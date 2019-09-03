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Все про:Одесская область (1826) отравление (1287) ГСЧС (2250)

 Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС

В инфекционной больнице Одессы остаются 18 человек, которые отравились шаурмой в с. Авангард Овидиопольского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу г. Одесса с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семеро студентов отравились шаурмой в Киеве, - Нацполиция

Отмечается, что по состоянию на 7:00 3 сентября в больнице остаются 18 человек, из них четверо детей.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3146077
 
 
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Пойду сегодня в обед у люлякубабов, пожалуй, тоже куплю себе шаурмычку. Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2170
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Та не, я пошутил, я у люлякебабов в ларьках никогда не покупаю. Только в стационарных кафешках. Где чистота и порядок. Еще ни разу не травился шаурмой, даже диареи легкой не было. Интересно что бы по поводу шаурмы сказала пані Супрун
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ей только идею для высера подай.те - накалякает обширный постик о полезности и/или вредности данного блюда)
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-Ну як шаурма? Не отруївся?
-Пронесло! Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4427
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люляки баб в шаурмычке? не шаурмычка, а притон какой то )
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люлякебабы это продавцов я так называю. Индусы, которые приехали на учобу, но не выучились пошли работать в ларек Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7920
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Думаю що це якийсь новій молодіжний челендж.
Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8658
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В шаурме на России раз даже нашли...... Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8641 сперму
кавказцы неплохо потчуют скрепаков. это шоб бабы рожали побольше пушмяса Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9142
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Нада быть полным зебилом, что бы верить, что Зе! давится шаурмой. Это все показуха на камеру. Отгрыз, если отгрыз кусок - чувырнло на заднем плане. А шаурму они потом скормили собаке. Ведь дидуктивный мето Шерлока Холмса мне подсказывает, что что-то нитак с этой фоткой. Людей четверо, а шаурма одна. Странно, вам не кажется?
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архетипичная фота. шаурма как пятый элемент, квинтэссенция всех обох чотырох. хотя по классике, одна из четырёх должна быть сестра либідь. но не вкусил от хлеба это точно, при таком прикусе, щоки должны быть как у хомяка.
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Ну ща полетит на вентилятор. Зе! + шаурма + Труханов + рояль + ....
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ЗЕбобики не стоит повторять за зеленой соплей, не стоит.
Все поступки селеной сопли - пустой популизм.
Ведь вас же, ЗЕбобики, предупреждали?
Ведь вас же предупреждали?
Не послушали?
ДРИЩИТЕ ТОГДА ТЕПЕРЬ!
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Життя вчить, що зловживання аналом Г+Г може нанести шкоду здоров'ю . Вчора - "слуга урода", сьогодні - "шаурма". Цікаво, а що завтра очікувати зєбілоїдам від споживання цього "продукту" життєдіяльності ?
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Зебобики решили как Харант шаурмы навернуть, а там собачка несвежая попалась. Какая досада! Масове отруєння шаурмою в Одеській області: в лікарні залишаються 18 осіб, серед них четверо дітей, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9096
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Картечь ложится ближе, ближе
И ЗЕ давно пора удрать,
Но Бенин интерес ему превыше,
Умри, паяц, но денежек награбь!
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Покупайте шаурму только в сетевой шаурмятне Зеленского.
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