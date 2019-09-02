 Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной отложили из-за статуса моряков, разработана новая схема, - "Коммерсант"

Проблема с украинскими моряками возникла из-за того, что следствие над ними все еще продолжается, полагает источник газеты "Коммерсант", близкий к переговорному процессу, информирует Цензор.НЕТ.

Изначально их планировалось просто передать на родину вместе с материалами расследования. Однако Киев с самого начала настаивал на том, что преследование военнослужащих незаконно, и требовал освободить их без всяких условий. Следуя первоначальной договоренности, Украине пришлось бы самой закрывать уголовное дело против своих же граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Лефортово взяли передачи для 32 политзаключенных. ФОТО

Поэтому придумали другой вариант - моряков вскоре все же отправят домой с другими заключенными, но не с материалами расследования, а с их нотариально заверенной копией. Это выгодно и России, так как позволит заочно судить украинцев, несмотря на их выдачу Киеву.

Как отмечает "Коммерсант", приговор будет служить Москве обоснованием законности уголовного преследования моряков, если они решат пожаловаться на Россию в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Также читайте: Переговоры идут, нужно оформить документы, - Москалькова об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.