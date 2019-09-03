 Audi на большой скорости врезался в Volkswagen на мосту Патона в Киеве: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По предварительным данным от полиции, Audi на большой скорости ехала по мосту Патона в сторону правого берега. Навстречу ей по реверсивной полосе движения ехал Volkswagen. Не успев затормозить и не разминувшись, машины столкнулись лоб в лоб.

Audi полностью разбита. Удар был настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель. В салоне машины много крови. Предварительно, в Audi ехали парень и девушка.

Водителю Volkswagen повезло немного больше. По данным очевидцев, он был в сознании, когда на место аварии приехала скорая. Однако машина также серьезно разбита, особенно передняя часть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка столкнулась с грузовиком во Львовской области, более 10 человек в больнице. ФОТО

На стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с данным авто, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на высокой скорости. Однако был ли он за рулем в момент ДТП, пока не известно.

Как отмечает издание, через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили.

Машины раскидало по противоположным сторонам дороги. Из-за этого на мосту Патона образовалась серьезная пробка. На месте аварии работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.









Фото: Информатор