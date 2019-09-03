 Кернес оспорил в суде проведение ЛГБТ-марша в Харькове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 сентября заявил в Фейсбуке мэр города Геннадий Кернес.



"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные – обязательные атрибуты этого мероприятия. В соцсетях организаторы "ХарьковПрайда", назначенного на 15 сентября, активно рекламируют это действо. С другой стороны, на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия", – написал он.



По словам мэра, маршем "озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада".



"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение обратиться в суд с просьбой ограничить проведение "ХарьковПрайда", – заявил Кернес.

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