 Советники лидеров стран "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине, - посол Украины в ФРГ Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в "нормандском формате": первые, кто узнает о достигнутых результатах от министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник.



Фото: Мельник/Twitter

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Отметим, РФ на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Пристайко.

Как сообщалось, на встрече 2 сентября советники лидеров "нормандской четверки" должны были обсудить подготовку к будущей встрече лидеров и ее повестку.





