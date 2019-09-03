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 Политика Украины
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 Киев не пойдет на какие-либо неприемлемые компромиссы для завершения войны, - глава МИД Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее, при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после практически 8-часовых переговоров в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые состоялась в понедельник в Берлине.

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", - сказал дипломат.

По его словам, во время встречи обсуждались шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров "нормандского формата". При этом, по утверждению Пристайко, на какие-либо неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

"Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко.

Глава МИД отметил, что если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено, и "мы бы сейчас не были на этом этапе". Но Украина как государство ответственное, все еще выполняет эти решения, которые были достигнуть лидерами в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий контакт с Путиным будет личной встречей в "нормандском формате", - Зеленский

"Мы хотим завершить эту войну и Президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат", - сказал Пристайко.

Со своей стороны он повторил то, что заявил недавно депутатам Верховной Рады: "война продолжает серьезно сдерживать нас. Она убивает наших людей, 14 тыс. человек погибло и миллионы находятся за пределами своих домов; у нас украдено как минимум 20% нашего потенциала, 7% территории. Мы должны решать этот вопрос. Это не означает, что мы решим это завтра. Президент Зеленский дал время, для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года".

Если Украина не сможет использовать "нормандский формат", она будет искать другие возможности, подчеркнул дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3146066
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво які саме компроміси для Зеленського, Портнова та Богдана є неприйнятними.
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Хм, войну с кем? Блеянье ягнят боящихся произнести слово волк
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Це, що для Зєлєнского може бути "пріємлімим компромісом", для держави може виявитися порцією ціанистого калію. Ми так і не почули від самого Зєлєнского, яке у нього бачення розвитку держави і які червоні лінії він собі накреслив на цьому шляху. Знову заява ні про що.
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Як це? Зе-виборцям було ж доведено, що війну роспочав Порошенко напавши на Україну російськими найманцями прямо з території РФ після звернення Януковича. А потім місцеві сепаратисти, які зловили патріотичний настій росіян взялися захищати Росію в Україні. Зеленський не Порошенко йому ця війна непотрібна, тому він її обіцяв зупинити. І що зараз?
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Війна -стій ! ... Киев не пойдет на какие-либо неприемлемые компромиссы для завершения войны, - глава МИД Пристайко - Цензор.НЕТ 8045
*За два тижні *...(Свинарчук )
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Десь і колись схожі обіцянки вже були....
А..... весна-літо 2014р., попередник.

ПМ: Цікаво, які компроміси узеленського вважають неприйнятними?
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Тайна того как ЗПсанёк и Виталино вымагали бабло у гаёвых за снятый материал приоткрывается... Не думал, что Виталя настолько...
https://youtube.com/watch?v=i_NMsc8rnMc
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Цікаво які саме компроміси для Зеленського, Портнова та Богдана є неприйнятними.
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Хм, войну с кем? Блеянье ягнят боящихся произнести слово волк
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Ни на какие компромиссы вообще идти нельзя ,это в нашей ситуации СМЕРТИ подобно ...
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Він вам таке обіцяв? Він лише заявив, що для нього найважливіше - збереження життя воїна. І дав команду розбирати захисні укріплення у Станиці Луганській. Воїнам вочевидь роздадуть броньовані парасольки. І ще - після сьогоднішніх заяв штабу ( коментарі завбачливо закриті) мені цікаво, чи вважає штаб існуючу ситуацію перемир'ям. І особливо цікаво, чи подобається вам ця ситуація? Чи це саме те, що ви очікували?
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Мне понравится ситуация когда над Крымом,Донецком и Луганском будет развиваться флаг Украины а ******** будет стёрт с лица Земли ,но как реалиста меня порадует ситуация,когда никаких компромиссов подрывающих государственность Украины с ватной падалью не будет.
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Це принаймні тішить. Отже, ви знаєте, що війну можна закінчити або перемогою, або капітуляцією. Тоді як вам прагнення Зє зійоись десь посередині і домовлятися з ворогом, який цього не збирається робити, не збирається капітулювати, а навпаки - чекає капітуляції від тебе? Як вам ситуація, коли ворога боїться вище керівництво, яке невіть його не називає ворогом?
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В шахматах такая ситуация называется "цуг-цвангом", а применительно к ситуации, в которой неизбежно окажется Украина, если, будет выполнять "минский военно-политический кошмар" без устойчивого прекращения и безусловного вывода с ее территории росийских войск и вооружений - такая ситуация будет называться gbpltwjv!
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Це, що для Зєлєнского може бути "пріємлімим компромісом", для держави може виявитися порцією ціанистого калію. Ми так і не почули від самого Зєлєнского, яке у нього бачення розвитку держави і які червоні лінії він собі накреслив на цьому шляху. Знову заява ні про що.
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Киев не пойдёт, а вот Зеленский пойдёт....
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Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее
Київ не йтиме на жодні неприйнятні компроміси для завершення війни, - глава МЗС Пристайко - Цензор.НЕТ 9458
Одни договорились и подарили Крым!
О чем договорились эти?
.
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А тем временем каждый день от пуль снайперов погибшие и раненные (что фактически равнозначно смерти) наши воины. Кацапы обучаются на живых мишенях и безнаказанно расстреливают как в тире наших ребят. Каждый день! И типа перемирие, защитные сооружения разбираем, мост хотим восстанавливать, вот Пристайко что-то о "завершении войны" блеет...Сюр какой-то!!!
Воины долго мишенями быть не будут, хлопчики!
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А какие "компромиссы" "Узеленского" считают "приемлемыми"?...Прошу озвучить...
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Отменить перемирие-оно и так не работает,отменить минск-он и так не работает,и х..чить сепаров со всех стволов
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