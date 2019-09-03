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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2653) Лукашенко (1706)

 "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть желание поехать на работу на велосипеде или электромотоцикле, но он не может этого сделать из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Беларуси сказал 2 сентября во время посещения школы в Минске, видео опубликовал телеканал ОНТ.

"Меня всегда тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: "Я буду на велосипеде ездить". И я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут, скажут: "Лукашенко услышал от Володи Зеленского, что он на велосипеде поедет, и он поехал". Поэтому я от этого отказался. Но это великое дело", – объяснил Лукашенко.

В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играл Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?"

Источник: https://censor.net.ua/n3146053
 
   
 Топ комментарии
 
это он так троллит Зебила что ли?
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Так поедь на обосранной корове. Заедешь по дороге на бесконтактную автомойку и там заодно помоешь ее.
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Хех! Лука знайшов кому вірити. "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 8439 Він нам тут наобіцяв вагон і малую тєлєжку.
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Скорее Голобородько из сериала довольно неплохо затроллил некоторых авторитарных политиков "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 1234
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Хех! Лука знайшов кому вірити. "Все испортил Володя Зеленский", - Лукашенко объяснил школьникам, почему не ездит на работу на велосипеде - Цензор.НЕТ 8439 Він нам тут наобіцяв вагон і малую тєлєжку.
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Тобі Юля обіцяла, а не Зе. Не дури людей.
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этот калллхозник на нормальный человеческий юмор неспособный
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Так поедь на обосранной корове. Заедешь по дороге на бесконтактную автомойку и там заодно помоешь ее.
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Когда он такое обещал? Фильмов насмотрелся, иди картошку собирай.
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из всего вышесказанного выплывает, что лукашенко смотрит фильмы зеленского!
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Значит фильм *Слуга народа* смотрел внимательно.
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на самом деле все испортил Х#йло, но кто прямо об этом скажет ...
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