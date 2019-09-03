 НААУ призывает Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В обращении отмечается: "Все адвокатское сообщество обеспокоено тем, что важный правотворческий процесс по ограничению конституционных прав каждого человека в Украине осуществляется без должного обсуждения не только с адвокатской, но и со всей правовым и научным сообществом, что является вопиющим и недопустимым фактом в правовой и демократической стране. По этому поводу Национальная ассоциация адвокатов Украины публикует открытое обращение к Президенту Украины и Верховной Рады.

Текстом законопроекта №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

Такое решение - шаг в архаичное прошлое, от которого Украина в свое время избавилась.

НААУ подчеркивает, предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в статье 131-2 указано, что реализация права гражданина осуществляется за счет представительства его интересов в суде профессиональным правозащитником - адвокатом. Законами Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" от 5 июля 2012 № 5076-VI и "О бесплатной правовой помощи" от 2 июня 2011 № 3460-VI прописаны механизмы и инструментарий обеспечения этого права.

Также предложены изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. После принятия законопроекта №1310 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессиональной юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права, а лицо, которое обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянуло с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью и исчезла, нельзя будет привлечь к ответственности.

Кроме того, законопроект №1310 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, которые она взяла на себя, приняв статью 131-2 Конституции Украины. Внесение изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с европейскими демократическими практик. В частности, текст статьи получил положительную оценку экспертов Венецианской Комиссии, что подтверждается заключением, в котором отмечается, что "последняя версия изменений в Конституцию Украины, подготовленный Рабочей группой Конституционной Комиссии по вопросам правосудия, является очень позитивной и хорошо подготовленной и заслуживает полной поддержки".

Исключительное представительство адвокатами интересов клиентов в судах действует в большинстве европейских стран и США. А в таких странах, как Турция, Испания, Италия и Германия - действует исключительно адвокатура на всех уровнях судебного представительства. Подписывая Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом наше государство взяло курс на европейское развитие страны, а именно - приведение всех своих институтов и действующего законодательства к европейским стандартам. Однако, законопроект №1013 может нивелировать все достижения и развернуть Украину до уровня стран Среднего Востока.

Учитывая общественный резонанс и сверхважность вопросы, которые поднимаются, обращаемся к Президенту Украины и народным депутатам Верховной Рады с просьбой снять с рассмотрения законопроект №1310, создать рабочую группу и провести широкое обсуждение с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины и всем правовым и научным сообществом. Обязательной составляющей дискуссии должна стать Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте Украины, ведь основной задачей Комиссии определено содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина с учетом международных обязательств Украины. Также призываем провести по этому поводу экспертизу Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая постоянно выступает стратегическим партнером Украины в развитии правового государства.

НААУ имеет надежду, что новая власть, на которую возлагала надежды большинство украинцев, прислушивается к адвокатскому сообществу и не будет замораживать возможность получения гражданами Украины профессиональной правовой помощи - от адвокатов, продолжать коррупцию и рейдерство, а также призывает главу государства и вновь избранных депутатов не делать ошибок предшественников и не ставить под угрозу правовой институт как таковой в европейской демократической стране".