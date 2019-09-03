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 Общество
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Все про:Кернес (1149) ЛГБТ-сообщество (246)

 Кернес оспорил в суде проведение ЛГБТ-марша в Харькове

Проведение назначенного на 15 сентября "ХарьковПрайда" будет оспорено в суде.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 сентября заявил в Фейсбуке мэр города Геннадий Кернес.

"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные – обязательные атрибуты этого мероприятия. В соцсетях организаторы "ХарьковПрайда", назначенного на 15 сентября, активно рекламируют это действо. С другой стороны, на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия", – написал он.

По словам мэра, маршем "озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада".

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение обратиться в суд с просьбой ограничить проведение "ХарьковПрайда", – заявил Кернес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове

Источник: https://censor.net.ua/n3146055
 
 
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********, которые в плохом смысле против обычных *********?
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******* кернес против геев. Чисто расеянская реальность...
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Никакой гей не сравнится с ********* Кернесом
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