату саммита глав государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос о сроках встречи руководителей России, Германии, Франции и Украины.

"Насколько мне известно, вчера на встрече в Берлине помощники лидеров "нормандской четвёрки" не согласовали конкретную дату саммита", - сказал Чеснаков.

По его словам, на встрече обсуждались условия, при которых саммит может состояться.

"Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера. Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом, возможность возобновления работы "нормандского формата" приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определенный успех есть, - Пристайко рассказал о деталях встречи советников лидеров стран "нормандской четверки"

Встреча советников лидеров стран, образующих "нормандский формат", завершилась в Берлине минувшей ночью. Россию на ней представлял помощник президента Владислав Сурков.

Источник: https://censor.net.ua/n3146082
 
 
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значит опять команда зеленского - а к моему сожалению и Украина - в пролете - да ,новая власть вообще в международной политике в полном провале - а жаль ,после 5 предыдущих лет это просто катастрофа для нас
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Договариваться с кремлём ?! - Уже не смешно.
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Чеснаков по чеснаку: "зе понтовики ни до чего не договорились, это не Пороха дерьмом поливать.Сами в плавь в дерьмо ушли по самые ушли и с "прекратить стрелять" и с освобождением пленных и с весенними посадками, и "новыми лицами" начиная с Кучмы,Авакова и прочей шалупенью. " Понты колотить не мешки грузить" да зебилы и зелеботы? Конкретна дата саміту "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні узгоджена не була, - Чеснаков - Цензор.НЕТ 9341
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Боюсь что кацапы будут настаивать на прямых переговоров с боевиками,отвода войск еще дальше,выборах на донбасе,иначе сама встреча лидеров норманд 4 не состоится пока Украина не пойдёт на такие уступки пуйло ж говорил нужно нам конкретно выполнить домашнее задание,боюсь и может не отдать пленных связав обмен с норманд.договоренностями
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а ты не бойся, так и будет.Зе билы ж говорили, что Зе порешает, а Порох не хотел. Зе получается тоже НЕ ХОЧЕТ?
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Пацанов убивают каждый день,а у этих устойчивое перемирие.Сюр какой-то.Или так не терпится вляпаться в историю?
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