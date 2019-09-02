 Украину посетят американские сенаторы, которых недавно не пустили в Россию

Об этом один из сенаторов, Крис Мерфи сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", - отметил Мерфи.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 августа американском сенатору от Демократической партии и критику Кремля Крису Мерфи не дали визу для въезда в Россию, куда он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.
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Также российское правительство отказал американскому сенатору Рону Джонсону, председателю подкомитета Сената по иностранным делам по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности, во въезде в страну в составе той же делегации.
у наших бувших депутатов тоже как сессия так у них командировки по всему миру по обмену опытом или жидкосятми хз...
законопроект № 1031. Внимание!
Это будет первый в истории Украины закон, который будет иметь обратную силу ровно на 4 года назад. Для чего? Чтобы можно было завести уголовные дела только на тех, кто работал после Майдана. Вернувшихся реваншистов трогать, видимо, нельзя.
Неужели вы еще не поняли ничего?
Защитим честно награбленное от нечестно грабящих майданутых.
Дайошь борьбу с коорупцией.