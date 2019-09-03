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 Политика Украины
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 Рада сегодня планирует отменить неприкосновенность и направить в КС семь законопроектов

Верховная Рада IX созыва, вторая сессия которой откроется сегодня планирует принять во втором чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов, а также направить в КС семь законопроектов о внесении изменений в Основной закон.

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Планируется, что во время открытия сессии присягу на верность украинскому народу составят пять народных депутатов от партии "Слуга народа", которые войдут в парламент вместо новоназначенных чиновников - это Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

После этого Верховная Рада планирует взяться за второе чтение законопроекта № 7203, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности, который КСУ 19 июня 2018 г. признал конституционным.

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Согласно действующему законодательству после принятия в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Конституцию, должно поддержать на следующей сессии конституционное большинство в не менее 300 голосов.

Далее парламентарии планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд для получения заключения еще семь президентских законопроектив, касающихся внесения изменений в Конституцию. Это, в частности, проекты законов №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)", №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)".

Источник: https://censor.net.ua/n3146076
 
 
 Топ комментарии
 
Успіхів їм у подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги! Рада сегодня планирует отменить неприкосновенность и направить в КС семь законопроектов - Цензор.НЕТ 5417
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как там у честертона: "где умный человек прячет лист? - в лесу". так и падла марадерская хотела в раде спрятацца, но нет, не вышло, отторгла его рада!
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Ну все Порошенко. Как только ты выйдешь из зала парламента тебе чекають кайданкы и вояж до сизо Рада сегодня планирует отменить неприкосновенность и направить в КС семь законопроектов - Цензор.НЕТ 2521
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Ну все Порошенко. Как только ты выйдешь из зала парламента тебе чекають кайданкы и вояж до сизо Рада сегодня планирует отменить неприкосновенность и направить в КС семь законопроектов - Цензор.НЕТ 2521
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как там у честертона: "где умный человек прячет лист? - в лесу". так и падла марадерская хотела в раде спрятацца, но нет, не вышло, отторгла его рада!
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Херово быть тупым и не понимать отсутствия связи между двумя постами выше )))
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Интересненько. Будем посмотреть на это действо.
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Нагодувати всіх "слуг урода" на сніданок одеською шаурмою і позачиняти всі двері. І доки "слуги" не приймуть всі "закони" в туалет їх не випускати 😕
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Закон принимается с нарушениями регламента,его конституционный суд,не тот что сегодня,сможет легко отменить.Сегодня он его поддержит т.к. глава КС бухает с богданом прямо в ложе ВР и это видели все.
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Барига з підбарижниками з 2014 року порушували все що лише можна. І Конституцію, і закони, і регламенти. І - що?
Тепер настав час все виправити та покарати баригу з його прихвоснями.
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ЗЕлефани, вам дзюрять в очі і далі!:



Виборчий кодекс з відкритими списками, ухвалений Верховною Радою VIII скликання, досі не підписаний Президентом, і він "не для України".

Таку думку висловив так званий "перший заступник голови фракції "слуга наріду"" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Цензор.нет".

"Він (Виборчий кодекс - ред.) же не підписаний. І він такий - більше для Нідерландів, а не для України", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде "слуга наріду" змінювати Виборчий кодекс.
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Пёс, копировать законы чужих стран в гугл транслейт - большая работа, но нах никому не нужная. Потому и не подходит
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А Пєтья сьогодні піде на допит,може вже там і залишеться,на довгі роки))
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Так-так, а шоколадки поділять на усіх спраглих...😀
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Пятилетку за три дня! Рвонули з місця в кар"єр, аж підкови відлітають.))
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ну что, порося? готовся со свинярчуками
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Интересно а если КС примет решение в разрез желаниям Зе он тоже его распустит?
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"Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми"
З ПРОГРАМИ ЗЕБЄНІ.
А шо там з референдумами?
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а меня одного волнует регистрация мобилок и покупка "симок" по паспорту?
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У них голосов не хватит, уже все партии сказали что они против, например Зажиття заявила что будут голосовать только за снятие неприкосновенности с судей и президента а ПЕС требует веницианскую комиссию.
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Хватит - мажоритарщики есть. И бют на подтанцовке
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БЮТ тоже против, правки там хотят внести чтоб до приговора суда депутаты не могли попасть в СИЗО.
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Партии и блоки, члены которых допускали публичные антиукраинские действия или высказывания, не должны получать государственную финансовую поддержку просто потому, что это абсурд! Как может антигосударственная партия получать государственную поддержку?? Вырученные средства отправить на ремонты самых отдалённых школ и на покупку школьных автобусов.
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ВІРЮ, ЩО ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ВІДНОВИТЬ ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДЯН В СУДІ !!! З БОГОМ !!!
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