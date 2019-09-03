EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1478  47
Все про:земля (1509) земельная реформа (102) Гончарук_Алексей (44) рынок земли (1)

 Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у крупных холдингов дешевый ресурс. В маленьких - гораздо дороже, у них нет ресурса, чтобы покупать эту землю. Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку", - сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, а в следующем - будет создан рынок земли на 40 млн га, - Зеленский. ВИДЕО

Он добавил, что старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. К этому времени Правительство совместно с Национальным банком должен сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.

Источник: https://censor.net.ua/n3146068
 
 
 Топ комментарии
 
Ви зробили це разом, кротику.
 показать весь комментарий
 
Видайте Коломойському кредит від держави, хай скупить усю землю.
 показать весь комментарий
 
Скупить усю землю разом з людьми, які на ній живуть? Правильно кажуть про кацапів, що вони без пана жити не можуть і хочу бути кріпосними. Думаю, малороси тієї ж думки про цю ситуацію, що і старший брат Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6494
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як тільки почнеться продаж землі,її тупо заберуть і ц фермерів також.Паяльники та праски вже готові.
 показать весь комментарий
 
 
А шо,вона вже не "кремлівська зозуля"?))
 показать весь комментарий
 
 
Когда заканчивается интеллект, начинается грубость.
 показать весь комментарий
 
Продаж землі Юлька планувала ще в 2008, якщо я не помиляюся.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ти тупенький,то подивись шо каже Юля про продаж землі))Ви повторюєте байки Монафорта.
 показать весь комментарий
 
 
Гугли- 2008 рік, законопроект ;О рынке земли;.
І веди себе ввічливо.
 показать весь комментарий
 
 
Монафорта у США за це вже осудили,за побрехеньки.
 показать весь комментарий
 
 
Перед Новим роком петя хотів зняти мораторій на продажу землі, Тимошенко не дала. Такий гучний кіпіш в раді був. Як можна цього не пам'ятати
 показать весь комментарий
 
 
Подивився.
Проект Закону про ринок земель

Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008

Суб'єкт права законодавчої ініціативи:Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту:Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України

11.03.2010 Проект відкликано

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
 показать весь комментарий
 
а навіть думати не хочу про якбибулаюля
навіть гороскопи складати бажання не має. там тілоьки нікролог
 показать весь комментарий
 
Не заберут, какие аргументы что заберут? А вот сейчас отжать можно все, что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз можно віджати,і це правда,як Пуйло Крим,але це не законна дія,а потім будуть забирати за копійки чи силою,та оформлювати по закону.
 показать весь комментарий
 
 
Видайте Коломойському кредит від держави, хай скупить усю землю.
 показать весь комментарий
 
 
Скупить усю землю разом з людьми, які на ній живуть? Правильно кажуть про кацапів, що вони без пана жити не можуть і хочу бути кріпосними. Думаю, малороси тієї ж думки про цю ситуацію, що і старший брат Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6494
 показать весь комментарий
 
 
Украина должна? А сами то что-нибудь будете делать?
 показать весь комментарий
 
 
Просто охранительный план Карл ободрать селян распродать Украину по кускам спасибо тебе большое Узеленский
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так а що ще взяти в українців бравому єврейському хлопцю, котрий виріс у Москві?
 показать весь комментарий
 
 
Главное что это уже будет неисправимо, и зелохи будут майданить до всерачки.
 показать весь комментарий
 
Та кому те село взагалані потрібно? Села пачками вимирають. З економічної точки зору в село навіть електрику не вигідно постачати. Тому краще всіх підселити до Кривого Рогу. Там їм буде весело і комфортно, знов жеж квартал ловить по телевізору.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы кто со мной спорил? да,да землю начнут продавать - и скорее всего даже иностранцам - и тогда я посмотрю - сколько будет стоить гектар сх земли - а то тут мне писали 2 тысячи долларов - вот смешные - и сразу увеличиться аренда земли - просто сверхдоходы пропадут - ну по тому шо есть рынок и на нем есть цена - выше и у нас не будет -как то так
 показать весь комментарий
 
 
Не бачу в ринку землі нічого поганого, давно вже пора, взагалі-то. Я тебе мабуть здивую, але у нас земля і так де факто давно скуплена. Просто через третіх осіб в оренду на пісят років. А пісят років - це фактично, шо назавжди Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6200
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, помним,как члены трудовых коллективов получили в собственность предприятия ,а земельку её конечно продать можно ,один хрен потом придут большевики с лозунгом Землю крестьянам и всё отберут а кулаков к стенке ...всё это старо как мир ...
 показать весь комментарий
 
 
Скоро українці приєднаються до циган.
 показать весь комментарий
 
Беня вже хвермер ?
Скільки паїв готується придбати ?
Куплять землю ті, в кого є гроші.
Більшість з цих людей непорядні і гроші їхні зароблені незаконним шляхом.
 показать весь комментарий
 
То есть 2×2 м будут давать в дешевый кредит?
 показать весь комментарий
 
Земля у фермеров ?
Кто же им даст!
Нехрен социализмы разводить.
Земля - олигархам.
Работа - рабам.
 показать весь комментарий
 
 
каков план земельного дерибана ?
кто такие фермеры ?
 показать весь комментарий
 
 
Рынок земли должен быть только для физических лиц-фермеров. Никаких организаций! И никаких иностранных фирм.
 показать весь комментарий
 
 
для начала надо вернуть землю владельцу,
или воры будут продавать украденное
по закону ?
 показать весь комментарий
 
 
З книги Марії Чумарної «Тайнопис вишивки»

Це страшно так - село своє забути,
Зректись землі, в котрій твій давній Рід,
Продавши хату батькові і сестрин слід
І голос матері, який вже ледве чути...

Пішла й вона небесну жать пшеницю,
Лишивши все живим, Ти ж у кутку стоїш
І ласо лічиш виторг за світлицю,
За мальву золоту і спилений спориш.

Це страшно так: обклавшися речами,
В грошах купаючись - все ж бути бідняком,
І руки витирать квітчастим рушником -
Останнім вишиттям старої Мами...

Мирослава Кулик.
 показать весь комментарий
 
 
Потом надо выдать оружие всем землевладельцам, что бы они могли стрелять в зелохов которые зайдут поссать на их землю.
 показать весь комментарий
 
глупая затея. ну как щас можно купить в Украине землю?, если она фактически уже вся продана и юридически осталось только эту покупку оформить.
 показать весь комментарий
 
В олігархів грошей накрадених вагон. Вони все куплять як і заводи, шахти, обленерго і все похерють. Як завжди. Крім електроенергії і газу ціна піде й на хліб. Придумають якийсь Гамбург плюс і все.
 показать весь комментарий
 
В Украине за землю отец сына убивал, сын отца, брат брата, а если сейчас убьют какого-то чужеродного, то никто не осудит, даже одобрят. Почему не сделать как в родном Израиле, чтобы было всё спокойно? В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. В Голландии, славящейся сельским хозяйством, 100 % земли принадлежит государству. В Канаде 90,3 % находится в государственной собственности. Украинскую землю нагло хотят присвоить олигархи, чтобы грабить украинцев вечно. - «Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом. Отнимите у человека или у народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Оно быстро уходит в даль прошлого вместе с людьми, которые участвовали в нем. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового ряда сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня». - Генри Джордж, американский экономист.
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - я уже 107 дней слежу за этой зелёной командой, ни одного движения не сделано, чтобы людям стало жить лучше, только завуалированный грабёж с обещанием хорошей жизни в светлом будущем.
.
 показать весь комментарий
 
а вєдь какая мудрая палітіка сєводня взять аткрить ринак зємлі і лігілізавать ігравой бізнєс аднаврємєна Україна має створити умови, щоб у разі відкриття ринку у фермерів була можливість купити земельну ділянку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4543
 показать весь комментарий
 
Земельная реформа и открытие рынка земли должны начинаться с создания Полного Реестра и проведения тотальной ИНВЕНТАРИЗАЦИИ.
Иначе это будет не рынок, а Последний ДЕРИБАН.
 показать весь комментарий
 
Роздайте спочатку землю безоплатно громадянам України. 2 га під особисте селянське господарство, до 5 га лісу в складі цих господарств, до 3 га озер.0,25; 0,15;0,1 га під садибу в селах, ПГТ, містах відповідно, о,1 га під дачу, 0,12 га під садівництво, 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину відповідно Земельного кодексу і нехай хазяйнують або продають таким же громадянам України. Але дійсно роздайте за прізвищем, а не через корупційні тіньові схеми потрібним людям. Пане президент України слабо віддати людям їхню землю?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх