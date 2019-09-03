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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кредит (2118) МВФ (2708) Маркарова (50)

 Новый Кабмин планирует выпуститься из программы МВФ, - Маркарова

Новая программа с МВФ будет длиннее предыдущих, но, вероятно, последней.

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с МВФ после выполнения условий программы кредитования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

По ее словам, новая программа с МВФ будет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.

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"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", - сказала Маркарова.

Министр отметила, задача Украины "выпуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3146071
 
 
 Топ комментарии
 
Молодцы ребята я так понимаю 20 миллиардов отложенных Порохом вам хватит а шо будет потом ? А потом земелька продадите а потом ? А потом все на историческую родину в Израиль .
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В Израиле концерты квартал 95 тоже востребованы, веть там много людей с рускоговорящей челюстью и рускослышащим ухом Новый Кабмин планирует выпуститься из программы МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1174
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Молодцы ребята я так понимаю 20 миллиардов отложенных Порохом вам хватит а шо будет потом ? А потом земелька продадите а потом ? А потом все на историческую родину в Израиль .
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В Израиле концерты квартал 95 тоже востребованы, веть там много людей с рускоговорящей челюстью и рускослышащим ухом
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Про Ізраїль то типова сталінська методичка 50х років. Ви любите сталіна?
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Взагалі. до створення Ізраїлю приклав руку і Сталін. В нього була надія, що Ізраїль буде сателітом СРСР на Близькому Сході. Але вийшло навпаки. Сралін пролетів і тому переключились на арабів і єгиптян.
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Де ще крім здеградованих росією бувших республік савєцкава саюза та Ізраїлю дивляться 95 квартал?
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Порох ничего в Украине не "отложил" хорошего...
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наложил он тут много

но кому вы это рассказываете?
свидетелям пришествия пороха спасителя?

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та то понятно ,шо кацапне не по нраву... Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 159.для того и делалось
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Не панікуйте, мудрий нарід знає кому довіряти.))
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20 ярдов баксов на оффшорах? это да! вернуть народу Украины, как украденное!!!!
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Ющенко на той неделе заявил, что сейчас 50% экономики Украины находится в тени
50%!!!

Плюс коррупция.
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Кто такой Ющенко? Тот, что прос@ал страну Януковичу?
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Януковичу, которого Порошенко был министром экономики..
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Министр - это не президент. Президент Ющенко по сравнению с президентом Порошенко - откровенное г@вно.
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Так и Порошенко говно

Только информацией владеют.
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кацапа,не всем же везет заполучить ***** на 20 лет Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6760
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Хто такий Янукович? Це той, хто разом з Тимошенко створював широку коаліцію для знищення Ющенка?
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Какая такая коррупция?? Новый презЕдент...новый кабмин..новая рада...новое сбу...новая прокуратура...новая таможня....почти новая мвд.... кто из них коррупционер??? Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7572
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У ЗЕбєні плани як у Напольйона. Пожуйом - увідім.
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Наполеон Зеленопарт он Новый Кабмин планирует выпуститься из программы МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6477
Хотя тут еще примесь Юлия Цезаря присутствует и Тони Монтаны
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так тоня и юля это ж два в одном. окольцованая божественная пара тк скать )
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удлинение, противоречит золотому правилу программ. абсолютно любую программу можно всегда сделать на один шаг короче. отсюда неизбежное следствие - идеальная программа будет состоять всего из одного шага )
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в принципе да. мона сказать это идеальная программа )
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Только поезд уже ушел. Ее объявлять нужно было сразу после захвата Крыма и начала войны на Донбассе. Сейчас уже поздно.
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в 2014 году дефолт и случился (обрушение валюты, обнищание населения), только вместо списания долгов их увеличили с помощью зрады Яреськи, теперь по ее схеме Украина будет платить 1 000 000 000 долларов ежегодно за рост ВВП более 4%.
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Мечты мечты где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость
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Давно пора покінчити з цими МВФовськими подачками.
Варто вивести з тіні хоча б половину економіки, яка там знаходиться - і ми самі зможемо роздавати кредити. А ще потрібно повернути все що було вкрадено баригою і підбарижниками та іншими ділками. Цього вистачить щоб розрахуватись з боргами. Ще і залишиться.
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а откуда ты знаешь про кацапские методички ?
в рошеновских вычитал?

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+ стране нужны инвестиции, а не кредиты.
мвф не та контора, которая даёт развитие, у неё другие функции
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Инвестиции- это покупка. А что мы можем продать кроме твоих почек?
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ты, смотрю, мозги продал, или пропил.
это, если они были, канешна
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И чтобы не отдавать! А затем национализировать, как поговаривают о Миттал. Гениально
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при кредитовании платишь только за кредит.а при инвестировании отстегиваешь инвестору все время.
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идиот, инвестиции создают рабочие места, платятся налоги и тд.
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это точно. 7 млрд. Бабломойским, из них 40 млн. Зелемойским. с этого и надо начать. Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4214
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Звичайно, а те що залишиться - намажуть на окраєць "зубожілим"😀
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И вернуть 5 млрд от Каломойского. Или даже 420 млрд.
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Ты что, хочешь чтобы Квартал налоги платил? Баканова на тебя нет.
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Замечу, что это совсем новое лицо в политике. И где ее Зе! только нашел...?
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Лицо - это десятое в политике. Главное - ее решения , ее работа, ее политика.
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Ты што "супер копов" не смотрел? Тарнавская, та шо с Кудрей мутила, ну?
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Ты своё тоже можешь показать. Прямо с паспортом
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В отличии от Маркаровой, она не несет такой бред, поэтому ее внешность не интересна.
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все логично! если не воровать - то бабла хватит на все! Саак у себя через год уже отказался от сотрудничества с МВФ! так сколько там той Грузии... нам тоже из долговой ямы нужно вылезать!
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помним, города перешли на отопление буржуйками. из каждого окна многоэтаджки по трубе торчало.
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На 300 млрд продано облигаций в 2019 году по ставке под 20 %.Нафига нам МВФ с его дешевыми кредитами и непонятными хотелками?
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Это тот пройдоха княжицкий который проходил по статье "изнасилование ребёнка" в Камбодже и его харя красовалась на доске Интерпола? А ну тогда его мнение очень важно для нас.
Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4680
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Обладатели золотых зубов напряглись...
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З книги Марії Чумарної «Тайнопис вишивки»

Це страшно так - село своє забути,
Зректись землі, в котрій твій давній Рід,
Продавши хату батькову і сестрин слід
І голос матері, який вже ледве чути...

Пішла й вона небесну жать пшеницю,
Лишивши все живим, Ти ж у кутку стоїш
І ласо лічиш виторг за світлицю,
За мальву золоту і спилений спориш.

Це страшно так: обклавшися речами,
В грошах купаючись - все ж бути бідняком,
І руки витирать квітчастим рушником -
Останнім вишиттям старої Мами...

Мирослава Кулик.
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Грустно. Но глобально люди едут в города. И городское население в мире сравнялось с сельским. Не знаю хорошо это или плохо, но это везде.
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баба яга луценциха из трусов выпрыгивала и орала, что через месяц после прихода к власти Зеленского курс будет 1 доллар - 100 гривен... и эта изуродовавшая себя пластикой, снова сидит рядом с диабетиком парашенко...
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Ещё не вечер. Всего 6 дней работает теперешняя Рада. Сегодня продолжат.
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Правильно. Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6201 Но Порох набрал столько в долг у МВФ, что все равно придется отдавать и отдавать.
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Не Порох, а Юлька в основном. Азаров добавил. А вот Пороху пришлось отдавать, что они набрали.
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Кто там только не набирался Вот и зе команда захотела свой кусочек
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Вот и бригада порохожопых ротожопов подтянулась повыть!

Новий Кабмін планує випуститися з програми МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2502
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