 Пристайко пригласил Мааса посетить Донбасс: "Германия должна увидеть ради чего они 5 лет так много вкладывали"

Об этом он рассказал, комментируя неформальную встречу в понедельник в Берлине с Хайко Маасом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мааса официально пригласил. Договаривались, что будет не только Киев, но и Восток. Предложение - посмотреть как выполняются договоренности, например строительства моста в станице Луганская. Чтобы наш друг и партнер Германия увидел, ради чего они все 5 лет так много вкладывали, накладывая санкции, о которых постоянно министру и канцлеру напоминают немецкие предприятия", - сказал Пристайко.
В прошлый раз он встречался с Маасом в Киеве, когда тот был с визитом вместе с французским коллегой Жаном-Ивом ле Дрианом сразу после президентских выборов в Украине.
"У нас есть определенная проблема: мы перегружены с Германией и Францией вопросами "Нормандского формата" и иногда забываем о многих вещах, которые должны решить с этими странами", - отметил Пристайко.
Во время нынешней неформальной встречи стороны пытались воспользоваться возможностью для того, чтобы обсудить широкий круг двусторонних вопросов, "на которые не всегда есть время".
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Можно тож попребовать, не, ну а вдруг
Пусть вкдладывают непосредственно туда и там и спрашивают.
Тем более пети и его коррпции там нет.
Все украли еще до санкций.
Поэтому деньги надо давать непосредствено автономии и с нее и спрашивать потом?
Как вам такая идея?
Это у оккупантов автономия,а в Украине это оккупированная территория. Спалился ольгинец в очередной раз ..
Или для твоей тупой методички это слишком сложный текст?
Там идет о санкциях.
Германию много вкладывает вводя санкции.
Грошей еще не давали.
Но собираются все время.
Грошей еще не было но власть марадеров в Киеве все покрала.
Вы донбаситы уже всех достали своими повадками.
Берите гроши непосредственно у Германии и зпнимайтесь.
Или для чего вам автономия : в кокошниках песни петь про суровые годы?
Украина берет деньги и подписывается а потом отдает автономии русского языка и кокошника.
Там деньги разворовываются но виноват в этом Киев.
Надо быть идиотами что бы все время прыгать на эти грабли.
Я выступаю за финансово экономическую автономию а вы за автономию русского языка и кокошника которая прописана в минских безальтернативных соглашениях и закрепляет фактическое положение существовавшее до войны.
Когда Украина подписывалась под кредиты а деньги уходили на вотчину партии регионов и там разворовывались.
Еще кто кому должен...