 В пенитенциарной системе планируются радикальные реформы, которые займут минимум 3 года, - глава Минюста Малюська

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы планируем достаточно радикальные реформы в пенитенциарной системе. И наверняка это те реформы и та часть Министерства юстиции, которая является самой сложной. И требует наибольшего внимания. То есть реформа в пенитенциарной системе это годы. Горизонт планирования минимум три года, а то и больше", - сказал Малюська.

Он отметил, что пенитенциарная система это не только огромное количество следственных изоляторов и тюрем, а "это 55 тысяч украинцев, которые там находятся, и это просто безумная неэффективность государства".

"Мы только второй день в правительстве и соответственно мы сейчас пробуем просчитать последствия и вообще возможность наших реформ, но в принципе модель, которую мы хотим, это, с одной стороны, строительство хотя бы нескольких заведений лишения свободы по образцу наших северных соседей – Дания, Норвегия... С другой стороны – радикальный переход к тюремному заключению, от наказания в виде лишения свободы до других видов наказаний, которые с таким лишением свободы не связаны", - добавил министр юстиции.

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По его словам, большая часть заключенных, которые выходят на свободу после отбывания наказания за совершение преступления, совершают преступления повторно.

Малюська считает, что применение общественных работ к лицам, совершившим преступления, электронных браслетов, домашнего ареста, иных средств наказания, нахождение на контроле уголовно-исполнительной инспекции - гораздо эффективнее.

"Для государства это в десятки раз безопаснее и в десять раз дешевле", - подчеркнул министр.