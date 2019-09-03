 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 15 обстрелов, враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку от Водяного - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Гранитного - из запрещенного минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

- неподалеку от Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- около Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;

- неподалеку от Красногоровки - из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Хутора Вильный - из автоматических гранатометов.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник в разное время совершил обстрелы позиции подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.