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 Политика Украины
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 На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" будет работать во время следующих двух пленарных недель "просто нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли работать Верховная Рада на завтрашнем пленарном заседании снова ночью.

По словам Корниенко, "средний возраст нашей фракции - около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивные по ночам. Это доказано и биологически, и психологически".

Как сказал Корниенко, во фракции "верят в своих депутатов", и добавил, что некоторые "другие фракции сходят с дистанции постепенно, может быть, здоровый образ жизни им поможет".

Он заверил, что завтра не планируется заседать до ночи. "А вот что касается следующих двух пленарных недель, которые будут через неделю, то, конечно, учитывая то количество инициатив, которые сегодня попросил и поручил нам сделать президент, думаю, что будет работа просто нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду", - заявил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 нардепов в Раде вполне справятся, а для комитета достаточно и 12 человек, - замглавы фракции СН Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3146060
 
 
 Топ комментарии
 
Какие же они депутаты, кнопкодавы это да.
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главное , чтобы не только за еду - как рабы.
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хватит жрать и спать!
работать в режиме нон-стоп - пока не сломаетесь ! На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4722
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Какие же они депутаты, кнопкодавы это да.
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этот Корниенко по физиономии еще та спиноза На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1273
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"просто нон-стоп с небольшими перерывами на сон 8ч. и еду 6 раз по 2ч.".Источник: https://censor.net.ua/n3146060
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Да да ведь та много сепаратиских и тоталитарных законов надо принять ЗЕклике. Поправки в Конституцию узаканивающие анексию Крыма, автономию Донбасу, языковые поправки против украинского языка. На данный момент у ЗЕклики уже много чего готово.
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Срать будут прямо в зале? Я не удивлюсь На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5743
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эСеН по немецки значит кушать или еда.
название статьи хорошо звучит.
фракция Кушать, будет работать с перерывами на покушать))
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