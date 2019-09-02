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Все про:США (15288) Сенат США (121) Мерфи Крис (1)

 Украину посетят американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию

Сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которых недавно отказали в получении российской визы, собираются посетить Украину. Они прибудут, чтобы продемонстрировать американскую поддержку нового правительства Украины.

Об этом один из сенаторов, Крис Мерфи сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - отметил Мерфи.

Украину посетят американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 августа американском сенатору от Демократической партии и критику Кремля Крису Мерфи не дали визу для въезда в Россию, куда он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс

Также российское правительство отказал американскому сенатору Рону Джонсону, председателю подкомитета Сената по иностранным делам по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности, во въезде в страну в составе той же делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3146048
 
   
 Топ комментарии
 
За панамські офшори та сліпі трасти - д о бою!!!
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Ніт. Традиційних блюд русскай нацианальнай кухни нє дєржим. Пройдитє нах.й, пожалуйста. Дорогу ви знаєтє с дєства. Посиба-пажальіста.
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а що вони бомжують?
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под наших косят.
у наших бувших депутатов тоже как сессия так у них командировки по всему миру по обмену опытом или жидкосятми хз...
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Какое счастье . Всю жизнь их ждали .
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а стекломой , чи боярка є ? Україну відвідають американські сенатори, яких нещодавно не пустили в Росію - Цензор.НЕТ 5772
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Ніт. Традиційних блюд русскай нацианальнай кухни нє дєржим. Пройдитє нах.й, пожалуйста. Дорогу ви знаєтє с дєства. Посиба-пажальіста.
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не , без стекломоя не пойду .
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та то два зебіла, не вмішуйся, нехай самі їдять своє г+г
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Hellis‏ @13Hellis_13 2 часа назад

законопроект № 1031. Внимание!
Это будет первый в истории Украины закон, который будет иметь обратную силу ровно на 4 года назад. Для чего? Чтобы можно было завести уголовные дела только на тех, кто работал после Майдана. Вернувшихся реваншистов трогать, видимо, нельзя.

Украину посетят американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию - Цензор.НЕТ 8805
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Так реваншисты это борцы с коррупцией.
Неужели вы еще не поняли ничего?
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Защитим награбленное от праклятых реваншистов! Низабудим нипрастим! До бою!
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Ну а как же.
Защитим честно награбленное от нечестно грабящих майданутых.
Дайошь борьбу с коорупцией.
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За панамські офшори та сліпі трасти - д о бою!!!
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и шо за такие дешевые высеры рошения тоже платит ??? ну ты реально опустился((( раньше посодержательнее срал щоколадом
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Вернувшиеся реваншисты - получили индульгенцию от соевой братии путем открытия и последующего закрытия протв них уголовных дел. Так что по ним все вопросы к бывшему прокурору и его шефу.
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вот и получат долгожданное за свою беспринципность.
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Нахрена нужны сенаторы, которые мечтали поехать в Роиссю, но их не пустили? Здесь им центр релаксации? Пусть звездуют в КНДР.
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Нехай їдуть до нас, може ВАЗіку розтлумачать що продавати стратегічні об'єкти китайцям є небажаним для дружби з союзником.
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Они, наверное, хотели приехать, и показать им. Но в рашке сказали, что не дадут им ничего показывать, а сами им покажут. И тогда сенаторы поехали в Украину и Белград.
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Пускай сначала построят военную базу США в Сумах, Харькове или Мариуполе... Ато ездят только на пальцах поддержку показывают

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Та пусть приезжают. Вдруг кто женится на нашей---девке повезёт. Волкер доездился, на грузинке женился, теперь поёт и нам и Грузии.
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это вы прошлый раз писали пост что-то типа "бабы, ну чего ж вы такие растяпы, такого мужика упустили"? пол-часа тогда ржал)) С вашей логикой тогда любой амер тут приветствуется. Все пойдут в расход)))
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Женя---я чуть уже постарел, иногда но редко рюмочку любимого *Кампари* дзябну в память молодости своей---ну и понесло Остапа. Только прочёл, засмеялся, на импровизации чистой откоментировал не думая с первого разу и забыл. Но лучше амеры, они чуть как дети, как тут не удивиться у нас бывая? Девки красивые, хлеба валом, погода без смерчей, вулканов---а дорог нету? так на самом деле не бывает--но вот случилось. Не кацапов же звать. Те и буряк весь пожрут с ботвой. Можно и англичан позвать---но те уйдут сразу. И на девок не глянут. Не комильфо.
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Не треба переоцінювати дівок. В америці своїх красивих жінок достатньо для сенаторів.
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а чего вы против англичан настроены? почему уйдут? почему не глянут и не комильфо? у нас пару знакомых за англичан замуж выскочили. В Англию уехали, живут вроде ничего.
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Добре, що приїдуть. Розкажуть, як саме Трамп планує примушувати зебіла на капітуляцію.
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