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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минюст (1429) ГПтСУ (148) Малюська Денис (1)

 В пенитенциарной системе планируются радикальные реформы, которые займут минимум 3 года, - глава Минюста Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил о планировании радикальных реформ в пенитенциарной системе.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы планируем достаточно радикальные реформы в пенитенциарной системе. И наверняка это те реформы и та часть Министерства юстиции, которая является самой сложной. И требует наибольшего внимания. То есть реформа в пенитенциарной системе это годы. Горизонт планирования минимум три года, а то и больше", - сказал Малюська.

Он отметил, что пенитенциарная система это не только огромное количество следственных изоляторов и тюрем, а "это 55 тысяч украинцев, которые там находятся, и это просто безумная неэффективность государства".

"Мы только второй день в правительстве и соответственно мы сейчас пробуем просчитать последствия и вообще возможность наших реформ, но в принципе модель, которую мы хотим, это, с одной стороны, строительство хотя бы нескольких заведений лишения свободы по образцу наших северных соседей – Дания, Норвегия... С другой стороны – радикальный переход к тюремному заключению, от наказания в виде лишения свободы до других видов наказаний, которые с таким лишением свободы не связаны", - добавил министр юстиции.

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По его словам, большая часть заключенных, которые выходят на свободу после отбывания наказания за совершение преступления, совершают преступления повторно.

Малюська считает, что применение общественных работ к лицам, совершившим преступления, электронных браслетов, домашнего ареста, иных средств наказания, нахождение на контроле уголовно-исполнительной инспекции - гораздо эффективнее.

"Для государства это в десятки раз безопаснее и в десять раз дешевле", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3146067
 
 
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Пощастило Пєтьє,буде сидіти у реформованій в"язниці))
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Через три года зеленский скорее всего будет зону топтать, если, конечно, не сбежит в Тамбов У пенітенціарній системі плануються радикальні реформи, які триватимуть мінімум 3 роки, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2319
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Лет пяток назад то-же самое власть свистела В пенитенциарной системе планируются радикальные реформы, которые займут минимум 3 года, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 2530по кругу похоже пошли ..хотя поживём-увидим ...
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ну в Дании и Норвегии условия как у нас в отеле на 4 звезды , нехило , клиентам надо еще право главного Кума из своих поставить !!
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Лупанул бандюк преступление. О чудо!- посадили. Ни браслетов, ни штрафов, залогов- слишком серьезное совершил. И сидит такой в буцигарне... Ну как сказать буцигарне- голимое подобие пионерлагеря... Сидит и горькую думу думает: "Тю, напугали ежика!" А какая ему разница на воле или в такой неволе, если практически одинаково? Мудрое, ну просто офигеть решение. Побоятся преступники впредь преступничать, а як же...
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