 Киев не пойдет на какие-либо неприемлемые компромиссы для завершения войны, - глава МИД Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после практически 8-часовых переговоров в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые состоялась в понедельник в Берлине.

"Мы собираемся сделать это точно до конца года", - сказал дипломат.

По его словам, во время встречи обсуждались шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров "нормандского формата". При этом, по утверждению Пристайко, на какие-либо неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

"Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко.

Глава МИД отметил, что если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено, и "мы бы сейчас не были на этом этапе". Но Украина как государство ответственное, все еще выполняет эти решения, которые были достигнуть лидерами в 2014 году.

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"Мы хотим завершить эту войну и Президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще 5 лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся каждый день терять солдат", - сказал Пристайко.

Со своей стороны он повторил то, что заявил недавно депутатам Верховной Рады: "война продолжает серьезно сдерживать нас. Она убивает наших людей, 14 тыс. человек погибло и миллионы находятся за пределами своих домов; у нас украдено как минимум 20% нашего потенциала, 7% территории. Мы должны решать этот вопрос. Это не означает, что мы решим это завтра. Президент Зеленский дал время, для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года".

Если Украина не сможет использовать "нормандский формат", она будет искать другие возможности, подчеркнул дипломат.