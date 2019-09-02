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 Политика Украины
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 Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной отложили из-за статуса моряков, разработана новая схема, - "Коммерсант"

Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Проблема с украинскими моряками возникла из-за того, что следствие над ними все еще продолжается, полагает источник газеты "Коммерсант", близкий к переговорному процессу, информирует Цензор.НЕТ.

Изначально их планировалось просто передать на родину вместе с материалами расследования. Однако Киев с самого начала настаивал на том, что преследование военнослужащих незаконно, и требовал освободить их без всяких условий. Следуя первоначальной договоренности, Украине пришлось бы самой закрывать уголовное дело против своих же граждан.

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Поэтому придумали другой вариант - моряков вскоре все же отправят домой с другими заключенными, но не с материалами расследования, а с их нотариально заверенной копией. Это выгодно и России, так как позволит заочно судить украинцев, несмотря на их выдачу Киеву.

Как отмечает "Коммерсант", приговор будет служить Москве обоснованием законности уголовного преследования моряков, если они решат пожаловаться на Россию в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3146052
 
 
 Топ комментарии
 
Ах*еть. Тоесть моряков обменяют как преступников? А может подождать лучше пока на Рашку наложат новые санкции за игнор Гаагского трибунала?
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Что означает "отправят на Украину"? Этому "камерсанту" пора по тыкве настучать.
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У кацапских тварей есть срок до 6 сентября выдать наших моряков по решению трибуналаООН.А наши о чёмто с кацапами опять договорняки строят.-Пипец....
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Что означает "отправят на Украину"? Этому "камерсанту" пора по тыкве настучать.
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на рассее так и говорят, и это не самое плохое, что они могут нам делать
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Ах*еть. Тоесть моряков обменяют как преступников? А может подождать лучше пока на Рашку наложат новые санкции за игнор Гаагского трибунала?
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Не как преступников, а тех по которым идет суд. Хрен редьки не слаще все равно. А насчет подождать - не согласен. У кацапов в Бутырке - не курорт.
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Ну сходи к морякам в СИЗО и попроси подождать. Авось наложат такие потужные санкции, что их отпустят. Например, закроют Босфор для судов кацапии. А не, не закроют. Ну может хотя бы запретят кораблям с флагами РФ заходить в порт Гамбурга. Ну так те перерегистрируются на флаги Мальты и Занзибара. Значит будем ждать окончательного развала рашки, а моряки пока посидят.
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Кроме моряков в рашистских тюрьмах уже 6 лет ждут и гниют сотни наших пленных еще с 2014 года. О них почему то все забыли. Моряки хоть как то защищены международным правом. Остальные же умирают там и никто о них не беспокоится. Их просто записывают в пропавшие без вести, так как Рашка никогда не признает что они умерли от пыток в подвалах ФСБ.
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А насчет санкций за моряков так ето вполне даже реально. Только нужно жопой больше шевелить и подымать и разглашать вопрос на весь мир о целесообразности существования Гаагского трибунала, ПАСЕ и ООН, если они прямо нарушили свои принципы.
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Усі санкції по моряках вже в дії. протягом місяця набере сили судовий наказ про закриття портів для російських суден. Саме через те в кремлі почався рух.
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То есть по Цемаху біла ложная тревога.
Кстати, єтого старого черта предлагали обменять на ввп.
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Якщо українська влада відпустить Цемаха по обміну, це буде велетенський зЕшквар!
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Порохоскот, заколупайте свої родзинки взад. Як ви осточортіли вже, йо..ні тварини.
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Якщо є рішення Гамбургського трибуналу по морякам (і ще буде остаточне) - то ЄСПЛ прийме позов, нехрен цьому комерсу брехати.
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У кацапских тварей есть срок до 6 сентября выдать наших моряков по решению трибуналаООН.А наши о чёмто с кацапами опять договорняки строят.-Пипец....
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так героями хотят быть, типа освободители, решалы!
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Пипец в том , что наши подыгрывают тварям ,у которых горит, но твари делают вид что ложили на международный суд, а надо мокать мордой в решение
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ты уже много намакал по другим решениям судов,макатель?
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Макни сперва в Будапештский меморандум. Если получится, конечно. Я уже не вспоминаю о "Договоре о дружбе" и куче междугосударственных договоров и соглашений между Лаптерейхом и Украиной.
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а если не выдадут, то что?или ты сейчас по методичке мне расскажешь, что им перекроют все проливы и порты?
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Триндьож. Обмін наламав найкращий торгівельний партнер сивого мародера нєкто мєртвєчюк.
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щас порохоботы нам укажут на "зраду" зеленского!
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