 Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу г. Одесса с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 7:00 3 сентября в больнице остаются 18 человек, из них четверо детей.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.