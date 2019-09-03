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 Политика Украины
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Все про:МИД (5112) нормандская четверка (635) Пристайко (139)

 Определенный успех есть, - Пристайко рассказал о деталях встречи советников лидеров стран "нормандской четверки"

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который выступал именно в роли советника президента, украинским журналистам по завершении почти 8-часовых переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.

Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

"Именно поэтому мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения", - сказал Пристайко.

Для этого надо сделать известные шаги: прекратить стрелять, подождать 7 дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить - отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги. Эта процедура прописана, но все это время она не соблюдалась, отметил министр. Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станицу Луганскую вместо всех 3 участков, начать восстанавливать там мост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не пойдет на какие-либо неприемлемые компромиссы для завершения войны, - глава МИД Пристайко

Он отметил, что о дате саммита четверки пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

В то же время он сообщил, что советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос в соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

"К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "Дорожной карты", не оправдались", - констатировал Пристайко.

Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерена "завершить войну как можно скорее".

Источник: https://censor.net.ua/n3146069
 
   
 Топ комментарии
 
Успіх в чому?Кацапи втулюють Лугандон в Україну,що ровнозначно каменюці на шиї потопельника.
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Тобто, входження Донбасу на правах автономії, повна амністія сєпарам та відбудова Донбасу справа вирішена?- Браво. Ви зробили це разом.
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Успіх в чому?Кацапи втулюють Лугандон в Україну,що ровнозначно каменюці на шиї потопельника.
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Ти чи прозрів?- Щось ти сьогодні якийсь дивний.
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Дивний?Пєтья просрав частину Донбасу у літку 2014 року,зараз та територія непідйомна для України,немає ні грошей ні ресурсів,для того щоб кормити "кормильців".Лугандон мертве поле.
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Это хорошо.
Купа ржавого металолома мешала сельскому хозяйству и туризму.
Иногда что бы родилось что то новое и прогрессивное старое должно умереть.
Жители Донбасса сделали это вместе и с помощью россии.
Теперь нужно дать финансово- экономическую автономию и все будет хорошо.
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А ти ні до чого, ні?- Замість боронити рідне місто переїхав у Крамаху і п'ять років цілодобово боровся тут, на форумі, з Порошенком.
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Не соглашусь.
В его случае это препятствование желанию большинства.
Все равно как защищать Украину от Зеленского.
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Я хотів боронити,але Крищенко втік у Київ,і отримав посаду головного мусара,я досі його у Краматорську чекаю,щоб разом боронити))
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Тобто, входження Донбасу на правах автономії, повна амністія сєпарам та відбудова Донбасу справа вирішена?- Браво. Ви зробили це разом.
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Я за автономию финансово - экономическую.
Что бы Донбасс больше никогда никого не кормил пусть кормится сам.
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индустриально совсем не одно и тоже.
териториально мы все украинцы
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Это не успехи а болтовня взрослых людей не о чём ...
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Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.-вобщем узнаем когда кацапы буду настаивать на выборах в донбабве которые подписала Украина и будет выглядить так что Украина не исполняет договоренности что подпишет(подписала) и держат для людей в тайне
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Входження Донбасу на правах автономіїї. вони що не розуміють наслідків цього кроку. чи саме цього хочуть.
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Новые лица приняли тактику - не информировать заблаговременно,а ставить общество уже перед свершившимся фактом,потому и не разглашается ничего.Понимают,что рассказав о наработках вызовут взрыв в стране и общество не допустит воплощения договоренностей в жизнь.А посему ,как сказал пристайко,процесс РАЗВОДИЛОВА продолжается.
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