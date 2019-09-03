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 Политика Украины
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Все про:Германия (3397) Пристайко (139) Маас (87)

 Пристайко пригласил Мааса посетить Донбасс: "Германия должна увидеть ради чего они 5 лет так много вкладывали"

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко пригласил своего немецкого коллегу в Украину, чтобы показать, ради чего ФРГ поддерживала нас последние 5 лет.

Об этом он рассказал, комментируя неформальную встречу в понедельник в Берлине с Хайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мааса официально пригласил. Договаривались, что будет не только Киев, но и Восток. Предложение - посмотреть как выполняются договоренности, например строительства моста в станице Луганская. Чтобы наш друг и партнер Германия увидел, ради чего они все 5 лет так много вкладывали, накладывая санкции, о которых постоянно министру и канцлеру напоминают немецкие предприятия", - сказал Пристайко.

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В прошлый раз он встречался с Маасом в Киеве, когда тот был с визитом вместе с французским коллегой Жаном-Ивом ле Дрианом сразу после президентских выборов в Украине.

"У нас есть определенная проблема: мы перегружены с Германией и Францией вопросами "Нормандского формата" и иногда забываем о многих вещах, которые должны решить с этими странами", - отметил Пристайко.

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Во время нынешней неформальной встречи стороны пытались воспользоваться возможностью для того, чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов, "на которые не всегда есть время".

Источник: https://censor.net.ua/n3146072
 
 
 Топ комментарии
 
а кончу заспанную он его не пригласит посетить? половина вложенного немецкой в эти годы, то там материализовалась. мог канешно и в испанию пригласить по горах полазить. из них открываеются очаровательные виды на их материализованную в эти же 5 лет вторую половину вложений )
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Не зрозумів! 😨 Є що показувати і чим хвалитися? То мародер (-и) не все розікрали?????! 😰 Як так?! Канал найчесніших новин "Г+Г" і паблік типу Шарій-ТВ нас переконували у зворотньому. Особливо останні два роки. 😔
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Чувак, Ной помер. Тебе дезинформували! 😁
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Стесняюсь спросить, а сколько, если не секрет вложила Германия?
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они санкции ввели и страдают сами...)))
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а кончу заспанную он его не пригласит посетить? половина вложенного немецкой в эти годы, то там материализовалась. мог канешно и в испанию пригласить по горах полазить. из них открываеются очаровательные виды на их материализованную в эти же 5 лет вторую половину вложений )
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Вот вот.
Пусть вкдладывают непосредственно туда и там и спрашивают.
Тем более пети и его коррпции там нет.
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вообще-то в новости говориться о санкциях....)
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Да не важно.
Все украли еще до санкций.
Поэтому деньги надо давать непосредствено автономии и с нее и спрашивать потом?
Как вам такая идея?
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Поэтому деньги надо давать непосредствено автономии и с нее и спрашивать потом?
Это у оккупантов автономия,а в Украине это оккупированная территория. Спалился ольгинец в очередной раз ..
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Олбгинец ты безальтернативные минские соглашения читал?
Или для твоей тупой методички это слишком сложный текст?
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) а санкции, это уже прошлое. процесс их снятия идёт с самого момента их введения. просто это инерциальная система. нельзя раскрученный даже чуть-чуть маховик, взять от так и вмиг остановить. есть выбег. так и здесь. каждые полгода они подходят к нему глянуть крутиться ли ещё, недовольно пнут его ногой, для вида, причём в сторону противоположную вращению и расходятся ещё на полгода. мировой бизнесь не может так долго терперь такие колоссальные убытки ((.
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Не зрозумів! 😨 Є що показувати і чим хвалитися? То мародер (-и) не все розікрали?????! 😰 Як так?! Канал найчесніших новин "Г+Г" і паблік типу Шарій-ТВ нас переконували у зворотньому. Особливо останні два роки. 😔
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Чувак смотрел 2 года Шария. Теперь жалеет. 😁
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Чувак, Ной помер. Тебе дезинформували! 😁
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Та я про наболіле - Пристайко запрошує Мааса на Донбас, щоб показати, куди пішли гроші німців за останні 5 років. Останні 5 років були владою "мародера" за версією зебілів. І вони ж стверджували, що всі гроші йшли у панамські офшори. А тепер один із високопоставлених зебілів розповідає Маасу, що Панама знаходиться на Донбасі?! 😂
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Какие гроши любезный?
Там идет о санкциях.
Германию много вкладывает вводя санкции.
Грошей еще не давали.
Но собираются все время.
Грошей еще не было но власть марадеров в Киеве все покрала.
Вы донбаситы уже всех достали своими повадками.
Берите гроши непосредственно у Германии и зпнимайтесь.
Или для чего вам автономия : в кокошниках песни петь про суровые годы?
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Схема у них интересная по распилу бабла.
Украина берет деньги и подписывается а потом отдает автономии русского языка и кокошника.
Там деньги разворовываются но виноват в этом Киев.
Надо быть идиотами что бы все время прыгать на эти грабли.
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Слишком часто звучит слово "автономия". Палишься))
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Википедию открой там есть определение этого понятия.
Я выступаю за финансово экономическую автономию а вы за автономию русского языка и кокошника которая прописана в минских безальтернативных соглашениях и закрепляет фактическое положение существовавшее до войны.
Когда Украина подписывалась под кредиты а деньги уходили на вотчину партии регионов и там разворовывались.
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А они действительно "так много вкладывали"? Гаспадин Пристайко, наверное, с Косово перепутал...
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мост стоит миллиарды евро-долларов...так что немцы нам ещё заборгували
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Украинцы сотни лет ценой десятков миллионов жизней и собственного благополучия охраняли Европу от восточных орд и социальных экпериментов.
Еще кто кому должен...
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