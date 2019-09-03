 На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли работать Верховная Рада на завтрашнем пленарном заседании снова ночью.

По словам Корниенко, "средний возраст нашей фракции - около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивные по ночам. Это доказано и биологически, и психологически".

Как сказал Корниенко, во фракции "верят в своих депутатов", и добавил, что некоторые "другие фракции сходят с дистанции постепенно, может быть, здоровый образ жизни им поможет".

Он заверил, что завтра не планируется заседать до ночи. "А вот что касается следующих двух пленарных недель, которые будут через неделю, то, конечно, учитывая то количество инициатив, которые сегодня попросил и поручил нам сделать президент, думаю, что будет работа просто нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду", - заявил Корниенко.



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