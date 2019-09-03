 Новый Кабмин планирует выпуститься из программы МВФ, - Маркарова

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с МВФ после выполнения условий программы кредитования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
По ее словам, новая программа с МВФ будет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.
"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", - сказала Маркарова.
Министр отметила, задача Украины "выпуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.
"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.
но кому вы это рассказываете?
свидетелям пришествия пороха спасителя?
50%!!!
Плюс коррупция.
Только информацией владеют.
Хотя тут еще примесь Юлия Цезаря присутствует и Тони Монтаны
Варто вивести з тіні хоча б половину економіки, яка там знаходиться - і ми самі зможемо роздавати кредити. А ще потрібно повернути все що було вкрадено баригою і підбарижниками та іншими ділками. Цього вистачить щоб розрахуватись з боргами. Ще і залишиться.
в рошеновских вычитал?
мвф не та контора, которая даёт развитие, у неё другие функции
это, если они были, канешна
Це страшно так - село своє забути,
Зректись землі, в котрій твій давній Рід,
Продавши хату батькову і сестрин слід
І голос матері, який вже ледве чути...
Пішла й вона небесну жать пшеницю,
Лишивши все живим, Ти ж у кутку стоїш
І ласо лічиш виторг за світлицю,
За мальву золоту і спилений спориш.
Це страшно так: обклавшися речами,
В грошах купаючись - все ж бути бідняком,
І руки витирать квітчастим рушником -
Останнім вишиттям старої Мами...
Мирослава Кулик.