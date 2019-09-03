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 Общество
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Все про:адвокат (1170) защита (104)

 НААУ призывает Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии

2 сентября 2019 комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики без широкого обсуждения и экспертной оценки одобрил зарегистрированный 29 августа 2019 Президентом Украины законопроект № 1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) и направил его на рассмотрение парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В обращении отмечается: "Все адвокатское сообщество обеспокоено тем, что важный правотворческий процесс по ограничению конституционных прав каждого человека в Украине осуществляется без должного обсуждения не только с адвокатской, но и со всей правовым и научным сообществом, что является вопиющим и недопустимым фактом в правовой и демократической стране. По этому поводу Национальная ассоциация адвокатов Украины публикует открытое обращение к Президенту Украины и Верховной Рады.

Текстом законопроекта №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

Такое решение - шаг в архаичное прошлое, от которого Украина в свое время избавилась.

НААУ подчеркивает, предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом. Законами Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" от 5 июля 2012 № 5076-VI и "О бесплатной правовой помощи" от 2 июня 2011 № 3460-VI прописаны механизмы и инструментарий обеспечения этого права.

Также предложены изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. После принятия законопроекта №1310 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессиональной юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права, а лицо, которое обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянуло с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью и исчезла, нельзя будет привлечь к ответственности.

Кроме того, законопроект №1310 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, которые она взяла на себя, приняв статью 131-2 Конституции Украины. Внесение изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с европейскими демократическими практик. В частности, текст статьи получил положительную оценку экспертов Венецианской Комиссии, что подтверждается заключением, в котором отмечается, что "последняя версия изменений в Конституцию Украины, подготовленный Рабочей группой Конституционной Комиссии по вопросам правосудия, является очень позитивной и хорошо подготовленной и заслуживает полной поддержки".

Исключительное представительство адвокатами интересов клиентов в судах действует в большинстве европейских стран и США. А в таких странах, как Турция, Испания, Италия и Германия - действует исключительно адвокатура на всех уровнях судебного представительства. Подписывая Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом наше государство взяло курс на европейское развитие страны, а именно - приведение всех своих институтов и действующего законодательства к европейским стандартам. Однако, законопроект №1013 может нивелировать все достижения и развернуть Украину до уровня стран Среднего Востока.

Учитывая общественный резонанс и сверхважность вопросы, которые поднимаются, обращаемся к Президенту Украины и народным депутатам Верховной Рады с просьбой снять с рассмотрения законопроект №1310, создать рабочую группу и провести широкое обсуждение с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины и всем правовым и научным сообществом. Обязательной составляющей дискуссии должна стать Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины, ведь основной задачей Комиссии определено содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств Украины. Также призываем провести по этому поводу экспертизу Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая постоянно выступает стратегическим партнером Украины в развитии правового государства.

НААУ имеет надежду, что новая власть, на которую возлагала надежды большинство украинцев, прислушивается к адвокатскому сообществу и не будет замораживать возможность получения гражданами Украины профессиональной правовой помощи - от адвокатов, продолжать коррупцию и рейдерство, а также призывает главу государства и вновь избранных депутатов не делать ошибок предшественников и не ставить под угрозу правовой институт как таковой в европейской демократической стране".

Источник: https://censor.net.ua/n3146058
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно же "возврат в архаичное прошлое": ведь ныне абсолютно любой вопрос в суде - это наем адвоката, а так половина адвокатов без бабла останутся.)
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Столько бабла мимо кассы. Зашевелось змеиное кобло.
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Ну и прекрасно!! Будет конкуренция - цены на услуги адвокатов снизятся, а то уже совсем оборзели адвокаты, такие ценники выставляют закачаешься! Простому сметному сложно оплачивать по таким ценам, высасывают адвокаты все до копеечки, и еще не факт , что адвокат поможет действительно защитить права подсудимого в суде, а услуги оплати!
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Конечно же "возврат в архаичное прошлое": ведь ныне абсолютно любой вопрос в суде - это наем адвоката, а так половина адвокатов без бабла останутся.)
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зебил - не дай бог шоб тебя не коснулось наше правосудие
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Зебил, дай бог, чтобы тебя зебила коснулось *наше правосудие*.
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Дебил! Никто не запрещает требовать адвоката, заключать с ним договор и т.д., но на хрена отнимать у меня право выбора! Все положения по адвокатуре остаются в силе, а вот цены на адвоката уменьшатся и это правильно. Зе прав!
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Mik_2806 - полностью согласен. Клиент сам должен определять кому отдавать деньги - квалифицированному юристу, или рукожопому носителю свидетельства...
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Чинганжук твоё место в прериях, великий знаток права. Зе- молодец, опускает адвокат лобби! Так держать!
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Столько бабла мимо кассы. Зашевелось змеиное кобло.
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По статистике 73 % адвокатов голосовало за Зе! и слугу народа. Это ваш выбор уважаемые адвокаты и не нужно теперь ныть, что что-то Зе! делает не так. Он делает все правильно, все как сказал ему Игорь Валерьевич Это шаг в архаичное прошлое, - ассоциация адвокатов выступила против изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии на защиту - Цензор.НЕТ 4019
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а ты наверное адвокат? ну и скоко баксов в час плотят в сша адвокату сидящему на цензоре?
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вы еще по протестуйте - а то прокуратуре опять возвращают надзор - это просто капец - вы даже не зебилы ,а дебилы и целая череда матов
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Зебил, так в чем *капец*, что прокуратуре возвращают надзор над МВД?
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Идите нахер! - дружно ответили Слуги нарота, эта наши законы
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І ці за своє корито ратицями чипляються.
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Ну и прекрасно!! Будет конкуренция - цены на услуги адвокатов снизятся, а то уже совсем оборзели адвокаты, такие ценники выставляют закачаешься! Простому сметному сложно оплачивать по таким ценам, высасывают адвокаты все до копеечки, и еще не факт , что адвокат поможет действительно защитить права подсудимого в суде, а услуги оплати!
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это рыночек ребятки. Хотите монопольки валите в парашку свиньи.
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Да причем тут адвокаты, адвокаты как представляли в суде так и будут, забирают кормушку у тех кто этим адаокатам корочки выдавал вот и зашевелились. Лецензирование адвокатов очень прибыльный бизнес, смотрим дальше, не факт что отменят.
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Просто теперь услуги адвокатов будут ещё дороже, а "народ" будет сам себя защищать
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Что-бы получить адвокатское свидетельство нужно оплатить от 2000 до 5000$ в зависимости от области, без денег не сдашь, и конечно эти коррупционная так называемая "ассоция адвокатов" будет естественно против отлучки их от потоков бабла. А вообще разогнать их к черту нужно
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Адвокатов развелось немеренно.Кормушку прикрыли
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Не сторонник Зели, мягко говоря, но это долбанную монополию обязательно надо отменять!!!
За нее цепляются только получающие на ровном месте гигантские средства члены т.н. адвокатского самоуправления за сдачу экзамена, стажировку, повышение квалификации, та ЗА ВСЕ, и рукожопые на самом деле, прикормленные крупные адвокатские фирмы, которых более квалифицированные юристы- неадвокаты как правило дрючат во всех позах! По крайней мере в хозяйственных делах. Не будет монополии (никакой никому пользы от нее НЕТ, несмотря на слезы этой шайки) - не будет и мутной воды в которой куча народу ловит рыбу, та и молодым ребятам легче (а их родителям-дешевле) будет пробиться!
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НААУ - против отмены взяток за получение корочки адвоката, вот и все что нужно про это знать.
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