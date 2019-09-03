 "Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику", - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, со сслкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ.

"Я, в основном, самостоятельно формирую кадровую политику. Я конечно консультируюсь с президентом, конечно мы сверяем наши видение относительно того или иного человека, потому что нет у меня всей объективной информации, он подсказывает, мы советуемся, но нет такого, что в одну "калитку" кто-то кому-то приносит резюме, кандидатуры и говорит: "назначай без разговоров". Нет такого. Это командная работа — хорошая здоровая дискуссия", - сказал Гончарук.

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Он добавил, что каждый министр сам должен подобрать себе команду и сам должен нести за нее ответственность.

"Если я рассказываю министру, кого брать на работу, то потом у него не спрошу про результат. Как ты можешь спросить с министра про результат, если ты ему сам поставил членов команды по определенным направлениям", - пояснил Гончарук.

Гончарук добавил, что по предварительным договоренностям он имеет право "вето" на людей, которые по его мнению не должны быть членами правительственной команды и такие же договоренности есть с президентом.

"Каждый министр сам подбирает себе команду, но мы с ними договариваемся и согласовываем принципы, согласно которым у меня есть право "вето" на человека. То есть если я считаю, что человек не должен быть частью нашей команды, то я об этом честно говорю министру и мы снимаем этот вопрос. Такая же договоренность у меня есть с президентом. Я считаю, что это здоровый механизм, когда команда между собой договаривается о том, чтобы не пускать внутрь людей, с которыми будет дискомфортно: или они токсичны, или есть вопросы относительно их моральных качеств", - сказал Гончарук.

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