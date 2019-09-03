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 Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе, ограбил "Новую почту" и был задержан, - Нацполиция

Полиция задержала мужчину, который на трассе "Киев-Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовый учреждение в селе Нерубайское Одесской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Увидев на обочине автодороги Киев-Одесса припаркованный внедорожник, злоумышленник совершил по нему несколько выстрелов из ружья, причинив огнестрельные ранения водителю. Завершить преступный умысел правонарушитель не смог, поскольку раненый мужчина уехал. В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тыс. гривен и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В результате следственно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Установлено, что у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений задержанный отказался. Полицией рассматривается несколько версий событий, в том числе и убийство с целью завладения автотранспортом. В ходе проведения следственных действий мужчина был опознан обеими потерпевшими, а с места его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Также мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории региона.

Источник: https://censor.net.ua/n3146059
 
 
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На в уранову шахту в Чорнобыль москаля !
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нет там шахт, а вот под Желтыми Водами есть.
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У мене одного враження, що це один із кацапів, який уникнув радикальних методів дезінфекції в будинку профспілок?
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Оце так біографія! Жаль віддавати таку талановиту людину🙄
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как бы было бы здорово ,если бы в этом внедорожнике был бы подонок скорик
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что это за тупая политкорректность на цензоре, про соседнее государство?
тут всего два вариана, скаления или часть оккупированой Молдовы (приднестровье) и там, и там свинособаки покопались.
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Давайте еще раз выпускайте его уроды. И ведь выпустят. Очень хотелось бы чтобы он мусоров перестрелял или родственников судей с прокурорами
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с такими судьями неудивительно, что такие враги Украины на свободе
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