 Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас у крупных холдингов дешевый ресурс. В маленьких - гораздо дороже, у них нет ресурса, чтобы покупать эту землю. Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку", - сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
Он добавил, что старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. К этому времени Правительство совместно с Национальным банком должен сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.
І веди себе ввічливо.
Проект Закону про ринок земель
Номер, дата реєстрації:2143 від 28.02.2008
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту:Тимошенко Юлія Володимирівна Кабінет Міністрів України
11.03.2010 Проект відкликано
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31852
навіть гороскопи складати бажання не має. там тілоьки нікролог
Скільки паїв готується придбати ?
Куплять землю ті, в кого є гроші.
Більшість з цих людей непорядні і гроші їхні зароблені незаконним шляхом.
Кто же им даст!
Нехрен социализмы разводить.
Земля - олигархам.
Работа - рабам.
кто такие фермеры ?
или воры будут продавать украденное
по закону ?
Це страшно так - село своє забути,
Зректись землі, в котрій твій давній Рід,
Продавши хату батькові і сестрин слід
І голос матері, який вже ледве чути...
Пішла й вона небесну жать пшеницю,
Лишивши все живим, Ти ж у кутку стоїш
І ласо лічиш виторг за світлицю,
За мальву золоту і спилений спориш.
Це страшно так: обклавшися речами,
В грошах купаючись - все ж бути бідняком,
І руки витирать квітчастим рушником -
Останнім вишиттям старої Мами...
Мирослава Кулик.
Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - я уже 107 дней слежу за этой зелёной командой, ни одного движения не сделано, чтобы людям стало жить лучше, только завуалированный грабёж с обещанием хорошей жизни в светлом будущем.
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Иначе это будет не рынок, а Последний ДЕРИБАН.