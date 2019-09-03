 Рада сегодня планирует отменить неприкосновенность и направить в КС семь законопроектов

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Планируется, что во время открытия сессии присягу на верность украинскому народу составят пять народных депутатов от партии "Слуга народа", которые войдут в парламент вместо новоназначенных чиновников - это Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

После этого Верховная Рада планирует взяться за второе чтение законопроекта № 7203, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности, который КСУ 19 июня 2018 г. признал конституционным.

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Согласно действующему законодательству после принятия в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Конституцию, должно поддержать на следующей сессии конституционное большинство в не менее 300 голосов.

Далее парламентарии планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд для получения заключения еще семь президентских законопроектив, касающихся внесения изменений в Конституцию. Это, в частности, проекты законов №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)", №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)", №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)".