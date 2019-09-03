 Массовое отравление шаурмой в Одесской области: в больнице остаются 18 человек, в том числе четверо детей, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу г. Одесса с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 7:00 3 сентября в больнице остаются 18 человек, из них четверо детей.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
😁
-Пронесло!
кавказцы неплохо потчуют скрепаков. это шоб бабы рожали побольше пушмяса
Все поступки селеной сопли - пустой популизм.
Ведь вас же, ЗЕбобики, предупреждали?
Ведь вас же предупреждали?
Не послушали?
ДРИЩИТЕ ТОГДА ТЕПЕРЬ!
И ЗЕ давно пора удрать,
Но Бенин интерес ему превыше,
Умри, паяц, но денежек награбь!