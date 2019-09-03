Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Беларуси сказал 2 сентября во время посещения школы в Минске, видео опубликовал телеканал ОНТ.
"Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить". И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: "Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал". Поэтому я от этого отказался. Но это великое дело", – объяснил Лукашенко.
В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играл Зеленский, ездит на работу на велосипеде.
"Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть желание поехать на работу на велосипеде или электромотоцикле, но он не может этого сделать из-за президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Беларуси сказал 2 сентября во время посещения школы в Минске, видео опубликовал телеканал ОНТ.